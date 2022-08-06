Додано: Чет 10 сер, 2023 11:10

Скільки ж треба заробляти грошей, щоби ПРИСТОЙНО жити?



Станом на серпень 2023 року ціна 1 кв. м нерухомості в новобудові в пристойному місці в місті Львів на етапі незавершеного ще будівництва від пристойного Забудовника (не в центрі) - 1000...1200 доларів за 1 кв. м.

Орієнтир 2-к квартири площею в 64 кв.м - 64х1200=76 800 доларів - це без ремонту взагалі (стіни та вікна).

Вартість перетворення стін в квартиру не можу сказати - не фахівець - припустимо, десь 25 000 доларів.

Тоді разом маємо орієнтовно не менше 105 000 доларів США.



Пан Успіх оприлюднив дані, з яких витікає, що його недавня інвестиція подорожчала в 2 рази… і ціна за 1 кв. м вже дорівнює вже 1000 доларів США…



Спробуємо порахувати, беручи зарплатню на місяць, скажімо, в 20 000 гривень або приблизно 500 доларів, за який час пересічний українець може заробити на квартиру: 105000/500=210 місяців. Або 17,5 років.

Реально - мабуть - так швидко не получається: з 500 доларів на прожиття мабуть піде мінімум половина (я не впевнений, що взагалі в наш час можна прожити на 500 доларів на місяць). Але мабуть і можна: є тут на форумі фахівці, які живуть за 118 доларів на місяць.

Тоді реальний термін: 210х2=420 місяця або 35 років.



Дані про те, скільки часу треба працювати в Празі, щоби купити житло, оприлюднено вище.



Тепер перенесемося у Варшаву.

Ну, середня зарплатня поляка складає Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. wyniosło 7335,20 zł brutto, co przekłada się na płace wynoszące ok. 5330 zł netto.

Тобто десь 1300 доларів на місяць.

Більш-менш нормальну квартиру у Варшаві можна купити за 550 000 злотих або 137 500 доларів США.

Середньому поляку треба отримати ці гроші за 137500/1300=105 місяців.

Хм... получається українцю треба працювати на квартиру мінімум в 2 рази більше...

Прикольно... десь - мабуть - я помиляюся...

А може і ні: українець у Варшаві може заробляти - якщо працює в он-лайн режимі - і 5000, і 8000 доларів на місяць.

Тобто може наскирдувати на квартиру за 137500/8000=за 17 місяців...

Ну якщо більш реально, то за 2...3 роки...

А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...



На сьогодні ситуація така, що всюди нерухомість дорожчає. Точніше, відбувається інфляція як євро, так і долара, і заробити на 1 з 9-ти пунктів тесту на те, чи ви матеріально забезпечені - від професора Улесоя -Inflation Research Group (ENAG) - стає важче.



За 5 діб Інститут статистики Туреччини оприлюднить чергові щомісячні дані про купівлю нерухомості іноземцями. Подивимося.

Тут що цікаво, в ТОР-20 покупців-іноземців періодично вривалися громадяни Швеції, Нідерландів (це окрім традиційних громадян "холодних дощових країн", як то: Німеччина, Велика Британія, Швеція) та - увага - Китаю.

З останнім саме цікаве: на днях Уряд Китаю зняв обмеження на виїзд китайців за кордон - дозволено відвідувати 79 країн світу.

Ну, китайці, подивимося, куди підуть ваші грошові потоки...