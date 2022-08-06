Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:52

Текст нижче було мною оприлюднено на цій гілці три дні тому.

Текст реальний від реального українця, який перебуває за кордоном і бажає продати квартиру в Києві, але не знає як це правильно зробити.



Текст було видалено НЕ МНОЮ через декілька годин. Хоча не містив мата та не піднімав питання світового єврейства: популярні теми на цьому форумі.

Мені здається, питання актуальне: люди за кордоном - нерухомість в Україні. Як продати вірно?



Оригинал текста:

"Доброго дня, думаю продати свою квартиру в Києві (квартира на мені, але продавати буде жінка або брат), в зв'язку з чим питання:

1. Чув, що довіреність можна оформити у турецького нотаріуса з апостилюванням?

2. Як краще передати гроші в Туреччину в доларах?

3. Чи потрібно буде в Туреччині Довідка, звідки взялись гроші, якщо я захочу покласти-зняти їх з місцевого рахунку? Дякую!"



Наші люди за кордоном надавали корисні поради із свого досвіду, наприклад: "Краще підписати Довіреність у Консульстві. Від нотаріусів не всі державні органи приймають.

Як легально ввезти кошти не знаю."



Одну з цікавих - на мій погляд - відповідей надав нашому українцю чоловік, який продав квартиру в Севастополі (!!!) та купив в Туреччині. Текст мовою оригніала без редагування. Написала людина, яка в січні 2023 переїхала з Севастополя:



"1. Почніть з українського нотаріуса, через якого плануєте проводити угоду. Зразок доручення, по якому він 100% проведе угоду. Тут перекладаєте на турецьку, та апостіль. Потім передаєте це доручення в Україну своєму нотаріусу. Там знов нотаріальний переклад (але в нотаріуса вже є свій зразок, якій він вам віддавав раніше).

2. Кращій варіант - це кріпта. Там вони кладуть в будь-якій валюті на ваш кріпотогаманець, тут знімаєте. Так робив сам особисто. Співпрацював з української фірмою тут. Можливо варіант "там віддали, тут одночасово прийняли". Або через банківські установи. Але % втратите за трансфери. Треба все прорахувати.

3. Якщо хвилюєтесь за джерело надходження грошей - майте у себе угоду про продаж своєї власності. Але в мене таких питань не виникало при придбанні тут житла. Робив трансфери через Ziraatbank. (моя примітка: один з державних банків Туреччини).



(кінець цитат)