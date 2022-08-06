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Ситуація на ринку нерухомості Туреччини за підсумками липня 2023 року
Інститут статистики Туреччини - на відміну від статистичних інституцій інших країн - щомісяця дає зведення про хід продажу квартири в країні, в тому числі - що для нас цікаво - іноземцями.
1. Загальна ситуація за підсумками липня 2023 року: продажі житла по всій Туреччині в липні зросли на 16,7% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і склали 109 548. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир/будинків: 15 724 (частка в 14,4%). За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 9 688 продажів квартир (частка 8,8%) та велике місто на заході - Ізмір з 5 203 продажами квартир і 4,7% часткою.
2. Купівля квартир іноземцями. Продажі житла іноземцям у липні 2023 збільшилися у порівнянні з червнем 2023 (2801 проти 2625) але знизилися на 28,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 801 квартир. У липні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,6%. Анталія посіла перше місце з продажу квартир іноземцям з продажем 996 квартир. За Анталією йдуть Стамбул з 832 продажами та Мерсін з 263 продажами відповідно.
Моє бачення: на ринку нерухомості застій - все у відповідності до загальної тенденції в світі. Детальний аналіз я не робив (мені не дуже треба), з того, що глянув одним оком - в цінах суттєві розбіжності: квартиру 1+1 в одному й тому ж мікрорайоні можна взяти і за 2 700 000 лір (100 000 доларів), і за 5 600 000 лір (200 000 доларів). Ще на настрій покупців гадаю впливає спекотна погода: треба мати гарне здоров"я, щоби при стабільних +33...+34 (а в кінці тижня прогнозують +36) "лазити по хаткам".
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Особливих чудес немає: інвесторами є всі ті самі: і громадяни сусідніх країн (Ірак, Іран), і стабільні у своїх вподобаннях німці та англійці. Звертаю увагу на інвесторів з Китаю (громадянам дозволили тиждень тому виїжджати з Країни) - гадаю в наступних місяцях щось буде цікаве. В ТОР-20 знову з"явилися канадці... Я розмовляв з одним: реально переїхав з Канади в Анталію - сказав, що "Канада - вже не та..."
Ну що ж: УКРАЇНЦІ - СТАБІЛЬНЕ місце 4 в ТОР-20 інвесторів. У січні-липні 2023 продажі житла іноземцям склали 22 076 квартир.
Три роки тому були сформульовані знамениті Закони інвестицій в закордонну нерухомість. Вони викликали шалений опір безхатченків та безробітних, а також тих, хто НІКОЛИ, НІКУДИ, НІЩО та НІЯК не інвестував. Але - як говорили ще в Древньому Римі: «Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Можете топтать меня ногами. На меня вылили уже столько грязи, что ко всему привык. Ну а так - приятно почитать, что я был прав: вот отличные на сегодня реализованные варианты инвестиций по СМЕШНЫМ ценам: viewtopic.php?p=5106372
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 сер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Поки cherchiltank МУДРО шукає собі солодке містечко в Італії, в світі йдуть безупинно два паралельних процеси: і здорожчання житла, і збільшення його будівництва.
Цікаві дзвоники забили у Великій Британії: У червні 2023 середні ціни на житло у Великій Британії зросли на 1,7 відсотка в річному обчисленні. Згідно з даними Управління національної статистики (ONS), середня ціна житла в країні в червні склала 288 000 фунтів стерлінгів (367 233,12$). ...Ця цифра була на 5000 фунтів стерлінгів вищою за ціну за той же період минулого року, тоді як вона була на 5000 фунтів стерлінгів нижчою за максимум листопада 2022 року. У той час як середня ціна на житло зросла на 1,9 відсотка в Англії, 0,6 відсотка в Уельсі та 2,7 відсотка в Північній Ірландії в червні в річному обчисленні, вона залишилася без змін у Шотландії. ...У Лондоні спостерігалося найшвидше річне зростання з січня 2006 року: орендна плата за житло зросла на 5,5 відсотка в липні. Звісно, в Лондон для прожиття на пенсії він не поїде: The majority of British Arabs reside in the British capital of London, and have come largely from the Arab countries of Iraq, Egypt, Morocco, Palestine, Yemen, Lebanon, and the Gulf States. Від арабів Іраку його аж трусить...
Сьогодні стало відомо про ситуацію на ринку нерухомості в США: Міністерство торгівлі США опублікувало статистичні дані щодо нових будівель та дозволів на будівництво за липень 2023. У липні 2023 року будівництво житла в США зросло на 3,9% порівняно з попереднім місяцем до 1,452 мільйона об"єктів в річному вимірі з урахуванням сезонних факторів, що вище ринкових очікувань у 1,448 мільйона.
...Початок будівництва односімейного житла, яке становить основну частину житлового будівництва, зросло на 6,7% до 983 тисяч, а розпочате будівництво будинків із п’ятьма кімнатами чи більше залишилося без змін – 460 тисяч. (Примітка: "Початок будівництва житла" означає кількість нових проєктів житлового будівництва, які розпочалися протягом певного місяця. Оцінки початкового будівництва включають одиниці в будівлях, які повністю перебудовуються на існуючому фундаменті).
...Запуски нового будівництва зросли на північному сході (1% до 102 тисяч), на середньому заході (9,9% до 178 тисяч) і на заході (14% до 383 тисяч), але впали на півдні (-1,3% до 789 тисяч). ...Дані за червень 2023 року було переглянуто нижче до 1,398 мільйона з 1,434 мільйона.
