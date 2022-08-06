Додано: Чет 10 сер, 2023 12:20

Правильне зауваження.

Я такий черговий огляд хотів зробити ще вчора/позавчора, бо були матеріали про локацію/ціни та крім того, оновлені дані на сайті продажу нерухомості: я тільки дивився Преміум/клас, який ж для мене орієнтиром в найбільш дорогому сегменті. Але весь час мало часу, багато іншої роботи.

Поки що дивився та вивчав карколомну кількість новобудов на сході Анталії далі аеропорту Анталії.

Там є плюси та мінуси:

- це фактично не Анталія, а район міста Aksu на схід від Анталії, так і в документах пишеться: провінція Анталія, місто Aksu. Але хитрі і Забудовники, і рієлтори пишуть, що то Анталія. Не зовсім обманюють, тому що співпадає назва провінції та назва центра провінції.

- будують на зовсім чистій ділянці землі, яка раніше ніяк не використовувалася. Невеликі схили, які вирівнюють. Зараз трохи нагадує «циганський табір»: паркани, каркаси, недобудова, готове. І звісно, ніякої інфраструктури немає. Автобус і головна траса вздовж аеропорта є.

- я досить рідко там буваю, останній раз був щ місяць тому, і мене спитав один рієлтор враження. Я сказав те, що вище. Він тоді сказав, що там можна купувати, але не далі - здається він сказав - 1 км від Середземного моря.

- ну і ще цікаво, що Забудовниками/Змвлниками будівництва там є певний прошарок людей щ України (не українців). Вони сюди вкладають шалені кошти. Вкладають мудро: спершу все узгодили на рівні Уряду та мерії, потім замовили да джерела великі гроші аудит місцевості та комунікацій.



Так ось озвучують актуальні ціни - за квартиру 1+1 площею не більше в 60 кв.м - в 115000-135000 євро.

Якщо рахувати ці цифри за економічно обґрунтовані: собівартість+норма прибутку, тривоги починають формувати в інші ціни на нерухомість в кращих локаціях.

Тут однозначно правило «ЛЛЛ» не виконується.

Хоча сучасні цікаві проєкти та перспектива (років через 5, я так думаю).



В актуальних мікрорайонах - там де ж все і інфраструктура, і парки, і сполучення, і море, і пляжі зараз є (я уважно не дивився на оголошення) певний різнобій:

- те, що я знаю, як дуже вдале, відкоригували ціни з 4 500 000 лір до 5 500 000 лір (орієнтовно 200 000$+).

- в тому, де я знаю, цікава ситуація - раніше такого наче й не було: є ціни і 6 500 000 лір, і 2 700 000 лір. Це говорить про те, що треба ретельно мацати і вивчати. І дивитися, що там таке дороге і що там таке дешеве. Тобто існують зараз суттєві «пікові ціни».

- наша людина виставила квартиру 1+1 площею 55 кв.м - я вважаю що найкраща за критерієм «ЛЛЛ» - за 150 000$. Дивляться, мацають, але реального покупця ще немає.

Цікаво для мене, що більшість тих, хто питає - то турки.



Дуже важливо: щось НЕ ГОТОВЕ я би раніше рекомендував купувати, а зараз - тільки у надійного Забудовника. Від надійного, але «середньої руки» я точно чув, що в нього немає грошей добудувати: зросла ціна на будівельні матеріали черговий раз. Тобто справа не в тому, що хтось когось хоче під підманути/підвести, а запланованих/виділених грошей банально не вистачає.