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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:11

  stm написав:
  akurt написав:Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…

Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))

п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"

якщо лінь, то

п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:21

  flyman написав:
  stm написав:
  akurt написав:Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…

Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))

п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"

якщо лінь, то

п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0

Все банки имеют очень неплохих менеджеров, работа которых помочь вам стать клиентом банка на кредит :) прям даже пакет документов дают :) Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:22

  gonchik74 написав:
  akurt написав:А можна докладно про кредит в 2%, раніше писали про 3%.
Але справа не в 2 або в 3, а як саме, які умови.

Перше житло в Польщі, вік до 45, карта побиту, робота, перші 10 років не можна ні продавати ні здавати.

Супер! Дякую! Передам племіннику.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:42

  stm написав:[Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы :)

В кожній справі є свої хитрощі і цікаві дрібнички.
«Прекресные соотечественники и соотечественницы» - это очень очень большой вопрос.
Потому я лучше прислушаюсь к gonchik74, которого знаю много лет и который однозначно адекватный.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:53

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))

п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"

якщо лінь, то

п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0

Все банки имеют очень неплохих менеджеров, работа которых помочь вам стать клиентом банка на кредит :) прям даже пакет документов дают :) Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы :)

фішка в тому, що дорадци мають особливі умови в банках, і через них, скоріше за все вийде дешевше, чим самому прийти з вулиці
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:55

  stm написав:Все банки имеют очень неплохих менеджеров, работа которых помочь вам стать клиентом банка на кредит :) прям даже пакет документов дают :) Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы :)

Менеджер банка расскажет только про предложения своего банка. Консультант вышлет заявку сразу в несколько, условия в которых наиболее соответствуют ситуации.
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