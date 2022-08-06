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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 756757758759
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:00

  akurt написав:
  BIGor написав:Там просто цілий список вимог до отримувачів, будуть мурижити пів року. З такими доходами от точно краще не влазить в ці діла.

Дуже Ви вірно пишете. Погоджуюся. Ми всі ці питання після Ваших порад та наданої інформації проговорили.
Племінник буде думати та рахувати на рахівниці. Особливо його збентежив отой термін в 10 років...
Там в питання ще вмішується питання його дівчини, її роботи. Або не роботи.
Крім того, є на руках паспорт з візою США та з візою Канади.
Думати є над чим та обговорювати варіанти - слава Богу - є які.
Яке прийме рішення - якось напишу.

Жизнь потеряла всякий смысл... Пацан с заработком в 7-8 штук смотрит на квартиру в Польше за 140штук, да ещё в кредит на 10 лет. Зато социальшики в Германии по 50 авиапоездок совершают. Тоже буду думать куда катится этот мир Акурта...
Хоть температура воды и пляж в Анталии постоянны, хоть где-то стабильность )))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:41

Ну, куда лично ваш «мир» докатился, мы примерно представляем.

А «пацан» все делает мудро: через год возможно займёт должность «пятой» позиции/уровня и…
Чикаго… Сиэтл… Сан Диего…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:10

  akurt написав:Ну, куда лично ваш «мир» докатился, мы примерно представляем.

Спасибо, что волнуетесь. Непоправимые потери в 7 купальников изменили баланс в 5 новых )))
  akurt написав:А «пацан» все делает мудро: через год возможно займёт должность «пятой» позиции/уровня и…
Чикаго… Сиэтл… Сан Диего…

Вот именно и напуркуа ему 45 квадратов в Польше? Ах, да, ещё и кредит...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:25

Ну не всі хочуть жити в напівпідвалі та вести ваш спосіб життя.
Є речі, які ви не зрозумієте. Серед них: багатовекторність дій та вчинків.

До речі, розкажіть як там - мені це формулювання позавчора дуже сопдобалося - гадаю, не всі його відразу оцінили - справа з "віртуальною інвестицією в віртуальну квартиру Праги".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 сер, 2023 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:25

  akurt написав:Ну, куда лично ваш «мир» докатился, мы примерно представляем.

А «пацан» все делает мудро: через год возможно займёт должность «пятой» позиции/уровня и…
Чикаго… Сиэтл… Сан Диего…

В американських компаніях легше звільнитись, а потім влаштуватись на новий рівень через рік, ніж перейти в середині компанії. А мінять Варшаву на Сіетл, ну фіг його знає, в Сіетлі навіть трамвай відкрили недавно, видно що вже не село.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:31

Це ви про Seattle трохи жартуєте.
Я хоч і провів в тому місті багато часу в попередні роки, але якось трамвай не пригадую - або не бачив або зовсім не так давно відкрили: весь час був за кермом авто, а ось в центрі у вагончиках монорельсової дороги - лінія йде через все місто - відкрита до виставки Expo якогось давнього року - катався.
Нормальне суто американське місто. Вражає стадіон для американського футболу, там величезний стадіон "вліпили" так в самому центрі, що здавалося б і половину не можна "вліпити"... цікаві парки та шлюзи на річках прямо на території міста.
Зовсім недалеко - гора з льодовиками, правда, я як не намагався до них дістатися - не получилося...
А ось попасти на завод по виробництву літаків Boeing - получилося.
В тому місті штаб-квартири провідних компаній США... Є де притулитися...
Таке собі село... З одним із досить непоганим в США університетів (місце 212 в National universities - і відносно недорогою вартістю навчання $28,385 (out-of-state!!! - зверніть увагу) та $12,701 (In-state tuition and fees))... Бібліотека університету WSU дійсно нагадує сільську...
https://www.alamy.com/suzzallo-library- ... 02800.html
akurt
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