ВАШИНГТОН, 19 липня (Reuters) – Будівництво односімейних будинків у США впало в червні, але дозволи на майбутнє будівництво зросли до 12-місячного максимуму, оскільки серйозна нестача будинків, які раніше були у власності, для продажу підтримує нове будівництво. Джерело: https://tradingeconomics.com/united-sta ... ing-starts
Так-так-так... на встигли просохнути чорнила під дозволом Уряду Китаю на подорожі громадян Китаю в 79 країн світу, як цікава подія відбулася в Саудівській Аравії: Між Саудівською Аравією та Китаєм було підписано 12 угод про співпрацю на суму 5 мільярдів ріалів (1,33 мільярда доларів ).
За повідомленням офіційного інформаційного агентства Саудівської Аравії (SPA), у столиці Китаю Пекіні стартував Саудівсько-Китайський бізнес-форум.
Від Саудівської Аравії у Саудівсько-Китайському бізнес-форумі взяли участь міністр житлового будівництва Маджід аль-Хукайл і посол у Пекіні Абдуррахман бін Ахмед аль-Харбі.
Роблячи заяву для SPA, Хукайл сказав, що між двома країнами було підписано 12 інвестиційних угод у сферах розвитку інфраструктури, фінансів, житла та нерухомості в Саудівській Аравії, а їх інвестиційна вартість становить понад 5 мільярдів ріалів.
Заявивши, що в 17 містах Саудівської Аравії почалося будівництво 300 тисяч будинків, Хукайл підкреслив, що загальна вартість інвестицій перевищує 100 мільярдів ріалів (27 мільярдів доларів), і закликав китайські компанії інвестувати в країну.
Нагадаю також, що громадяни Саудівської Аравії традиційно входять на місцях 9...11 в ТОР-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, розділяючи ці міста з громадянами США та Великої Британії. Громадяни Украіни: вже традиційно - місце 4 в ТОР-20.
akurt написав:Так-так-так... на встигли просохнути чорнила під дозволом Уряду Китаю на подорожі громадян Китаю в 79 країн світу, як цікава подія відбулася в Саудівській Аравії: Між Саудівською Аравією та Китаєм було підписано 12 угод про співпрацю на суму 5 мільярдів ріалів (1,33 мільярда доларів ).
За повідомленням офіційного інформаційного агентства Саудівської Аравії (SPA), у столиці Китаю Пекіні стартував Саудівсько-Китайський бізнес-форум.
Від Саудівської Аравії у Саудівсько-Китайському бізнес-форумі взяли участь міністр житлового будівництва Маджід аль-Хукайл і посол у Пекіні Абдуррахман бін Ахмед аль-Харбі.
Роблячи заяву для SPA, Хукайл сказав, що між двома країнами було підписано 12 інвестиційних угод у сферах розвитку інфраструктури, фінансів, житла та нерухомості в Саудівській Аравії, а їх інвестиційна вартість становить понад 5 мільярдів ріалів.
Заявивши, що в 17 містах Саудівської Аравії почалося будівництво 300 тисяч будинків, Хукайл підкреслив, що загальна вартість інвестицій перевищує 100 мільярдів ріалів (27 мільярдів доларів), і закликав китайські компанії інвестувати в країну.
Нагадаю також, що громадяни Саудівської Аравії традиційно входять на місцях 9...11 в ТОР-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, розділяючи ці міста з громадянами США та Великої Британії. Громадяни Украіни: вже традиційно - місце 4 в ТОР-20.
Саудівська Аравія це навіть краще ніж Туреччина - верблюдів більше, жара під 50, за випиту пляшку віскі можуть посадити - супер країна для еміграції)
cherchiltank написав:Саудівська Аравія це навіть краще ніж Туреччина - верблюдів більше, жара під 50, за випиту пляшку віскі можуть посадити - супер країна для еміграції)
Ех, не любите ви виконувати закони країни перебування... І Саудівська Аравія вам, як і інші 195 країн світу, "не зайшла"... Тяжко вам буде в Італії, куди збираєтеся переїхати... До речі: як збираєтеся - на словах, у мріях, у ві сні, чи на ділі? Якщо на ділі, то беріть приклад: 4 вересня приятелі виїжджають на авто з Дніпра на Вроцлав, там забирають дочку із сином, та з Вроцлава - на Італію. Вам же треба визначитися - вас чекають на багатій розвинутій північній частині, в середній цікавій але фактично захопленій росіянами центральній, чи на бідній але жвавій - південній... Треба заздалегідь же вивчати "матеріальну частину"...
cherchiltank написав:Саудівська Аравія це навіть краще ніж Туреччина - верблюдів більше, жара під 50, за випиту пляшку віскі можуть посадити - супер країна для еміграції)
Ех, не любите ви виконувати закони країни перебування... І Саудівська Аравія вам, як і інші 195 країн світу, "не зайшла"... Тяжко вам буде в Італії, куди збираєтеся переїхати... До речі: як збираєтеся - на словах, у мріях, у ві сні, чи на ділі? Якщо на ділі, то беріть приклад: 4 вересня приятелі виїжджають на авто з Дніпра на Вроцлав, там забирають дочку із сином, та з Вроцлава - на Італію. Вам же треба визначитися - вас чекають на багатій розвинутій північній частині, в середній цікавій але фактично захопленій росіянами центральній, чи на бідній але жвавій - південній... Треба заздалегідь же вивчати "матеріальну частину"...
В КНДР теж закони виконувати?) а забивання камінням - мені як брати участь в шаріатський судах?