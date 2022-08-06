Додано: Вів 15 сер, 2023 10:43

1. Загальна ситуація за підсумками липня 2023 року:

2. Купівля квартир іноземцями.

Анталія посіла перше місце з продажу квартир іноземцям

3. Розподіл інвесторів за громадянством.

Інститут статистики Туреччини - на відміну від статистичних інституцій інших країн - щомісяця дає зведення про хід продажу квартири в країні, в тому числі - що для нас цікаво - іноземцями.продажі житла по всій Туреччині в липні зросли на 16,7% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і склали 109 548. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир/будинків: 15 724 (частка в 14,4%). За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 9 688 продажів квартир (частка 8,8%) та велике місто на заході - Ізмір з 5 203 продажами квартир і 4,7% часткою.Продажі житла іноземцям у липні 2023 збільшилися у порівнянні з червнем 2023 (2801 проти 2625) але знизилися на 28,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 801 квартир. У липні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,6%.з продажем 996 квартир. За Анталією йдуть Стамбул з 832 продажами та Мерсін з 263 продажами відповідно.Моє бачення: на ринку нерухомості застій - все у відповідності до загальної тенденції в світі.Детальний аналіз я не робив (мені не дуже треба), з того, що глянув одним оком - в цінах суттєві розбіжності: квартиру 1+1 в одному й тому ж мікрорайоні можна взяти і за 2 700 000 лір (100 000 доларів), і за 5 600 000 лір (200 000 доларів).Ще на настрій покупців гадаю впливає спекотна погода: треба мати гарне здоров"я, щоби при стабільних +33...+34 (а в кінці тижня прогнозують +36) "лазити по хаткам".Особливих чудес немає: інвесторами є всі ті самі: і громадяни сусідніх країн (Ірак, Іран), і стабільні у своїх вподобаннях німці та англійці.Звертаю увагу на інвесторів з Китаю (громадянам дозволили тиждень тому виїжджати з Країни) - гадаю в наступних місяцях щось буде цікаве.В ТОР-20 знову з"явилися канадці... Я розмовляв з одним: реально переїхав з Канади в Анталію - сказав, що "Канада - вже не та..."Ну що ж: УКРАЇНЦІ - СТАБІЛЬНЕ місце 4 в ТОР-20 інвесторів.У січні-липні 2023 продажі житла іноземцям склали 22 076 квартир.