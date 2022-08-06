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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:45

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?

Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.

Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:52

  cherchiltank написав:
  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Нафіга людині з такою зарплатнею квартира в Варшаві?

Ваші які варіанти? І я так розумію ті 7-8 кує - це брутто. Тобто майже всюди в ЄС буде лишатись 4-5 кує.

Мабуть тільки оренда і скирдування - просто мені Варшава не зайшла від слова зовсім

Оренда - це щомісячний ... частини ЗП лендлорду. Скирдування - даруєш одному з урядів до 10% в рік (ну трохи виправляється депозитами, але то сумно).
Закордоном хто тримає гроші і не заліз в кредити - той виходить лох.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Закордоном хто тримає гроші і не заліз в кредити - той виходить лох.
Хто заліз в кредит не з фіксованим % - той теж не найрозумніший зараз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:29

Не можна сказати однозначно.
Подивіться на цій гілці матеріали про іпотеку - це реальні цифри та факти - не десь з мережі, а від реальних мешканців на сьогодні Швеції та Бельгії.
Це мої дописи десь за 13-16 липня.
Людина в Стокгольмі сказала, що до 2022 року по кредиту (3-к квартира ціною в 340 000€, кредит на 25 років) платив 1000€ в місяць, з 2022 року платить 1500€ на місяць. Виплата збільшилася, але і ціна його квартири на ринку збільшилася за його оцінкою на 20%.

Людина в Бельгії живе, але має куплену квартиру в Ірландії, за неї виплачує - точні цифри є в тому моєму матеріалі - із розрахунку обумовленими Договором від 2017 року відсотками БЕЗ ЗМІН.
Це тому, що в нього вистачило розуму (!) вписати пункт, у відповідності з яким банк без його згоди не може змінити відсоткову ставку.
Друга нерухомість у нашого колись українського майстра цеху Трамвайно-тролейбусного депо - в Бельгії.
Він написав мені так:
«Я и тут и в Ирландии сделал fixed rate, тут - до конца кредита, в Ирландии на 10 лет…..и без моего разрешения и согласия банки не могут меня перекинуть на variable rate(плавающую ставку)»
Так що не все так погано з іпотекою.
І хлопці мають житло зараз, а не в «другому житті».
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:49

  akurt написав:Не можна сказати однозначно.
Подивіться на цій гілці матеріали про іпотеку - це реальні цифри та факти - не десь з мережі, а від реальних мешканців на сьогодні Швеції та Бельгії.
Це мої дописи десь за 13-16 липня.
Людина в Стокгольмі сказала, що до 2022 року по кредиту (3-к квартира ціною в 340 000€, кредит на 25 років) платив 1000€ в місяць, з 2022 року платить 1500€ на місяць. Виплата збільшилася, але і ціна його квартири на ринку збільшилася за його оцінкою на 20%.

Людина в Бельгії живе, але має куплену квартиру в Ірландії, за неї виплачує - точні цифри є в тому моєму матеріалі - із розрахунку обумовленими Договором від 2017 року відсотками БЕЗ ЗМІН.
Це тому, що в нього вистачило розуму (!) вписати пункт, у відповідності з яким банк без його згоди не може змінити відсоткову ставку.
Друга нерухомість у нашого колись українського майстра цеху Трамвайно-тролейбусного депо - в Бельгії.
Він написав мені так:
«Я и тут и в Ирландии сделал fixed rate, тут - до конца кредита, в Ирландии на 10 лет…..и без моего разрешения и согласия банки не могут меня перекинуть на variable rate(плавающую ставку)»
Так що не все так погано з іпотекою.
І хлопці мають житло зараз, а не в «другому житті».

Мають поки мають роботу - тобто взяв кредит на 20 років - треба 20 років працювати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:57

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Не можна сказати однозначно.
Подивіться на цій гілці матеріали про іпотеку - це реальні цифри та факти - не десь з мережі, а від реальних мешканців на сьогодні Швеції та Бельгії.
Це мої дописи десь за 13-16 липня.
Людина в Стокгольмі сказала, що до 2022 року по кредиту (3-к квартира ціною в 340 000€, кредит на 25 років) платив 1000€ в місяць, з 2022 року платить 1500€ на місяць. Виплата збільшилася, але і ціна його квартири на ринку збільшилася за його оцінкою на 20%.

Людина в Бельгії живе, але має куплену квартиру в Ірландії, за неї виплачує - точні цифри є в тому моєму матеріалі - із розрахунку обумовленими Договором від 2017 року відсотками БЕЗ ЗМІН.
Це тому, що в нього вистачило розуму (!) вписати пункт, у відповідності з яким банк без його згоди не може змінити відсоткову ставку.
Друга нерухомість у нашого колись українського майстра цеху Трамвайно-тролейбусного депо - в Бельгії.
Він написав мені так:
«Я и тут и в Ирландии сделал fixed rate, тут - до конца кредита, в Ирландии на 10 лет…..и без моего разрешения и согласия банки не могут меня перекинуть на variable rate(плавающую ставку)»
Так що не все так погано з іпотекою.
І хлопці мають житло зараз, а не в «другому житті».

