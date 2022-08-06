Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:46
akurt написав:
- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.
при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
flyman
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:50
flyman написав: BIGor написав: akurt написав:
А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...
Чекаємо зими і курсу 5 зл за долар, а поки вже девелопери крім спаму на пошту, вже дзвонять кожного тижня з пропозиціями. Напевно, такі ціни, що гребуть як гарячі пиріжки
.
Щодо ціни 550 тис. зл. за Варшаву - це дуже дешево, треба брати.
Обговорювали на сімейній нараді квартири - щось дешевше 700 тис. злотих в Кракові зараз явно хороших варіантів немає.
Ціни дуже кусаються, от невелика квартира на кінцевій трамваю
https://www.otodom.pl/pl/oferta/krakow- ... m2-ID4lYy2 4 кує
зараз за метр.
чому не берете, в Кракові доступна іпотека, не те що КРЖН?
План взяти за свої без того гемору з іпотекою. Іпотека під 9-11%, нащо вона треба якщо є скирда?
BIGor
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:53
flyman написав: akurt написав:
- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.
при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%.
Не розумію того сенсу.
BIGor
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:03
BIGor написав: flyman написав: akurt написав:
- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.
при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%.
Не розумію того сенсу.
Ніхто йому в Польщі не дасть. Це не ненька, де бездомні депутати/прокурори отримають соціальне житло ще й задурно.
flyman
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