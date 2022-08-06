- рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві);
- отримання "Карти побИту";
- легалізації роботи;
- раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів;
- подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту);
- легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей).
Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ, а головОМ", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці: