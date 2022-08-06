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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 17:45
BIGor написав: cherchiltank написав:
Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?
Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.
Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім
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