RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:45

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?

Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.

Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 683
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:52

  cherchiltank написав:
  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?

Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.

Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім

Оренда - це щомісячний пройоп частини ЗП лендлорду. Скирдування - даруєш одному з урядів до 10% в рік (ну трохи виправляється депозитами, але то сумно).
Закордоном хто тримає гроші і не заліз в кредити - той виходить лох.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8061
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Закордоном хто тримає гроші і не заліз в кредити - той виходить лох.
Хто заліз в кредит не з фіксованим % - той теж не найрозумніший зараз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 29.07.22
Подякував: 139 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 757758759760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2407, 2408, 2409
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24084 16208182
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 21:34
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 978, 979, 980
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9791 6120763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 09:44
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.