Мають поки мають роботу - тобто взяв кредит на 20 років - треба 20 років працювати)

Це все одно набагато краще ніж заощаджувати 25 років щоб в 45-50 років купити першу квартиру (коли вона вже особо не потрібна). Люди живуть життя, подорожують ітд.
А в разі безробіття в розвинених країнах є подушки безпеки, навіть від країни. В Польщі он недавно просто заморозили іпотечні платежі. Або просто мати на 1 рік платежів готівки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:50

  cherchiltank написав:Мають поки мають роботу - тобто взяв кредит на 20 років - треба 20 років працювати)

А мені сподобалася фраза. Правда. Погоджуюсь: і який це телепень придумав, що працювати треба 20 і більше років? Нехай два. Або півтора. Краще рік.
А ще краще, щоби пенсію платили з 15 до 30 років. Далі нехай і не платять. Не дуже й потрібні ті копійки!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:13

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Не є - цим договором орендар буде лупити по пиці орендодавця коли той прийде забирати орендний платіж)

П'ять балів!
Так і зробив в травні наш українець, якому орендодавець хотів підвищити оренду плату з 5 500 лір до 21 000 лір: він помахав Договором оренди, засвідченим нотаріально, де було записано, що орендну плату можна підвищувати НЕ БІЛЬШЕ, ніж на 25% щорічно.

Ага. Це якщо пролонгується поточний договір.
Обходиться - елементарно: поточний договір не пролонгується, тобто - завершується, орендодавець не продовжує поточний договір орендарю, але може запропонувати укласти новий договір, або ж - у разі незгоди на укладення нового - лагідно післати орендаря на ринок оренди, а сам тим часом матиме повне право укласти новий договір, з новою вартістю оренди з іншим людином. )))

Так іноді смішать ті європейські бюрократи...

Тіко не кажіть, шо власник не має право укласти новий договір з іншим орендарем на будь-яку забажану вартість. Тобто різні договори, різні люди - але держава керує, яка повинна бути вартість. Це втручання держави в приватні справи. Якщо таке дійсно є, то "дайте список", як ви і деякі інші тут люблять казати, таких хитрозроблених держав)
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Думаю для таких хитрожопих є в турецькому законі запобіжник - переважне право оренди
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:22

  cherchiltank написав:Думаю для таких хитрожопих є в турецькому законі запобіжник - переважне право оренди

Саме так: права орендаря є вищим за права орендодавця.
Тут є смисл:
- держава - це засіб примусу громадян;
- якщо примушувати - то в інтересах держави;
- інтерес держави: соціальний спокій і в даному випадку - вирішення проблеми житла для орендаря.
Нехай думає/страждає орендодавець, А НЕ ДЕРЖАВА.
- все логічно: хоче заробити орендодавець, а не держава. То хай орендодавець і думає/працює.

Проблема орендодавець-орендар раніше в Туреччині не існувала - почала існувати з 2022 року, коли:
а) з московії та з України тільки в провінцію Анталія прибуло 100 000 (Сто тисяч!) іноземців. Попит на оренду квартир значно виріс.
б) паралельно йшла корекція економічної політики держави, що призвело до зростання курсу "ліра/долар".

Далі все відбулося зрозуміло і економічно обгрунтовано: в березні 2022 року можна було взяти і - ВЗЯЛИ наші люди - квартири 2+1 в ЖК Преміум класу (!) за 6000 лір (це було орієнтовно 6000/14=428$). Підкреслюю: це не просто квартири десь та якось: це реально Преміум-клас.
Нормальні квартири в нормальних локаціях брали по 4000 лір.
В спальних віддалених мікрорайонах - по 2 500 лір.

Пройшло 3-4-5 місця і розгребли не тільки Преміум клас, але й такі гнидники, які і не мріяли люди колись здати.
Гнидники - в які страшно було зайти рієлторам - здавали в серпні-вересні-жовтні 2022 вже по 13 000 лір.
Преміум клас - якщо з меблями та повний фарш - вже йшли легко по 40 000 (сорок тисяч!!!) лір.

Це призвело до певного напруження у відносинах орендарів-орендодавців.
Орендодавці чесно терпіли і хто взяв в оренду квартиру за 6 000 лір, так і жив за смішні на 2023 рік 6 000 лір. Смішні - це приблизно 6000/19=315$.

Конфілкити почалися орієнтовно з листопада 2022 року: орендодавці вимагали підвищення (наприклад, одним українцям з 5500 до 21000, іншим з 4000 (2+1 в гарній локації) до 14 000).

Держава зайняла бік ОРЕНДАРІВ:
- виселення орендаря виключно через Рішення суду - заяви приймали, розгляд справ призначали через 1 (ОДИН!!!) рік після подачі заяви.
- держава видала Постанову Мінюста про те, що припустимим є підвищення не більше, ніж на 25%.
Така Постанова НЕ влаштувала орендодавців.
- на сьогодні офіційно введено інститут посередників ("медіаторів") - орендодавець та орендар повинні владнати питання оплати на протязі 3-х тижнів разом з посередником. Посередник може продовжити цей термін ще на 1 тиждень.
Без висновка посередника/медіатора ніхто ніякі заяви не приймає та нічого не розглядає.

Розумні орендодавці трохи пригальмували свої бажання в період з березня по червень 2023 року: витримали паузу - не здавали нічого - подивилися на ситуацію (а вона заспокоїлася після масового виїзду росіян з Туреччини) та здали те, що здавалося за 6000 лір (428 доларів) зараз за 20 000 лір (740 доларів).

Вовки цілі, вівці нагодовані.
akurt
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