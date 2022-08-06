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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:45

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?

Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.

Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:52

  cherchiltank написав:
  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?

Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.

Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім

Оренда - це щомісячний пройоп частини ЗП лендлорду. Скирдування - даруєш одному з урядів до 10% в рік (ну трохи виправляється депозитами, але то сумно).
Закордоном хто тримає гроші і не заліз в кредити - той виходить лох.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Закордоном хто тримає гроші і не заліз в кредити - той виходить лох.
Хто заліз в кредит не з фіксованим % - той теж не найрозумніший зараз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:29

Не можна сказати однозначно.
Подивіться на цій гілці матеріали про іпотеку - це реальні цифри та факти - не десь з мережі, а від реальних мешканців на сьогодні Швеції та Бельгії.
Це мої дописи десь за 13-16 липня.
Людина в Стокгольмі сказала, що до 2022 року по кредиту (3-к квартира ціною в 340 000€, кредит на 25 років) платив 1000€ в місяць, з 2022 року платить 1500€ на місяць. Виплата збільшилася, але і ціна його квартири на ринку збільшилася за його оцінкою на 20%.

Людина в Бельгії живе, але має куплену квартиру в Ірландії, за неї виплачує - точні цифри є в тому моєму матеріалі - із розрахунку обумовленими Договором від 2017 року відсотками БЕЗ ЗМІН.
Це тому, що в нього вистачило розуму (!) вписати пункт, у відповідності з яким банк без його згоди не може змінити відсоткову ставку.
Друга нерухомість у нашого колись українського майстра цеху Трамвайно-тролейбусного депо - в Бельгії.
Він написав мені так:
«Я и тут и в Ирландии сделал fixed rate, тут - до конца кредита, в Ирландии на 10 лет…..и без моего разрешения и согласия банки не могут меня перекинуть на variable rate(плавающую ставку)»
Так що не все так погано з іпотекою.
І хлопці мають житло зараз, а не в «другому житті».
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:49

  akurt написав:Не можна сказати однозначно.
Подивіться на цій гілці матеріали про іпотеку - це реальні цифри та факти - не десь з мережі, а від реальних мешканців на сьогодні Швеції та Бельгії.
Це мої дописи десь за 13-16 липня.
Людина в Стокгольмі сказала, що до 2022 року по кредиту (3-к квартира ціною в 340 000€, кредит на 25 років) платив 1000€ в місяць, з 2022 року платить 1500€ на місяць. Виплата збільшилася, але і ціна його квартири на ринку збільшилася за його оцінкою на 20%.

Людина в Бельгії живе, але має куплену квартиру в Ірландії, за неї виплачує - точні цифри є в тому моєму матеріалі - із розрахунку обумовленими Договором від 2017 року відсотками БЕЗ ЗМІН.
Це тому, що в нього вистачило розуму (!) вписати пункт, у відповідності з яким банк без його згоди не може змінити відсоткову ставку.
Друга нерухомість у нашого колись українського майстра цеху Трамвайно-тролейбусного депо - в Бельгії.
Він написав мені так:
«Я и тут и в Ирландии сделал fixed rate, тут - до конца кредита, в Ирландии на 10 лет…..и без моего разрешения и согласия банки не могут меня перекинуть на variable rate(плавающую ставку)»
Так що не все так погано з іпотекою.
І хлопці мають житло зараз, а не в «другому житті».

Мають поки мають роботу - тобто взяв кредит на 20 років - треба 20 років працювати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:57

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Не можна сказати однозначно.
Подивіться на цій гілці матеріали про іпотеку - це реальні цифри та факти - не десь з мережі, а від реальних мешканців на сьогодні Швеції та Бельгії.
Це мої дописи десь за 13-16 липня.
Людина в Стокгольмі сказала, що до 2022 року по кредиту (3-к квартира ціною в 340 000€, кредит на 25 років) платив 1000€ в місяць, з 2022 року платить 1500€ на місяць. Виплата збільшилася, але і ціна його квартири на ринку збільшилася за його оцінкою на 20%.

Людина в Бельгії живе, але має куплену квартиру в Ірландії, за неї виплачує - точні цифри є в тому моєму матеріалі - із розрахунку обумовленими Договором від 2017 року відсотками БЕЗ ЗМІН.
Це тому, що в нього вистачило розуму (!) вписати пункт, у відповідності з яким банк без його згоди не може змінити відсоткову ставку.
Друга нерухомість у нашого колись українського майстра цеху Трамвайно-тролейбусного депо - в Бельгії.
Він написав мені так:
«Я и тут и в Ирландии сделал fixed rate, тут - до конца кредита, в Ирландии на 10 лет…..и без моего разрешения и согласия банки не могут меня перекинуть на variable rate(плавающую ставку)»
Так що не все так погано з іпотекою.
І хлопці мають житло зараз, а не в «другому житті».

Мають поки мають роботу - тобто взяв кредит на 20 років - треба 20 років працювати)

Це все одно набагато краще ніж заощаджувати 25 років щоб в 45-50 років купити першу квартиру (коли вона вже особо не потрібна). Люди живуть життя, подорожують ітд.
А в разі безробіття в розвинених країнах є подушки безпеки, навіть від країни. В Польщі он недавно просто заморозили іпотечні платежі. Або просто мати на 1 рік платежів готівки.
BIGor
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  #<1 ... 757758759760
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