Додано: Суб 12 сер, 2023 11:36

BIGor написав: Ваші які варіанти? Ваші які варіанти?

Тепер економічно-інвестиційний бік медалі.

part of the

metropolitan area.

складною зимовою природою,

Оскільки я провів багато часу саме в місті Seattle - з цікавості подивився на рівень цін на нерухомість.Відносно не так і дорого: непогане житло можна купити за:- 759 000$ (170 кв.м)- 965 000$ (180 кв.м)В другому варіанті досить непогане розташування - але це не центр, можна глянути на мапах Гугл: 5759 NE 63rd St, Seattle, WA 98115З точки зору природи місця там дуже красиві - водойми і парки.Бажаєте приватну оселю - тут вже орієнтовно 1 200 000 доларів.Але зазвичай приватні будинки на 1 родину продають там з аукціона.Якщо би вирішив оселитися в Seattle я, то я би НЕ селився в самому місті - досить сумбурному, архітектуру якого можна вважати "еклектикою" - змішуванням стилів - а зробив би так, як люблять робити мудрі люди: оселився б за містом.Найбільше мене вразило невеличке містечко Snoqualmie Ridge на схід від Seattle.Ніяких хмарочосів: десятки або сотні приватних будинків серед природи.Ціни 775 000...855 000 доларів.Мешканці цього міста не самі заможні люди.Але...Мало хто знає, щоcampus is the corporate headquarters of Microsoft, located in Redmond, Washington, United States, aТут працюють і наші українці: наприклад, заступником СЕО з (видалено) працює колишній мешканець одного з обласних центрів України. З простим українським прізвищем...Колись мешкав з батьком та мамою в будинку побудови 1934 року...Середня зарплатня мешканців міста не така вже й висока: $95,958 USD в рік.Після сплати податків залишається 73 381 долари США (дані за серпень 2023 року).Це частково пояснює те, що на півночі міста досить багато приватних будиночків, які виглядають досить бідненько та не відрізняються від сільських будиночків в Україні.Чоловіки отримують середню зарплату (чистими) $82,400 USD. Жінки отримують зарплату у розмірі $61,700 USD.Найбільш високооплачувані кар'єри - це Інженери та техніки V із середнім доходом $135,500 USD та люди з Мистецтва, культури, перформансу із середнім доходом $100,000 USD.За рівнем освіти найвищі зарплати отримують люди з докторським ступенем освіти та окладом $105,300 USD. Другий за величиною рівень освіти - ступінь магістра - з окладом $92,500 USD.Проте - повірите мені - а я знаю точно, бо бував у справах в деяких головних офісах перелічених паномфірм, не отримують менше за 250 000 доларів на рік.Ну ось, виходячи з цих доходів можна приблизно порахувати, коли ви зможете купити затишне гніздечко в Seattle.Ну і чи варто туди поїхати на прожиття.Нагадаю, тільки людина з психічними розладом придумає купити квартиру НЕ в кредит років на 20-25. Оптимальним є перший внесок з власного рахунка в сумі 30% від ціни продажу нерухомості.Родзинки на тортику: з цього міста відправляються океанські лайнери в подорож на Аляску. Але краще сісти в своє авто, переїхати кордон з Канадою (сподіваюсь, у Вас є канадська віза - якщо немає - не біда - власники Green card відвідують Канаду без візи) та відправитися в океанську подорож на Аляску з Ванкувера (230 км) - ціни від 450 доларів за тижневу подорож.Але краще купувати тур на 2 тижня.Ще цікаво: на відстані в 300 миль на схід від Seattle розташований дуже цікавий університет -Whitworth University. Цікавий не тількиале й тим, що надає преференції на навчання українським студентам. Але в цілому університет НЕ славиться низькою вартістю навчання.