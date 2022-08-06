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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:45

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?

Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.

Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім
cherchiltank
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