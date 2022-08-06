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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:44

Дякую панам gonchik74, Gastarbaiter та BIGor за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі:
- рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві);
- отримання "Карти побИту";
- легалізації роботи;
- раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів;
- подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту);
- легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей).
Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ, а головОМ", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
  rjkz написав:Да, проблема не в короне.
Проблема глубже.
В голове.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:00

  akurt написав:Дякую панам gonchik74, Gastarbaiter та BIGor за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі:
- рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві);
- отримання "Карти побИту";
- легалізації роботи;
- раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів;
- подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту);
- легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей).
Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ, а головОМ", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
  rjkz написав:Да, проблема не в короне.
Проблема глубже.
В голове.

Пускай всё же легализирует работу, карта побыту так будет ближе, как и кредит ))) план действий, матюк просто, после словосочетания "легализовать работу"...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:48

Можете матюкатися, є такий недолік у людей.
Але фразу мені було сказано саме так.
Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту.
Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:16

  akurt написав:Можете матюкатися, є такий недолік у людей.
Але фразу мені було сказано саме так.
Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту.
Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.

Знаю слово финмон. Поэтому прекращаю даже матюкаться. У каждого своя голова на плечах и советчик по жизни.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:28

  BIGor написав:
  stm написав:Знаю слово финмон.

Коли віртуально купляла віртуальну квартиру в Празі?

Не заморачивайтесь, легализируйте доходы )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:09

  BIGor написав:Які доходи? Що ви мелете? Звідки стільки жовчі і дурні набрались?

Спокойно, умный и талантливый на этом форуме только Будивельник. Я его давно не хвалила, а он мой талисман. Завтра посмотрим как действует )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:43

  BIGor написав:Коли віртуально купляла віртуальну квартиру в Празі?

Геніально!
Тільки незрозуміло, де поділися два останніх дописи від BIGor?
Миші з"їли тільки для того, щоби віртуальний інвестор в віртуальну квартиру у Празі навчила всіх жити?
akurt
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  #<1 ... 754755756757
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