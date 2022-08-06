Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Там просто цілий список вимог до отримувачів, будуть мурижити пів року. З такими доходами от точно краще не влазить в ці діла.
Дуже Ви вірно пишете. Погоджуюся. Ми всі ці питання після Ваших порад та наданої інформації проговорили. Племінник буде думати та рахувати на рахівниці. Особливо його збентежив отой термін в 10 років... Там в питання ще вмішується питання його дівчини, її роботи. Або не роботи. Крім того, є на руках паспорт з візою США та з візою Канади. Думати є над чим та обговорювати варіанти - слава Богу - є які. Яке прийме рішення - якось напишу.
Жизнь потеряла всякий смысл... Пацан с заработком в 7-8 штук смотрит на квартиру в Польше за 140штук, да ещё в кредит на 10 лет. Зато социальшики в Германии по 50 авиапоездок совершают. Тоже буду думать куда катится этот мир Акурта... Хоть температура воды и пляж в Анталии постоянны, хоть где-то стабильность )))
akurt написав:Ну, куда лично ваш «мир» докатился, мы примерно представляем.
А «пацан» все делает мудро: через год возможно займёт должность «пятой» позиции/уровня и… Чикаго… Сиэтл… Сан Диего…
В американських компаніях легше звільнитись, а потім влаштуватись на новий рівень через рік, ніж перейти в середині компанії. А мінять Варшаву на Сіетл, ну фіг його знає, в Сіетлі навіть трамвай відкрили недавно, видно що вже не село.
Та пишіть відразу 70....80КДоларів в місяць.... В Польщі 7000-8000 злотих - це вже дуже хороша зарплата. Офіційно в березні 2023 року середня по Польщі=7124 злотих 1долар=4злотих
Я НЕ помилився: саме в даному випадку зарплатня 7к$...8к$, іноді 8к$+. Робота на дуже відому компанію, штаб-квартира якої не в Польщі. Ви про неї точно чули. І не один раз. Primary Address ХХХ ХХХ Street .... USA (деяку інформацію я частково видалив)
Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?
Оскільки я провів багато часу саме в місті Seattle - з цікавості подивився на рівень цін на нерухомість. Відносно не так і дорого: непогане житло можна купити за: - 759 000$ (170 кв.м) - 965 000$ (180 кв.м) В другому варіанті досить непогане розташування - але це не центр, можна глянути на мапах Гугл: 5759 NE 63rd St, Seattle, WA 98115 З точки зору природи місця там дуже красиві - водойми і парки.
Бажаєте приватну оселю - тут вже орієнтовно 1 200 000 доларів. Але зазвичай приватні будинки на 1 родину продають там з аукціона.
Якщо би вирішив оселитися в Seattle я, то я би НЕ селився в самому місті - досить сумбурному, архітектуру якого можна вважати "еклектикою" - змішуванням стилів - а зробив би так, як люблять робити мудрі люди: оселився б за містом. Найбільше мене вразило невеличке містечко Snoqualmie Ridge на схід від Seattle. Ніяких хмарочосів: десятки або сотні приватних будинків серед природи. Ціни 775 000...855 000 доларів.
Тепер економічно-інвестиційний бік медалі. Мешканці цього міста не самі заможні люди. Але... Мало хто знає, що The Microsoft campus is the corporate headquarters of Microsoft, located in Redmond, Washington, United States, a part of theSeattlemetropolitan area. Тут працюють і наші українці: наприклад, заступником СЕО з (видалено) працює колишній мешканець одного з обласних центрів України. З простим українським прізвищем... Колись мешкав з батьком та мамою в будинку побудови 1934 року...
Середня зарплатня мешканців міста не така вже й висока: $95,958 USD в рік. Після сплати податків залишається 73 381 долари США (дані за серпень 2023 року). Це частково пояснює те, що на півночі міста досить багато приватних будиночків, які виглядають досить бідненько та не відрізняються від сільських будиночків в Україні. Чоловіки отримують середню зарплату (чистими) $82,400 USD. Жінки отримують зарплату у розмірі $61,700 USD. Найбільш високооплачувані кар'єри - це Інженери та техніки V із середнім доходом $135,500 USD та люди з Мистецтва, культури, перформансу із середнім доходом $100,000 USD.
За рівнем освіти найвищі зарплати отримують люди з докторським ступенем освіти та окладом $105,300 USD. Другий за величиною рівень освіти - ступінь магістра - з окладом $92,500 USD. Проте - повірите мені - а я знаю точно, бо бував у справах в деяких головних офісах перелічених паном BIGor фірм, не отримують менше за 250 000 доларів на рік.
Ну ось, виходячи з цих доходів можна приблизно порахувати, коли ви зможете купити затишне гніздечко в Seattle.Ну і чи варто туди поїхати на прожиття. Нагадаю, тільки людина з психічними розладом придумає купити квартиру НЕ в кредит років на 20-25. Оптимальним є перший внесок з власного рахунка в сумі 30% від ціни продажу нерухомості.
P.S. Родзинки на тортику: з цього міста відправляються океанські лайнери в подорож на Аляску. Але краще сісти в своє авто, переїхати кордон з Канадою (сподіваюсь, у Вас є канадська віза - якщо немає - не біда - власники Green card відвідують Канаду без візи) та відправитися в океанську подорож на Аляску з Ванкувера (230 км) - ціни від 450 доларів за тижневу подорож. Але краще купувати тур на 2 тижня. Ще цікаво: на відстані в 300 миль на схід від Seattle розташований дуже цікавий університет -Whitworth University. Цікавий не тільки складною зимовою природою, але й тим, що надає преференції на навчання українським студентам. Але в цілому університет НЕ славиться низькою вартістю навчання. https://www.usnews.com/best-colleges/wh ... rsity-3804