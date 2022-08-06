Додано: Нед 06 сер, 2023 10:15

А може і не косметичне.

відсутність моїх роздумів, ЧИ ВАРТО - ОПЛАТА КАРТКОЮ.

всі програми УЗД було призначено в той же день (!), в тій же лікарні, але в іншому відділенні,

gonchik74 написав: Головне - щоб та медицина була. Головне - щоб та медицина була.

Не буду застосовувати слова: "В Туреччині одна із самих якісних медицин в світі".Наведу просто факти з власного досвіду:1. На шкірі тіла з"явилося якась коричньова пляма - ще років 3 тому, ця пляма дуже повільно але впевнено збільшувалася в розмірах. Викликала чисто косметичне занепокоєння.Начитався інтернету - підозрював щось дуже погане. Понеділок: візит в лікарню - дали талончик на прийом дерматолога на четвер. В четвер - огляд двома дерматологами ("вузькі спеціалісти"), виклик ними перекладача, встановлення діагнозу (нічого страшного, поганий діагноз виключили), пропозиція видалення за домогою спеціапльного обладнання - моя письмова згода - операційний стіл - анесезія - видалення - обробка рани - виписка рецепта (знеболююче+антибіотики у вигляді крему). Оплата рахунка за візит та оперативне втручання. Запрошення на повторний безкоштовний огляд через тиждень. Відвідування лікаря через тиждень - все ОК. Звернення в Страхову компанію за відшкодуванням витрат з документами з лікарні (я звернувся в лікарню, у якої не було Договору на співпрацю з цією страховою компанією - мені так було зручніше, аби звернувся в іншу лікарню - того клопоту з бумажками не було б). Оплата карткою українського банку: 750 лір прийом вузьким спеціалістом + операція 2000 лір. В сумі орієнтовно 150 доларів - точно вже не пам"ятаю. Страхова компанія відшкодувала 450 лір за візит та 0 за операцію (розцінили як косметичну, а не ургентну. Крім того - звернення в лікарню, з якою не було договору про обслуговування клієнтів - сам же вибрав).2. В червні жінка зажадала пройти прийом у низки лікарів - починаючи від ендокрінолога та закінчуючи ревматологом. Звернулися в саму "круту" та дорогу приватну лікарню Анталії - Medical Park Antalya - зазвичай там лікуються наші українці від найстрашніших хвороб за рахунок грантів МОЗ України. Реєстратура - виділення нам перекладача із числа студентів Медичного факультету Akdeniz University (хлопцю років 20-22,). Тут було цікаво: ми не знали точно, до якого лікаря ми хотіли, він вислухав наші забаганки, порадився із реєстратурою, повів без талончика до терапевта - прийом у терапевта відразу після звернення - попередній прийом - оформлення талончика на прийом "на завтра" у вузького спеціаліста - назавтра в реєстратурі зустрів той самий студент - за руку повів до лікаря - був присутнім під час прийому лікаря - лікар після огляду та бесіди із пацієнтом призначив комплексний пакет аналізів (тільки аналізів крові - 33!) та УЗД основних органів тіла. Відразу візит в офіс, який працює з іноземцями, визначення суми оплати за візити, аналізи та УЗД в сумі орієнтовно в 300 доларів - роздуми жінки чи варто -Той, хто супроводжував, оформив талончики на аналізи, на УЗД -студент-перекладач супроводжував на всіх етапах. Аналізи призначено на ранок наступного дня.В день здачі аналізів ввечері на мобільний додаток від лікарні надійшли результати досліджень УЗД і після 16-00 - результати аналізів крові (не всі - якісь було направлено в інші лабораторії). Була п"ятниця. На понеділок - візит в лікарню - в реєстратурі вже чекає той самий студент-перекладач - веде за руку на прийом до вузького спеціаліста - прийом лікаря - ВСІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ ТА УЗД В НЬОГО НА ЕКРАНІ МОНІТОРА - аналіз результатів кожного УЗД - встановлення діагнозу - виписка необхідних рецептів - запрошення на додатковий безкоштовний прийом на протязі 10 діб.Все -про все обійшлося - з урахуванням часткового погашення Страховою компанією - в 300 доларів.Більше звернень за останній рік не було.Ціна Поліса медичного страхування іноземця на 1 рік залежить від віку іноземця та складає орієнтовно 80-100 доларів на 1 рік.Мені здається, що події повністю відповідають цій тезі: