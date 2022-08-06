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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 753754755756
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:21

Вибираємо країну для інвестицій...

В ці дні племінник вибирає квартиру в Варшаві. Каже, що дорого: щось знайшов за 550 000 злотих (138 000 доларів), але досвідчені люди говОрять, що нічого путнього за ту ціну не знайдеш...

У Львові в новобудовах в пристойному місці та у пристойних Забудовників - ціни в діапазоні 1100-1200 доларів за кв. м (двушка площею в 65 кв. м в будинку на етапі будівництва обійдеться в 78 000 доларів + ремонт орієнтовно 25 000 доларів).

В Нідерландах - як я вже писав вище, якщо немає 300 000 євро то не варто і починати шукати...Єдина радість: трохи знижуються ціни у Великій Британії: ціни на житло у Великій Британії в липні знизилися на 2,4 відсотка в річному обчисленні. У липні середня ціна на житло у Великій Британії впала на 0,3 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем, при цьому ціни падають четвертий місяць поспіль.

Місце для проживання вибрати важко: Західна Європа потерпає від повеней, а Туреччина та Середземноморський басейн борються з посухою та пожежами.
...Словенія звернулася за допомогою до НАТО та ЄС для боротьби з повенями та розливами. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що вони пережили найбільше стихійне лихо за останні 30 років, а збитки наразі становлять 500 мільйонів євро.
...У Хорватії оголошено надзвичайний стан. Розливи річок Сава, Драва та Мура негативно вплинули на мешканців регіону. Затоплені поля, дороги та населені пункти. У деяких частинах країни надзвичайний стан оголошено в регіонах Сава, Ругвіца, Драва, Ботова, Горічан, Середісце та Мур поблизу Загреба. Між містами та зоною затоплення споруджують насипи з мішків з піском.
....Регіон в Австрії бореться з повенями та зсувами. Австрія також постраждав від сильних дощів. Наразі зсуви сталися у 300 місцях.
...Літній одяг у Німеччині поклали в шафи. Підтверджую: я щойно повернувся з Німеччини та Нідерландів із словами: "Не розумію, як тут люди живуть..."
У НІМЕЧЧИНІ ЩОДНЯ ДОЩ: температура повітря в Німеччині 12-14 градусів вночі та 16-22 градуси вдень. Те ж саме триватиме протягом серпня в центральній, східній, північній і частково південній Німеччині.
Важко українським багатіям, які наколядували у довірливого народу бабло: Швейцарії щодня перебуває під впливом дощу та осінньої погоди.

Бідному женитися - і дня мало... (приказка)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Дійсно 22 градуси в день - то жах - краще в Африці - в сахарі або в Анталії )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:25

Щось вас тягне туди, не ніколи в житті не були, нікуди не будете і ніколи вже не інвестуєте…
Хоча мріяти не шкідливо.
Якщо до омріяної Італії не доїдете - тоді у Львів, там +14.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:28

Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 10:07

  akurt написав:Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…

Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 08 сер, 2023 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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«Умный совет от умных успешных людей - хорошее дело».
Аксіома.
Для довідки: «Аксіома» - це наукова думка, яка не потребує доведення.
Приклад: «Любовь приходит и уходит… А кушать хочется всегда!»
akurt
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