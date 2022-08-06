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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:11
stm написав: akurt написав:
Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…
Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))
п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"
якщо лінь, то
п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:21
flyman написав: stm написав: akurt написав:
Панове інвестори в нерухомість Польщі!
Проконсультуйте - бажано покроково -, як купити квартиру в Польщі в кредит.
Племіннику треба. Скоро дівчина з України приїде, треба звити гніздечко…
Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))
п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"
якщо лінь, то
п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0
Все банки имеют очень неплохих менеджеров, работа которых помочь вам стать клиентом банка на кредит
прям даже пакет документов дают
Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:22
gonchik74 написав: akurt написав:
А можна докладно про кредит в 2%, раніше писали про 3%.
Але справа не в 2 або в 3, а як саме, які умови.
Перше житло в Польщі, вік до 45, карта побиту, робота, перші 10 років не можна ні продавати ні здавати.
Супер! Дякую! Передам племіннику.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:42
stm написав:
[Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы
В кожній справі є свої хитрощі і цікаві дрібнички.
«Прекресные соотечественники и соотечественницы» - это очень очень большой вопрос.
Потому я лучше прислушаюсь к gonchik74, которого знаю много лет и который однозначно адекватный.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 14:53
stm написав: flyman написав: stm написав:
Консультанту нужна консультация)))
Ночному клубу "Ночной клуб" срочно требуется креативный директор )))
п.0. - зайти в агенство з нерухомості, попросити щоб порадили "фінансевого дорадцу"
якщо лінь, то
п.1. - піти на роботу, офіційно (для цього потрібно щось вміти і не байдикувати),
п.2. - пропрацювати півроку, отримати довідку про доходи
п.3. - назбирати на перший внесок
п.4. - див. п.0
Все банки имеют очень неплохих менеджеров, работа которых помочь вам стать клиентом банка на кредит
прям даже пакет документов дают
Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы
фішка в тому, що дорадци мають особливі умови в банках, і через них, скоріше за все вийде дешевше, чим самому прийти з вулиці
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Додано: Вів 08 сер, 2023 14:55
stm написав:
Все банки имеют очень неплохих менеджеров, работа которых помочь вам стать клиентом банка на кредит
прям даже пакет документов дают
Не удивлюсь даже если есть менеджер разговаривающий на украинском языке. В Чехии появились и в банках, и в страховых уже прекрасные соотечественники и соотечественницы
Менеджер банка расскажет только про предложения своего банка. Консультант вышлет заявку сразу в несколько, условия в которых наиболее соответствуют ситуации.
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