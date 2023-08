Додано: Сер 16 сер, 2023 17:20

Цікаві дзвоники забили у Великій Британії:

Сьогодні стало відомо про ситуацію на ринку нерухомості в США:

(приказка)ПокиМУДРО шукає собі солодке містечко в Італії, в світі йдуть безупинно два паралельних процеси: і здорожчання житла, і збільшення його будівництва.У червні 2023 середні ціни на житло у Великій Британії зросли на 1,7 відсотка в річному обчисленні.Згідно з даними Управління національної статистики (ONS),житла в країні в червні склала 288 000 фунтів стерлінгів ()....Ця цифра була на 5000 фунтів стерлінгів вищою за ціну за той же період минулого року, тоді як вона була на 5000 фунтів стерлінгів нижчою за максимум листопада 2022 року.У той час як середня ціна на житло зросла на 1,9 відсотка в Англії, 0,6 відсотка в Уельсі та 2,7 відсотка в Північній Ірландії в червні в річному обчисленні, вона залишилася без змін у Шотландії....У Лондоні спостерігалося найшвидше річне зростання з січня 2006 року: орендна плата за житло зросла на 5,5 відсотка в липні.Звісно, в Лондон для прожиття на пенсії він не поїде: The majority of Britishreside in the British capital of London, and have come largely from the Arab countries of Iraq, Egypt, Morocco, Palestine, Yemen, Lebanon, and the Gulf States. Від арабів Іраку його аж трусить...Міністерство торгівлі США опублікувало статистичні дані щодо нових будівель та дозволів на будівництво за липень 2023.У липні 2023 року будівництво житла в США зросло на 3,9% порівняно з попереднім місяцем до 1,452 мільйона об"єктів в річному вимірі з урахуванням сезонних факторів, що вище ринкових очікувань у 1,448 мільйона....Початок будівництва односімейного житла, яке становить основну частину житлового будівництва, зросло на 6,7% до 983 тисяч, а розпочате будівництво будинків із п’ятьма кімнатами чи більше залишилося без змін – 460 тисяч.(Примітка: "Початок будівництва житла" означає кількість нових проєктів житлового будівництва, які розпочалися протягом певного місяця. Оцінки початкового будівництва включають одиниці в будівлях, які повністю перебудовуються на існуючому фундаменті)....Запуски нового будівництва зросли на північному сході (1% до 102 тисяч), на середньому заході (9,9% до 178 тисяч) і на заході (14% до 383 тисяч), але впали на півдні (-1,3% до 789 тисяч)....Дані за червень 2023 року було переглянуто нижче до 1,398 мільйона з 1,434 мільйона.ВАШИНГТОН, 19 липня (Reuters) – Будівництво односімейних будинків у США впало в червні, але дозволи на майбутнє будівництво зросли до 12-місячного максимуму, оскільки серйозна нестача будинків, які раніше були у власності, для продажу підтримує нове будівництво.Джерело:Так-так-так: "Бідному женитися - і дня мало!".Мабуть будемо дивитися тепер на В"єтнам, який відкрив можливість для українців без проблем оформити електронну візу...