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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:44
Дякую панам gonchik74
, Gastarbaiter
та BIGor
за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі:
- рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві);
- отримання "Карти побИту
";
- легалізації роботи;
- раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів;
- подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту);
- легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей).
Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ
, а головОМ
", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
rjkz написав:
Да, проблема не в короне.Проблема
глубже. В голове.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 20:00
akurt написав:
Дякую панам gonchik74
, Gastarbaiter
та BIGor
за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі:
- рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві);
- отримання "Карти побИту
";
- легалізації роботи;
- раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів;
- подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту);
- легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей).
Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ
, а головОМ
", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
rjkz написав:
Да, проблема не в короне.Проблема
глубже. В голове.
Пускай всё же легализирует работу, карта побыту так будет ближе, как и кредит ))) план действий, матюк просто, после словосочетания "легализовать работу"...
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Додано: Вів 08 сер, 2023 20:48
Можете матюкатися, є такий недолік у людей.
Але фразу мені було сказано саме так.
Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту.
Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:16
akurt написав:
Можете матюкатися, є такий недолік у людей.
Але фразу мені було сказано саме так.
Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту.
Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.
Знаю слово финмон. Поэтому прекращаю даже матюкаться. У каждого своя голова на плечах и советчик по жизни.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 11:10
Скільки ж треба заробляти грошей, щоби ПРИСТОЙНО жити?
Станом на серпень 2023 року ціна 1 кв. м нерухомості в новобудові в пристойному місці в місті Львів на етапі незавершеного ще будівництва від пристойного Забудовника (не в центрі) - 1000...1200 доларів за 1 кв. м.
Орієнтир 2-к квартири площею в 64 кв.м - 64х1200=76 800 доларів - це без ремонту взагалі (стіни та вікна).
Вартість перетворення стін в квартиру не можу сказати - не фахівець - припустимо, десь 25 000 доларів.
Тоді разом маємо орієнтовно не менше 105 000 доларів США.
Пан Успіх оприлюднив дані, з яких витікає, що його недавня інвестиція подорожчала в 2 рази… і ціна за 1 кв. м вже дорівнює вже 1000 доларів США…
Спробуємо порахувати, беручи зарплатню на місяць, скажімо, в 20 000 гривень або приблизно 500 доларів, за який час пересічний українець може заробити на квартиру: 105000/500=210 місяців. Або 17,5 років.
Реально - мабуть - так швидко не получається: з 500 доларів на прожиття мабуть піде мінімум половина (я не впевнений, що взагалі в наш час можна прожити на 500 доларів на місяць). Але мабуть і можна: є тут на форумі фахівці, які живуть за 118 доларів на місяць.
Тоді реальний термін: 210х2=420 місяця або 35 років.
Дані про те, скільки часу треба працювати в Празі, щоби купити житло, оприлюднено вище.
Тепер перенесемося у Варшаву.
Ну, середня зарплатня поляка складає Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. wyniosło 7335,20 zł brutto, co przekłada się na płace wynoszące ok. 5330 zł netto.
Тобто десь 1300 доларів на місяць.
Більш-менш нормальну квартиру у Варшаві можна купити за 550 000 злотих або 137 500 доларів США.
Середньому поляку треба отримати ці гроші за 137500/1300=105 місяців.
Хм... получається українцю треба працювати на квартиру мінімум в 2 рази більше...
Прикольно... десь - мабуть - я помиляюся...
А може і ні: українець у Варшаві може заробляти - якщо працює в он-лайн режимі - і 5000, і 8000 доларів на місяць.
Тобто може наскирдувати на квартиру за 137500/8000=за 17 місяців...
Ну якщо більш реально, то за 2...3 роки...
А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...
На сьогодні ситуація така, що всюди нерухомість дорожчає. Точніше, відбувається інфляція як євро, так і долара, і заробити на 1 з 9-ти пунктів тесту на те, чи ви матеріально забезпечені - від професора Улесоя -Inflation Research Group (ENAG) - стає важче.
За 5 діб Інститут статистики Туреччини оприлюднить чергові щомісячні дані про купівлю нерухомості іноземцями. Подивимося.
Тут що цікаво, в ТОР-20 покупців-іноземців періодично вривалися громадяни Швеції, Нідерландів (це окрім традиційних громадян "холодних дощових країн", як то: Німеччина, Велика Британія, Швеція) та - увага - Китаю.
З останнім саме цікаве: на днях Уряд Китаю зняв обмеження на виїзд китайців за кордон - дозволено відвідувати 79 країн світу.
Ну, китайці, подивимося, куди підуть ваші грошові потоки...
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akurt
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Додано: Чет 10 сер, 2023 11:44
Пан Акурт, вы давно не писали о новостройках, локациях и ценах в Анталии.
Речь именно о стройках, где открыты продажи.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 12:20
Правильне зауваження.
Я такий черговий огляд хотів зробити ще вчора/позавчора, бо були матеріали про локацію/ціни та крім того, оновлені дані на сайті продажу нерухомості: я тільки дивився Преміум/клас, який ж для мене орієнтиром в найбільш дорогому сегменті. Але весь час мало часу, багато іншої роботи.
Поки що дивився та вивчав карколомну кількість новобудов на сході Анталії далі аеропорту Анталії.
Там є плюси та мінуси:
- це фактично не Анталія, а район міста Aksu на схід від Анталії, так і в документах пишеться: провінція Анталія, місто Aksu. Але житті і Забудовники, і рієлтори пишуть, що то Анталія. Не зовсім обманюють, тому що співпадає назва провінції та назва центра провінції.
- будують на зовсім чистій ділянці землі, яка раніше ніяк не використовувалася. Невеликі схили, які вирівнюють. Зараз трохи нагадує «циганський табір»: паркани, каркаси, недобудова, готове. І звісно, ніякої інфраструктури немає. Автобус і головна траса вздовж аеропорта є.
- я досить рідко там буваю, останній раз був щ місяць тому, і мене спитав один рієлтор враження. Я сказав те, що вище. Він тоді сказав, що там можна купувати, але не далі - здається він сказав - 1 км від Середземного моря.
Так ось озвучують актуальні ціни - за квартиру 1+1 площею не більше в 60 кв.м - в 115000-135000 євро.
В актуальних мікрорайонах - там де ж все і інфраструктура і парки і сполучення, і море, і пляжі зараз є (я уважно не дивився) певний різнобій:
- те, що я знаю, як дуже вдале / відкоригували ціни з 4 500 000 лір до 5 500 000 лір (орієнтовно 200 000$+).
- в тому, де я знаю цікава ситуація - раніше такого наче й не було: є ціни і 6 500 000 лір, і 2 700 000 лір. Це говорить про те, що треба ретельно мацати і вивчати.
- наша людина виставила квартиру 1+1 площею 55 кв.м - я вважаю що найкраща за критерієм «ЛЛЛ» - за 150 000$. Дивляться, мацають, але реального покупця ще немає.
Цікаво для мене, що більшість тих, хто питає - то турки.
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akurt
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