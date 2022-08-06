akurt написав:
Дуже Ви вірно пишете. Погоджуюся. Ми всі ці питання після Ваших порад та наданої інформації проговорили.
Племінник буде думати та рахувати на рахівниці. Особливо його збентежив отой термін в 10 років...
Там в питання ще вмішується питання його дівчини, її роботи. Або не роботи.
Крім того, є на руках паспорт з візою США та з візою Канади.
Думати є над чим та обговорювати варіанти - слава Богу - є які.
Яке прийме рішення - якось напишу.
Жизнь потеряла всякий смысл... Пацан с заработком в 7-8 штук смотрит на квартиру в Польше за 140штук, да ещё в кредит на 10 лет. Зато социальшики в Германии по 50 авиапоездок совершают. Тоже буду думать куда катится этот мир Акурта...
Хоть температура воды и пляж в Анталии постоянны, хоть где-то стабильность )))