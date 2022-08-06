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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:11

  stm написав:
  akurt написав:Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…

Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))

п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"

якщо лінь, то

п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:21

  flyman написав:
  stm написав:
  akurt написав:Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…

Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))

п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"

якщо лінь, то

п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0

Все банки имеют очень неплохих менеджеров, работа которых помочь вам стать клиентом банка на кредит :) прям даже пакет документов дают :) Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:22

  gonchik74 написав:
  akurt написав:А можна докладно про кредит в 2%, раніше писали про 3%.
Але справа не в 2 або в 3, а як саме, які умови.

Перше житло в Польщі, вік до 45, карта побиту, робота, перші 10 років не можна ні продавати ні здавати.


Супер! Дякую! Передам племіннику.
akurt
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  #<1 ... 754755756757
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