Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую панам gonchik74, Gastarbaiter та BIGor за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі: - рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві); - отримання "Карти побИту"; - легалізації роботи; - раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів; - подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту); - легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей). Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ, а головОМ", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
rjkz написав:Да, проблема не в короне. Проблема глубже. В голове.
akurt написав:Дякую панам gonchik74, Gastarbaiter та BIGor за відповіді: відбулася суттєво важлива та довга розмова з питання купівлі або не купівлі (взяття в оренду) квартири в Варшаві, обговорили варіанти, в тому числі: - рівня цін (паралельно отримував дані від нашої людини у Вроцлаві); - отримання "Карти побИту"; - легалізації роботи; - раціональності купівлі - або взяття квартири в оренду - за прикладами інших родичів/приятелів; - подальших планів - на 10 років наперед (за умовами кредиту); - легалізації зароблених раніше грошей (тут на форумі писали про проблеми з великими сумами грошей). Тепер головне - думати - і як я раніше писав "Не ногОМ, а головОМ", і щоби НЕ було проблем - як сьогодні написали на іншій гілці:
rjkz написав:Да, проблема не в короне. Проблема глубже. В голове.
Пускай всё же легализирует работу, карта побыту так будет ближе, как и кредит ))) план действий, матюк просто, после словосочетания "легализовать работу"...
Можете матюкатися, є такий недолік у людей. Але фразу мені було сказано саме так. Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту. Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.
akurt написав:Можете матюкатися, є такий недолік у людей. Але фразу мені було сказано саме так. Можливо, ви не знаєте, що люди живуть в одному місці Земної кулі, роботодавець - в іншому, гроші приходять на рахунки в банку третьої країни, гніздечко/інвестицію шукають в четвертій, але вже думають - і не безпідставно - і про пʼяту. Саме ж цікаве - класика! - хто буде сміятися останнім.
Знаю слово финмон. Поэтому прекращаю даже матюкаться. У каждого своя голова на плечах и советчик по жизни.
Скільки ж треба заробляти грошей, щоби ПРИСТОЙНО жити?
Станом на серпень 2023 року ціна 1 кв. м нерухомості в новобудові в пристойному місці в місті Львів на етапі незавершеного ще будівництва від пристойного Забудовника (не в центрі) - 1000...1200 доларів за 1 кв. м. Орієнтир 2-к квартири площею в 64 кв.м - 64х1200=76 800 доларів - це без ремонту взагалі (стіни та вікна). Вартість перетворення стін в квартиру не можу сказати - не фахівець - припустимо, десь 25 000 доларів. Тоді разом маємо орієнтовно не менше 105 000 доларів США.
Пан Успіх оприлюднив дані, з яких витікає, що його недавня інвестиція подорожчала в 2 рази… і ціна за 1 кв. м вже дорівнює вже 1000 доларів США…
Спробуємо порахувати, беручи зарплатню на місяць, скажімо, в 20 000 гривень або приблизно 500 доларів, за який час пересічний українець може заробити на квартиру: 105000/500=210 місяців. Або 17,5 років. Реально - мабуть - так швидко не получається: з 500 доларів на прожиття мабуть піде мінімум половина (я не впевнений, що взагалі в наш час можна прожити на 500 доларів на місяць). Але мабуть і можна: є тут на форумі фахівці, які живуть за 118 доларів на місяць. Тоді реальний термін: 210х2=420 місяця або 35 років.
Дані про те, скільки часу треба працювати в Празі, щоби купити житло, оприлюднено вище.
Тепер перенесемося у Варшаву. Ну, середня зарплатня поляка складає Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. wyniosło 7335,20 zł brutto, co przekłada się na płace wynoszące ok. 5330 zł netto. Тобто десь 1300 доларів на місяць. Більш-менш нормальну квартиру у Варшаві можна купити за 550 000 злотих або 137 500 доларів США. Середньому поляку треба отримати ці гроші за 137500/1300=105 місяців. Хм... получається українцю треба працювати на квартиру мінімум в 2 рази більше... Прикольно... десь - мабуть - я помиляюся... А може і ні: українець у Варшаві може заробляти - якщо працює в он-лайн режимі - і 5000, і 8000 доларів на місяць. Тобто може наскирдувати на квартиру за 137500/8000=за 17 місяців... Ну якщо більш реально, то за 2...3 роки... А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...
На сьогодні ситуація така, що всюди нерухомість дорожчає. Точніше, відбувається інфляція як євро, так і долара, і заробити на 1 з 9-ти пунктів тесту на те, чи ви матеріально забезпечені - від професора Улесоя -Inflation Research Group (ENAG) - стає важче.
За 5 діб Інститут статистики Туреччини оприлюднить чергові щомісячні дані про купівлю нерухомості іноземцями. Подивимося. Тут що цікаво, в ТОР-20 покупців-іноземців періодично вривалися громадяни Швеції, Нідерландів (це окрім традиційних громадян "холодних дощових країн", як то: Німеччина, Велика Британія, Швеція) та - увага - Китаю. З останнім саме цікаве: на днях Уряд Китаю зняв обмеження на виїзд китайців за кордон - дозволено відвідувати 79 країн світу. Ну, китайці, подивимося, куди підуть ваші грошові потоки...
