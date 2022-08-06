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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:43

Ситуація на ринку нерухомості Туреччини за підсумками липня 2023 року

Інститут статистики Туреччини - на відміну від статистичних інституцій інших країн - щомісяця дає зведення про хід продажу квартири в країні, в тому числі - що для нас цікаво - іноземцями.

1. Загальна ситуація за підсумками липня 2023 року: продажі житла по всій Туреччині в липні зросли на 16,7% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і склали 109 548. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир/будинків: 15 724 (частка в 14,4%). За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 9 688 продажів квартир (частка 8,8%) та велике місто на заході - Ізмір з 5 203 продажами квартир і 4,7% часткою.

2. Купівля квартир іноземцями.
Продажі житла іноземцям у липні 2023 збільшилися у порівнянні з червнем 2023 (2801 проти 2625) але знизилися на 28,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 801 квартир. У липні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,6%. Анталія посіла перше місце з продажу квартир іноземцям з продажем 996 квартир. За Анталією йдуть Стамбул з 832 продажами та Мерсін з 263 продажами відповідно.
Зображення

Моє бачення: на ринку нерухомості застій - все у відповідності до загальної тенденції в світі.
Детальний аналіз я не робив (мені не дуже треба), з того, що глянув одним оком - в цінах суттєві розбіжності: квартиру 1+1 в одному й тому ж мікрорайоні можна взяти і за 2 700 000 лір (100 000 доларів), і за 5 600 000 лір (200 000 доларів).
Ще на настрій покупців гадаю впливає спекотна погода: треба мати гарне здоров"я, щоби при стабільних +33...+34 (а в кінці тижня прогнозують +36) "лазити по хаткам".

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Зображення

Особливих чудес немає: інвесторами є всі ті самі: і громадяни сусідніх країн (Ірак, Іран), і стабільні у своїх вподобаннях німці та англійці.
Звертаю увагу на інвесторів з Китаю (громадянам дозволили тиждень тому виїжджати з Країни) - гадаю в наступних місяцях щось буде цікаве.
В ТОР-20 знову з"явилися канадці... Я розмовляв з одним: реально переїхав з Канади в Анталію - сказав, що "Канада - вже не та..."

Ну що ж: УКРАЇНЦІ - СТАБІЛЬНЕ місце 4 в ТОР-20 інвесторів.
У січні-липні 2023 продажі житла іноземцям склали 22 076 квартир.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:43

Ювілей, одначе...

Три роки тому були сформульовані знамениті Закони інвестицій в закордонну нерухомість.
Вони викликали шалений опір безхатченків та безробітних, а також тих, хто НІКОЛИ, НІКУДИ, НІЩО та НІЯК не інвестував.
Але - як говорили ще в Древньому Римі: «Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex.

Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда.
2) Все, кто может - переезжают в Анталию.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.

Можете топтать меня ногами. На меня вылили уже столько грязи, что ко всему привык.
Ну а так - приятно почитать, что я был прав: вот отличные на сегодня реализованные варианты инвестиций по СМЕШНЫМ ценам:
viewtopic.php?p=5106372
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 сер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:44

Ну як ви самі призналися день чи два тому - вам і Варшава "не зайшла". Поляки і ті заважають...
То сидіть тихенько в Борисполі.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:00

  akurt написав:Ну як ви самі призналися день чи два тому - вам і Варшава "не зайшла". Поляки і ті заважають...
То сидіть тихенько в Борисполі.

Я не в Борисполі а під Броварами - а Варшава так не зайшла - поляки і саме місто чимось схоже на наші - нафіга міняти Київ на Варшаву , хоча це краще ніж жити серед кацапів в Анталії
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:33

Ви в нас на форумі появилися не так давно - після перерви в 5-ть років заробітків на росії - тим більш цікаво, де саме ви виростили в себе нацизм та національну нетерпимість? Майже в кожному повідомленні дописи про те, що люди іншої раси саме вам зіпсували життя та майбутнє.
Наприклад, я любив відпочивати в Східниці - це Карпати - то в ресторації готеля шеф-поваром був татарин. Дуже ввічливий уважний умілий.
От цікаво: ви б його душили, на кіл посадили, просто дубиною по голові б вдарили, не питаю, чи отруїли б - тут йому б було легше такого гарного українця з попід Броварів трохи зупинити.
То де набралися людськоненависті?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:18

  akurt написав:Ви в нас на форумі появилися не так давно - після перерви в 5-ть років заробітків на росії - тим більш цікаво, де саме ви виростили в себе нацизм та національну нетерпимість? Майже в кожному повідомленні дописи про те, що люди іншої раси саме вам зіпсували життя та майбутнє.
Наприклад, я любив відпочивати в Східниці - це Карпати - то в ресторації готеля шеф-поваром був татарин. Дуже ввічливий уважний умілий.
От цікаво: ви б його душили, на кіл посадили, просто дубиною по голові б вдарили, не питаю, чи отруїли б - тут йому б було легше такого гарного українця з попід Броварів трохи зупинити.
То де набралися людськоненависті?

Які заробітки, - в мене дочка жила в Росії - мама удачно вийшла заміж, - на щастя зараз в Швейцарії - а кацапів да, не люблю вбив би всіх і навіть слєзінка б не впала)
cherchiltank
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