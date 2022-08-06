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akurt написав:А взагалі можливі інвестори в нерухомість в Польщі попали в пастку: злотий/долар укріпився з курсу майже 5 злотих за долар до 4,00...4,04 злотих до долар, або для інвестора раптом вся нерухомість, яку він ще НЕ купив, стала дорожчою на 25%... Отаке...
Чекаємо зими і курсу 5 зл за долар, а поки вже девелопери крім спаму на пошту, вже дзвонять кожного тижня з пропозиціями. Напевно, такі ціни, що гребуть як гарячі пиріжки . Щодо ціни 550 тис. зл. за Варшаву - це дуже дешево, треба брати.
akurt написав:- плюс і в тому, що можна спробувати інвестувати в нерухомість - при зарплатні приблизно в 7к$ це варто зробити.
при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%. Не розумію того сенсу.
Не думали про экономію в 200 злотих. Ми розмовляли і вираховували інакше: чи варто мати справу з іпотекою з ніби-то солодкими умовами, якщо і так є і стабільна досить велика зарплатня, і "подушка безпеки".
З точки зору арифметики: - базова ціна квартири в Варшаві припустимо 140 000 доларів США. - при зарплаті в 7...8к$ на місяць на таку квартиру можна заробити за: 140 000/7 000=20 місяців. Якщо витягнути з подушки безпеки скажімо 100 000 доларів, то треба дозбирати за 6 місяців. Якраз приємний термін. Тобто Ви маєте рацію: "впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%" немає ніякого сенсу.
Та пишіть відразу 70....80КДоларів в місяць.... В Польщі 7000-8000 злотих - це вже дуже хороша зарплата. Офіційно в березні 2023 року середня по Польщі=7124 злотих 1долар=4злотих
Я НЕ помилився: саме в даному випадку зарплатня 7к$...8к$, іноді 8к$+. Робота на дуже відому компанію, штаб-квартира якої не в Польщі. Ви про неї точно чули. І не один раз. Primary Address ХХХ ХХХ Street .... USA (деяку інформацію я частково видалив)
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 сер, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:при такій з.п. ясно що іпотека у В-ві це такий якір, якщо не тягар, не варто, тому Калгарі
Я так зрозумів що при зп 7 кує планується зекономити 200 зл. щомісячно, і впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%. Не розумію того сенсу.
Не думали про экономію в 200 злотих. Ми розмовляли і вираховували інакше: чи варто мати справу з іпотекою з ніби-то солодкими умовами, якщо і так є і стабільна досить велика зарплатня, і "подушка безпеки".
З точки зору арифметики: - базова ціна квартири в Варшаві припустимо 140 000 доларів США. - при зарплаті в 7...8к$ на місяць на таку квартиру можна заробити за: 140 000/7 000=20 місяців. Якщо витягнути з подушки безпеки скажімо 100 000 доларів, то треба дозбирати за 6 місяців. Якраз приємний термін. Тобто Ви маєте рацію: "впрягтись в іпотеку для безквартирних під 2%" немає ніякого сенсу.
Там просто цілий список вимог до отримувачів, будуть мурижити пів року. З такими доходами от точно краще не влазить в ці діла.
BIGor написав:Там просто цілий список вимог до отримувачів, будуть мурижити пів року. З такими доходами от точно краще не влазить в ці діла.
Дуже Ви вірно пишете. Погоджуюся. Ми всі ці питання після Ваших порад та наданої інформації проговорили. Племінник буде думати та рахувати на рахівниці. Особливо його збентежив отой термін в 10 років... Там в питання ще вмішується питання його дівчини, її роботи. Або не роботи. Крім того, є на руках паспорт з візою США та з візою Канади. Думати є над чим та обговорювати варіанти - слава Богу - є які. Яке прийме рішення - якось напишу.