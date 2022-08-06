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BIGor написав:Там просто цілий список вимог до отримувачів, будуть мурижити пів року. З такими доходами от точно краще не влазить в ці діла.
Дуже Ви вірно пишете. Погоджуюся. Ми всі ці питання після Ваших порад та наданої інформації проговорили. Племінник буде думати та рахувати на рахівниці. Особливо його збентежив отой термін в 10 років... Там в питання ще вмішується питання його дівчини, її роботи. Або не роботи. Крім того, є на руках паспорт з візою США та з візою Канади. Думати є над чим та обговорювати варіанти - слава Богу - є які. Яке прийме рішення - якось напишу.
Жизнь потеряла всякий смысл... Пацан с заработком в 7-8 штук смотрит на квартиру в Польше за 140штук, да ещё в кредит на 10 лет. Зато социальшики в Германии по 50 авиапоездок совершают. Тоже буду думать куда катится этот мир Акурта... Хоть температура воды и пляж в Анталии постоянны, хоть где-то стабильность )))
akurt написав:Ну, куда лично ваш «мир» докатился, мы примерно представляем.
А «пацан» все делает мудро: через год возможно займёт должность «пятой» позиции/уровня и… Чикаго… Сиэтл… Сан Диего…
В американських компаніях легше звільнитись, а потім влаштуватись на новий рівень через рік, ніж перейти в середині компанії. А мінять Варшаву на Сіетл, ну фіг його знає, в Сіетлі навіть трамвай відкрили недавно, видно що вже не село.
Це ви про Seattle трохи жартуєте. Я хоч і провів в тому місті багато часу в попередні роки, але якось трамвай не пригадую - або не бачив або зовсім не так давно відкрили: весь час був за кермом авто, а ось в центрі у вагончиках монорельсової дороги - лінія йде через все місто - відкрита до виставки Expo якогось давнього року - катався. Нормальне суто американське місто. Вражає стадіон для американського футболу, там величезний стадіон "вліпили" так в самому центрі, що здавалося б і половину не можна "вліпити"... цікаві парки та шлюзи на річках прямо на території міста. Зовсім недалеко - гора з льодовиками, правда, я як не намагався до них дістатися - не получилося... А ось попасти на завод по виробництву літаків Boeing - получилося. В тому місті штаб-квартири провідних компаній США... Є де притулитися... Таке собі село... З одним із досить непоганим в США університетів (місце 212 в National universities - і відносно недорогою вартістю навчання $28,385 (out-of-state!!! - зверніть увагу) та $12,701 (In-state tuition and fees))... Бібліотека університету WSU дійсно нагадує сільську... https://www.alamy.com/suzzallo-library- ... 02800.html