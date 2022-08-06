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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:44
Дякую панам gonchik74
, Gastarbaiter
та BIGor
за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі:
- рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві);
- отримання "Карти побИту
";
- легалізації роботи;
- раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів;
- подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту);
- легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей).
Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ
, а головОМ
", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
rjkz написав:
Да, проблема не в короне.Проблема
глубже. В голове.
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akurt
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Додано: Вів 08 сер, 2023 20:00
akurt написав:
Дякую панам gonchik74
, Gastarbaiter
та BIGor
за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі:
- рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві);
- отримання "Карти побИту
";
- легалізації роботи;
- раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів;
- подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту);
- легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей).
Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ
, а головОМ
", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
rjkz написав:
Да, проблема не в короне.Проблема
глубже. В голове.
Пускай всё же легализирует работу, карта побыту так будет ближе, как и кредит ))) план действий, матюк просто, после словосочетания "легализовать работу"...
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stm
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Додано: Вів 08 сер, 2023 20:48
Можете матюкатися, є такий недолік у людей.
Але фразу мені було сказано саме так.
Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту.
Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.
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akurt
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:16
akurt написав:
Можете матюкатися, є такий недолік у людей.
Але фразу мені було сказано саме так.
Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту.
Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.
Знаю слово финмон. Поэтому прекращаю даже матюкаться. У каждого своя голова на плечах и советчик по жизни.
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stm
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Додано: Вів 08 сер, 2023 22:16
stm написав:
Знаю слово финмон.
Коли віртуально купляла віртуальну квартиру в Празі?
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BIGor
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Додано: Вів 08 сер, 2023 23:28
BIGor написав: stm написав:
Знаю слово финмон.
Коли віртуально купляла віртуальну квартиру в Празі?
Не заморачивайтесь, легализируйте доходы )))
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stm
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Додано: Вів 08 сер, 2023 23:32
stm написав: BIGor написав: stm написав:
Знаю слово финмон.
Коли віртуально купляла віртуальну квартиру в Празі?
Не заморачивайтесь, легализируйте доходы )))
Які доходи? Що ви мелете? Звідки стільки жовчі і дурні набрались?
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BIGor
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