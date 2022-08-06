Додано: Нед 13 сер, 2023 19:29

Не можна сказати однозначно.

Подивіться на цій гілці матеріали про іпотеку - це реальні цифри та факти - не десь з мережі, а від реальних мешканців на сьогодні Швеції та Бельгії.

Це мої дописи десь за 13-16 липня.

Людина в Стокгольмі сказала, що до 2022 року по кредиту (3-к квартира ціною в 340 000€, кредит на 25 років) платив 1000€ в місяць, з 2022 року платить 1500€ на місяць. Виплата збільшилася, але і ціна його квартири на ринку збільшилася за його оцінкою на 20%.



Людина в Бельгії живе, але має куплену квартиру в Ірландії, за неї виплачує - точні цифри є в тому моєму матеріалі - із розрахунку обумовленими Договором від 2017 року відсотками БЕЗ ЗМІН.

Це тому, що в нього вистачило розуму (!) вписати пункт, у відповідності з яким банк без його згоди не може змінити відсоткову ставку.

Друга нерухомість у нашого колись українського майстра цеху Трамвайно-тролейбусного депо - в Бельгії.

Він написав мені так:

«Я и тут и в Ирландии сделал fixed rate, тут - до конца кредита, в Ирландии на 10 лет…..и без моего разрешения и согласия банки не могут меня перекинуть на variable rate(плавающую ставку)»

Так що не все так погано з іпотекою.

І хлопці мають житло зараз, а не в «другому житті».