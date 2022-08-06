при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:46
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:50
План взяти за свої без того гемору з іпотекою. Іпотека під 9-11%, нащо вона треба якщо є скирда?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:53
Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%.
Не розумію того сенсу.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:03
Ніхто йому в Польщі не дасть. Це не ненька, де бездомні депутати/прокурори отримають соціальне житло ще й задурно.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:07
Веселить прикольний флудер цілими днями Фінансовий форум України не по-дитячому...
За позавчора - 25 флудерських дописів. Вчора взагалі був цирк - кожні 120-150 секунд допис з розповіддю про те, як класно, коли жінка та діти вигнали тебе з хати, ти заповз в "Шевченкову хату" на кордоні з Білорусією та жуєш куплені в АТБ яблука. Шкода, що все те лайно видалили. Було цікаво.
Зараз на іншому форумі всіх розважає віслюками та філософськими думками на кшталт "Хочешь сей - а хочеш куй..."
Правда, віслюка на російський манер називає "вИслюк".
З вумним пиком прогнозує: "3 роки власності на нерухомість, масовий виїзд -> обвал цін у 2024..."
Великий хВахівець...
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:52
Текст нижче було мною оприлюднено на цій гілці три дні тому.
Текст реальний від реального українця, який перебуває за кордоном і бажає продати квартиру в Києві, але не знає як це правильно зробити.
Текст було видалено НЕ МНОЮ через декілька годин. Хоча не містив мата та не піднімав питання світового єврейства: популярні теми на цьому форумі.
Мені здається, питання актуальне: люди за кордоном - нерухомість в Україні. Як продати вірно?
Оригинал текста:
"Доброго дня, думаю продати свою квартиру в Києві (квартира на мені, але продавати буде жінка або брат), в зв'язку з чим питання:
1. Чув, що довіреність можна оформити у турецького нотаріуса з апостилюванням?
2. Як краще передати гроші в Туреччину в доларах?
3. Чи потрібно буде в Туреччині Довідка, звідки взялись гроші, якщо я захочу покласти-зняти їх з місцевого рахунку? Дякую!"
Наші люди за кордоном надавали корисні поради із свого досвіду, наприклад: "Краще підписати Довіреність у Консульстві. Від нотаріусів не всі державні органи приймають.
Як легально ввезти кошти не знаю."
Одну з цікавих - на мій погляд - відповідей надав нашому українцю чоловік, який продав квартиру в Севастополі (!!!) та купив в Туреччині. Текст мовою оригніала без редагування. Написала людина, яка в січні 2023 переїхала з Севастополя:
"1. Почніть з українського нотаріуса, через якого плануєте проводити угоду. Зразок доручення, по якому він 100% проведе угоду. Тут перекладаєте на турецьку, та апостіль. Потім передаєте це доручення в Україну своєму нотаріусу. Там знов нотаріальний переклад (але в нотаріуса вже є свій зразок, якій він вам віддавав раніше).
2. Кращій варіант - це кріпта. Там вони кладуть в будь-якій валюті на ваш кріпотогаманець, тут знімаєте. Так робив сам особисто. Співпрацював з української фірмою тут. Можливо варіант "там віддали, тут одночасово прийняли". Або через банківські установи. Але % втратите за трансфери. Треба все прорахувати.
3. Якщо хвилюєтесь за джерело надходження грошей - майте у себе угоду про продаж своєї власності. Але в мене таких питань не виникало при придбанні тут житла. Робив трансфери через Ziraatbank. (моя примітка: один з державних банків Туреччини).
(кінець цитат)
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