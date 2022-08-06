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akurt написав:А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...
Чекаємо зими і курсу 5 зл за долар, а поки вже девелопери крім спаму на пошту, вже дзвонять кожного тижня з пропозиціями. Напевно, такі ціни, що гребуть як гарячі пиріжки . Щодо ціни 550 тис. зл. за Варшаву - це дуже дешево, треба брати.
akurt написав:- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.
при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%. Не розумію того сенсу.
Не думали про экономію в 200 злотих. Ми розмовляли і вираховували інакше: чи варто мати справу з іпотекою з ніби-то солодкими умовами, якщо і так є і стабільна досить велика зарплатня, і "подушка безпеки".
З точки зору арифметики: - базова ціна квартири в Варшаві припустимо 140 000 доларів США. - при зарплаті в 7...8к$ на місяць на таку квартиру можна заробити за: 140 000/7 000=20 місяців. Якщо витягнути з подушки безпеки скажімо 100 000 доларів, то треба дозбирати за 6 місяців. Якраз приємний термін. Тобто Ви маєте рацію: "впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%" немає ніякого сенсу.