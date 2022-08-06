Додано: Суб 05 сер, 2023 09:24

Загальний вердикт такий: в Україні не гірше умови для проживання.

Я реально думаю, що війна повинна закінчитися якнайшвидше та почнеться нове стабільне життя з мудрими людьми.

Якось я в Туреччині відвик чогось боятися.

Слова... Слова,...А ніч летитьОстаннніми днями я у справах відвідав Польщу, Німеччину та Нідерланди.Хотів ще відвідати приятеля - нашого українця - в Бельгії (запрошував, ми не бачилися років 10, хоча спілкуємося через Телеграм майже ЩОДЕННО!) - але жахлива погода з постійними дощами стала на заваді. Реально не розумів, як там люди живуть: цілодобово дощі і зливи.Тому і сунувся сюди шукач хВашистів та бандеровців, та автор знаменитого мему "8 років дамбілі бамбас": все треба покрити гидотою та всіх перетворити на рабів.Але гілка про інвестиції в нерухомість.Наприклад, панзбирається дочекатися пенсії та осісти десь в Італії. Звісно, ми могли би йому дати купу порад для вибору регіону - наприклад, я би не селився на півночі Італії, там, де в чудових гірських і долинних місцях компактно проживає унікальна спільнота німецьких італійців, які зберігають свою унікальну ідентичність за рахунок того, що в наші дні зберігають справжню - відому з історії та літератури - ЛАТИНСЬКУ мову.(не мову країн Латинської Америки, а Лати́нська мо́ва, лати́на — класична індо-європейська мова. Належить до латинсько-фаліскської групи італьських мов. Одна з найстаріших і нарізних мов Європи, які формували її цивілізацію. Використовує латинську абетку, створену на основі етруської і грецької.)Там йому важко буде жити, особливо враховуючи, що він люто ненавидить всі інші нації та народності світу, крім української (і то слава Богу).Так ось мої враження від Польщі та Німеччини будуть не цікавими, бо там всі були, і інвестиції в Польщу та Німеччину згадувалися тут часто або дуже часто.А ось інвестиції в Нідерланди мабуть вперше.Я не перший раз був в Нідерландах, але все більше у великих містах - і було багато цікавого та вражаючого, а цього разу - не столичні місця. Невеликі.Для інвестора з точки зору українця:- немає такої помпезності, як в Німеччині. Зовні виглядає так, що живуть дуже скромно: всі будинки не більше 2-3 поверхів, простої прямокутної архітектури без улюблених киянами модних МОПів. Голене в архітектурі: простота та зручність. Я згадую, як тут горе-знавці турецької архітектури топтали мене ногами за те, що я сам живу на третьому поверсі 5-ти поверхового будинка - і практично всі будинки в Анталії саме такі - в 5 поверхів - а хмарочос заввишки в 14-16 поверхів - майже екзотика.Жити - за думкою горе-знавців - треба тільки у шпаківні на 30-40 поверхів, щоби життю не заважали ні парковки, ні дерева.Получаєтся для мешканців Нідерландів будинки Анталії в 5 поверхів - то хмарочоси.- досить сильно зорганізований автомобільний рух. Тут камери скрізь! Причому різні. Є навіть камери в мінівенах, перевищення фіксують і навіть емоції на фізіономії в цей момент)))- у Нідерландах мені дуже подобається якість доріг, я не знаю як, але будь-яка путівця у них в ідеальному стані.Ну ось - а ціни - дорожче ніж Бельгії.Для орієнтиру для- нехай бере калькулятор та вираховує за скільки може продати всі свої квартири, куплених під оренду, та за скільки - бо готуватися для пенсії варто вже зараз.Я для нього вибрав щось більш-менш пристойне та цікаве. ну на с мак та колір товаришів немає, тому так:В Нідерлдандах дуже багато чороношкірих людей та якихось арабів-не арабів - не зрозумів.Це трохи напружує. В мене весь час було враження, що вони за мною слідкують та спробують пограбувати. Повертався із PUB приблизно о 01-00 ночі - то було трохи страшно.Тут було страшно.