Додано: Пон 14 сер, 2023 13:22

cherchiltank написав: Думаю для таких хитрожопих є в турецькому законі запобіжник - переважне право оренди Думаю для таких хитрожопих є в турецькому законі запобіжник - переважне право оренди

ВЗЯЛИ наші люди

після масового виїзду росіян

Саме так: права орендаря є вищим за права орендодавця.Тут є смисл:- держава - це засіб примусу громадян;- якщо примушувати - то в інтересах держави;- інтерес держави: соціальний спокій і в даному випадку - вирішення проблеми житла для орендаря.Нехай думає/страждає орендодавець, А НЕ ДЕРЖАВА.- все логічно: хоче заробити орендодавець, а не держава. То хай орендодавець і думає/працює.Проблема орендодавець-орендар раніше в Туреччині не існувала - почала існувати з 2022 року, коли:а) з московії та з України тільки в провінцію Анталія прибуло 100 000 (Сто тисяч!) іноземців. Попит на оренду квартир значно виріс.б) паралельно йшла корекція економічної політики держави, що призвело до зростання курсу "ліра/долар".Далі все відбулося зрозуміло і економічно обгрунтовано: в березні 2022 року можна було взяти і -- квартири 2+1 в ЖК Преміум класу (!) за 6000 лір (це було орієнтовно 6000/14=428$). Підкреслюю: це не просто квартири десь та якось: це реально Преміум-клас.Нормальні квартири в нормальних локаціях брали по 4000 лір.В спальних віддалених мікрорайонах - по 2 500 лір.Пройшло 3-4-5 місця і розгребли не тільки Преміум клас, але й такі гнидники, які і не мріяли люди колись здати.Гнидники - в які страшно було зайти рієлторам - здавали в серпні-вересні-жовтні 2022 вже по 13 000 лір.Преміум клас - якщо з меблями та повний фарш - вже йшли легко по 40 000 (сорок тисяч!!!) лір.Це призвело до певного напруження у відносинах орендарів-орендодавців.Орендодавці чесно терпіли і хто взяв в оренду квартиру за 6 000 лір, так і жив за смішні на 2023 рік 6 000 лір. Смішні - це приблизно 6000/19=315$.Конфілкити почалися орієнтовно з листопада 2022 року: орендодавці вимагали підвищення (наприклад, одним українцям з 5500 до 21000, іншим з 4000 (2+1 в гарній локації) до 14 000).Держава зайняла бік ОРЕНДАРІВ:- виселення орендаря виключно через Рішення суду - заяви приймали, розгляд справ призначали через 1 (ОДИН!!!) рік після подачі заяви.- держава видала Постанову Мінюста про те, що припустимим є підвищення не більше, ніж на 25%.Така Постанова НЕ влаштувала орендодавців.- на сьогодні офіційно введено інститут посередників ("медіаторів") - орендодавець та орендар повинні владнати питання оплати на протязі 3-х тижнів разом з посередником. Посередник може продовжити цей термін ще на 1 тиждень.Без висновка посередника/медіатора ніхто ніякі заяви не приймає та нічого не розглядає.Розумні орендодавці трохи пригальмували свої бажання в період з березня по червень 2023 року: витримали паузу - не здавали нічого - подивилися на ситуацію (а вона заспокоїласяз Туреччини) та здали те, що здавалося за 6000 лір (доларів) зараз за 20 000 лір (доларів).Вовки цілі, вівці нагодовані.