Правильне зауваження. Я такий черговий огляд хотів зробити ще вчора/позавчора, бо були матеріали про локацію/ціни та крім того, оновлені дані на сайті продажу нерухомості: я тільки дивився Преміум/клас, який ж для мене орієнтиром в найбільш дорогому сегменті. Але весь час мало часу, багато іншої роботи. Поки що дивився та вивчав карколомну кількість новобудов на сході Анталії далі аеропорту Анталії. Там є плюси та мінуси: - це фактично не Анталія, а район міста Aksu на схід від Анталії, так і в документах пишеться: провінція Анталія, місто Aksu. Але хитрі і Забудовники, і рієлтори пишуть, що то Анталія. Не зовсім обманюють, тому що співпадає назва провінції та назва центра провінції. - будують на зовсім чистій ділянці землі, яка раніше ніяк не використовувалася. Невеликі схили, які вирівнюють. Зараз трохи нагадує «циганський табір»: паркани, каркаси, недобудова, готове. І звісно, ніякої інфраструктури немає. Автобус і головна траса вздовж аеропорта є. - я досить рідко там буваю, останній раз був щ місяць тому, і мене спитав один рієлтор враження. Я сказав те, що вище. Він тоді сказав, що там можна купувати, але не далі - здається він сказав - 1 км від Середземного моря. - ну і ще цікаво, що Забудовниками/Змвлниками будівництва там є певний прошарок людей щ України (не українців). Вони сюди вкладають шалені кошти. Вкладають мудро: спершу все узгодили на рівні Уряду та мерії, потім замовили да джерела великі гроші аудит місцевості та комунікацій.
Так ось озвучують актуальні ціни - за квартиру 1+1 площею не більше в 60 кв.м - в 115000-135000 євро. Якщо рахувати ці цифри за економічно обґрунтовані: собівартість+норма прибутку, тривоги починають формувати в інші ціни на нерухомість в кращих локаціях. Тут однозначно правило «ЛЛЛ» не виконується. Хоча сучасні цікаві проєкти та перспектива (років через 5, я так думаю).
В актуальних мікрорайонах - там де ж все і інфраструктура, і парки, і сполучення, і море, і пляжі зараз є (я уважно не дивився на оголошення) певний різнобій: - те, що я знаю, як дуже вдале, відкоригували ціни з 4 500 000 лір до 5 500 000 лір (орієнтовно 200 000$+). - в тому, де я знаю, цікава ситуація - раніше такого наче й не було: є ціни і 6 500 000 лір, і 2 700 000 лір. Це говорить про те, що треба ретельно мацати і вивчати. І дивитися, що там таке дороге і що там таке дешеве. Тобто існують зараз суттєві «пікові ціни». - наша людина виставила квартиру 1+1 площею 55 кв.м - я вважаю що найкраща за критерієм «ЛЛЛ» - за 150 000$. Дивляться, мацають, але реального покупця ще немає. Цікаво для мене, що більшість тих, хто питає - то турки.
Дуже важливо: щось НЕ ГОТОВЕ я би раніше рекомендував купувати, а зараз - тільки у надійного Забудовника. Від надійного, але «середньої руки» я точно чув, що в нього немає грошей добудувати: зросла ціна на будівельні матеріали черговий раз. Тобто справа не в тому, що хтось когось хоче під підманути/підвести, а запланованих/виділених грошей банально не вистачає.
akurt написав:А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...
Чекаємо зими і курсу 5 зл за долар, а поки вже девелопери крім спаму на пошту, вже дзвонять кожного тижня з пропозиціями. Напевно, такі ціни, що гребуть як гарячі пиріжки . Щодо ціни 550 тис. зл. за Варшаву - це дуже дешево, треба брати.
Цікава інформація. Все докладно з приводу купівлі квартири в Варшаві обговорювали з племінником, буде ретельно думати. Є і «+», і «-» для нього в купівлі квартири у Варшаві: - плюс в тому, що вже 10 років живе то в гуртожитках, то в орендованих квартирах. Може пора вже осісти. - плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити. - мінус в тому, що як і в кожної молодої людини є амбіції та амбітні плани: а) влізти в польську іпотеку: 10 років не можна ні продавати, ні здавати. б) якщо на протязі року будуть пропозиції переїхати кудись в занедбаний та Богом забутий Чикаго чи в засніжений Calgary (це я умовляю), то нерухомість в Польщі може бути непотрібним тягарем. - не все ще є зрозумілим з легалізацією отриманих раніше грошей. То тільки в Канаду та в Туреччину (можливо, ще й в США - вони припинили при вʼїзді давати декларацію для заповнення, але і раніше можна було задекларувати будь-яку суму готівкою) можна ввезти валізу грошей, задекларувати без зайвих питань та робити що хочеш.
Я вдячний за поради наших фахівців вище, все передав, варіанти обговорили, буде думати. Нехай думає…
akurt написав:А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...
Чекаємо зими і курсу 5 зл за долар, а поки вже девелопери крім спаму на пошту, вже дзвонять кожного тижня з пропозиціями. Напевно, такі ціни, що гребуть як гарячі пиріжки . Щодо ціни 550 тис. зл. за Варшаву - це дуже дешево, треба брати.