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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 755756757758
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.

при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:50

  flyman написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...

Чекаємо зими і курсу 5 зл за долар, а поки вже девелопери крім спаму на пошту, вже дзвонять кожного тижня з пропозиціями. Напевно, такі ціни, що гребуть як гарячі пиріжки :D .
Щодо ціни 550 тис. зл. за Варшаву - це дуже дешево, треба брати.

Обговорювали на сімейній нараді квартири - щось дешевше 700 тис. злотих в Кракові зараз явно хороших варіантів немає.
Ціни дуже кусаються, от невелика квартира на кінцевій трамваю https://www.otodom.pl/pl/oferta/krakow- ... m2-ID4lYy2 4 кує зараз за метр.

чому не берете, в Кракові доступна іпотека, не те що КРЖН?

План взяти за свої без того гемору з іпотекою. Іпотека під 9-11%, нащо вона треба якщо є скирда?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:53

  flyman написав:
  akurt написав:- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.

при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі

Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%.
Не розумію того сенсу.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:03

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.

при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі

Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%.
Не розумію того сенсу.

Ніхто йому в Польщі не дасть. Це не ненька, де бездомні депутати/прокурори отримають соціальне житло ще й задурно.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:40

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.

при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі

Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%.
Не розумію того сенсу.

Не думали про экономію в 200 злотих.
Ми розмовляли і вираховували інакше: чи варто мати справу з іпотекою з ніби-то солодкими умовами, якщо і так є і стабільна досить велика зарплатня, і "подушка безпеки".

З точки зору арифметики:
- базова ціна квартири в Варшаві припустимо 140 000 доларів США.
- при зарплаті в 7...8к$ на місяць на таку квартиру можна заробити за: 140 000/7 000=20 місяців.
Якщо витягнути з подушки безпеки скажімо 100 000 доларів, то треба дозбирати за 6 місяців.
Якраз приємний термін.
Тобто Ви маєте рацію: "впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%" немає ніякого сенсу.
akurt
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