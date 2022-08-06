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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759760761762
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:49

Здається у Сергія Жданова в новому романі написано, що коли сидиш в селі під Броварами, та смалиш "цигарки", скручені з пожухлого листя, то сняться не тільки араби, а і Італія...

Мабуть письменник правий: бува...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пан Акурт, когда будет обзор интересных новостроек?

Кстати, напомните - покупка за кэш возможна? Банки задают вопросы или наоборот только рады?
5396669
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