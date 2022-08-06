Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А ось це вже класні слова. Там так їхало, що нікуди не здибало.
P.S. Пане gоnchik74 - мені реально сподобалася Ваша реакція. Я ж всього навсього практично процитував найчастіші дописи з цього форуму. Реально. Текст вище - якщо чесно - не мій. Цитати. Посилання на той блог неодноразово розміщувалися на цьому форумі і на цій гілці. І я задоволений, що у НОРМАЛЬНОЇ людини ця маячня викликає саме таку реакцію.
Слова... Слова, ... А ніч летить Кудись у даль, Не залишаючи для нас Ходів, нажаль.
Останнніми днями я у справах відвідав Польщу, Німеччину та Нідерланди. Хотів ще відвідати приятеля - нашого українця - в Бельгії (запрошував, ми не бачилися років 10, хоча спілкуємося через Телеграм майже ЩОДЕННО!) - але жахлива погода з постійними дощами стала на заваді. Реально не розумів, як там люди живуть: цілодобово дощі і зливи.
Загальний вердикт такий: в Україні не гірше умови для проживання. Тому і сунувся сюди шукач хВашистів та бандеровців, та автор знаменитого мему "8 років дамбілі бамбас": все треба покрити гидотою та всіх перетворити на рабів. Я реально думаю, що війна повинна закінчитися якнайшвидше та почнеться нове стабільне життя з мудрими людьми.
Але гілка про інвестиції в нерухомість. Наприклад, пан cherchiltank збирається дочекатися пенсії та осісти десь в Італії. Звісно, ми могли би йому дати купу порад для вибору регіону - наприклад, я би не селився на півночі Італії, там, де в чудових гірських і долинних місцях компактно проживає унікальна спільнота німецьких італійців, які зберігають свою унікальну ідентичність за рахунок того, що в наші дні зберігають справжню - відому з історії та літератури - ЛАТИНСЬКУ мову. (не мову країн Латинської Америки, а Лати́нська мо́ва, лати́на — класична індо-європейська мова. Належить до латинсько-фаліскської групи італьських мов. Одна з найстаріших і нарізних мов Європи, які формували її цивілізацію. Використовує латинську абетку, створену на основі етруської і грецької.) Там йому важко буде жити, особливо враховуючи, що він люто ненавидить всі інші нації та народності світу, крім української (і то слава Богу).
Так ось мої враження від Польщі та Німеччини будуть не цікавими, бо там всі були, і інвестиції в Польщу та Німеччину згадувалися тут часто або дуже часто. А ось інвестиції в Нідерланди мабуть вперше. Я не перший раз був в Нідерландах, але все більше у великих містах - і було багато цікавого та вражаючого, а цього разу - не столичні місця. Невеликі.
Для інвестора з точки зору українця: - немає такої помпезності, як в Німеччині. Зовні виглядає так, що живуть дуже скромно: всі будинки не більше 2-3 поверхів, простої прямокутної архітектури без улюблених киянами модних МОПів. Голене в архітектурі: простота та зручність. Я згадую, як тут горе-знавці турецької архітектури топтали мене ногами за те, що я сам живу на третьому поверсі 5-ти поверхового будинка - і практично всі будинки в Анталії саме такі - в 5 поверхів - а хмарочос заввишки в 14-16 поверхів - майже екзотика. Жити - за думкою горе-знавців - треба тільки у шпаківні на 30-40 поверхів, щоби життю не заважали ні парковки, ні дерева. Получаєтся для мешканців Нідерландів будинки Анталії в 5 поверхів - то хмарочоси. - досить сильно зорганізований автомобільний рух. Тут камери скрізь! Причому різні. Є навіть камери в мінівенах, перевищення фіксують і навіть емоції на фізіономії в цей момент))) - у Нідерландах мені дуже подобається якість доріг, я не знаю як, але будь-яка путівця у них в ідеальному стані.
Ну ось - а ціни - дорожче ніж Бельгії. Для орієнтиру для cherchiltank - нехай бере калькулятор та вираховує за скільки може продати всі свої квартири, куплених під оренду, та за скільки - бо готуватися для пенсії варто вже зараз. Я для нього вибрав щось більш-менш пристойне та цікаве. ну на с мак та колір товаришів немає, тому так:
P.S. В Нідерлдандах дуже багато чороношкірих людей та якихось арабів-не арабів - не зрозумів. Це трохи напружує. В мене весь час було враження, що вони за мною слідкують та спробують пограбувати. Повертався із PUB приблизно о 01-00 ночі - то було трохи страшно. Якось я в Туреччині відвик чогось боятися. Тут було страшно.
Хтось питав чому Італія - тому що там непогані продукти, є море і гори, і все недалеко , знов таки рейковий транспорт розвинений, є острови - а головне є села та містечка в яких нема ні роботи ні майже людей - те що треба на пенсії)
cherchiltank написав:Хтось питав чому Італія - тому що там непогані продукти, є море і гори, і все недалеко , знов таки рейковий транспорт розвинений, є острови - а головне є села та містечка в яких нема ні роботи ні майже людей - те що треба на пенсії)
Прохожий з гілки КРЖН саме в Італії прикупив маєток. Можете в нього порадитись по деталям.