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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 756757758759
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:00

  akurt написав:
  BIGor написав:Там просто цілий список вимог до отримувачів, будуть мурижити пів року. З такими доходами от точно краще не влазить в ці діла.

Дуже Ви вірно пишете. Погоджуюся. Ми всі ці питання після Ваших порад та наданої інформації проговорили.
Племінник буде думати та рахувати на рахівниці. Особливо його збентежив отой термін в 10 років...
Там в питання ще вмішується питання його дівчини, її роботи. Або не роботи.
Крім того, є на руках паспорт з візою США та з візою Канади.
Думати є над чим та обговорювати варіанти - слава Богу - є які.
Яке прийме рішення - якось напишу.

Жизнь потеряла всякий смысл... Пацан с заработком в 7-8 штук смотрит на квартиру в Польше за 140штук, да ещё в кредит на 10 лет. Зато социальшики в Германии по 50 авиапоездок совершают. Тоже буду думать куда катится этот мир Акурта...
Хоть температура воды и пляж в Анталии постоянны, хоть где-то стабильность )))
stm
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  #<1 ... 756757758759
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