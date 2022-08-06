Здається у Сергія Жданова в новому романі написано, що коли сидиш в селі під Броварами, та смалиш "цигарки", скручені з пожухлого листя, то сняться не тільки араби, а і Італія...
Мабуть письменник правий: бува...
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Додано: Чет 17 сер, 2023 17:49
Здається у Сергія Жданова в новому романі написано, що коли сидиш в селі під Броварами, та смалиш "цигарки", скручені з пожухлого листя, то сняться не тільки араби, а і Італія...
Мабуть письменник правий: бува...
Додано: Чет 17 сер, 2023 18:24
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Пан Акурт, когда будет обзор интересных новостроек?
Кстати, напомните - покупка за кэш возможна? Банки задают вопросы или наоборот только рады?
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