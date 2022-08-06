Додано: Пон 07 сер, 2023 16:21

Вибираємо країну для інвестицій...



В ці дні племінник вибирає квартиру в Варшаві. Каже, що дорого: щось знайшов за 550 000 злотих (138 000 доларів), але досвідчені люди говОрять, що нічого путнього за ту ціну не знайдеш...



У Львові в новобудовах в пристойному місці та у пристойних Забудовників - ціни в діапазоні 1100-1200 доларів за кв. м (двушка площею в 65 кв. м в будинку на етапі будівництва обійдеться в 78 000 доларів + ремонт орієнтовно 25 000 доларів).



В Нідерландах - як я вже писав вище, якщо немає 300 000 євро то не варто і починати шукати...Єдина радість: трохи знижуються ціни у Великій Британії: ціни на житло у Великій Британії в липні знизилися на 2,4 відсотка в річному обчисленні. У липні середня ціна на житло у Великій Британії впала на 0,3 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем, при цьому ціни падають четвертий місяць поспіль.



Місце для проживання вибрати важко: Західна Європа потерпає від повеней, а Туреччина та Середземноморський басейн борються з посухою та пожежами.

...Словенія звернулася за допомогою до НАТО та ЄС для боротьби з повенями та розливами. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що вони пережили найбільше стихійне лихо за останні 30 років, а збитки наразі становлять 500 мільйонів євро.

...У Хорватії оголошено надзвичайний стан. Розливи річок Сава, Драва та Мура негативно вплинули на мешканців регіону. Затоплені поля, дороги та населені пункти. У деяких частинах країни надзвичайний стан оголошено в регіонах Сава, Ругвіца, Драва, Ботова, Горічан, Середісце та Мур поблизу Загреба. Між містами та зоною затоплення споруджують насипи з мішків з піском.

....Регіон в Австрії бореться з повенями та зсувами. Австрія також постраждав від сильних дощів. Наразі зсуви сталися у 300 місцях.

...Літній одяг у Німеччині поклали в шафи. Підтверджую: я щойно повернувся з Німеччини та Нідерландів із словами: "Не розумію, як тут люди живуть..."

У НІМЕЧЧИНІ ЩОДНЯ ДОЩ: температура повітря в Німеччині 12-14 градусів вночі та 16-22 градуси вдень. Те ж саме триватиме протягом серпня в центральній, східній, північній і частково південній Німеччині.

Важко українським багатіям, які наколядували у довірливого народу бабло: Швейцарії щодня перебуває під впливом дощу та осінньої погоди.



Бідному женитися - і дня мало... (приказка)