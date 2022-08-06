cherchiltank написав: BIGor написав: cherchiltank написав:
Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?
Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.
Мабуть тільки оренда
і скирдування
- просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім
Оренда - це щомісячний пройоп частини ЗП лендлорду. Скирдування - даруєш одному з урядів до 10% в рік (ну трохи виправляється депозитами, але то сумно).
Закордоном хто тримає гроші і не заліз в кредити - той виходить лох.