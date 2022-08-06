RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759760761762
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:49

Здається у Сергія Жданова в новому романі написано, що коли сидиш в селі під Броварами, та смалиш "цигарки", скручені з пожухлого листя, то сняться не тільки араби, а і Італія...

Мабуть письменник правий: бува...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8193
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3238 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пан Акурт, когда будет обзор интересных новостроек?

Кстати, напомните - покупка за кэш возможна? Банки задают вопросы или наоборот только рады?
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:40

Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить.
Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири.
Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами.
Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа).
Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці.
Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8193
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3238 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:48

  akurt написав:Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить.
Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири.
Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами.
Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа).
Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці.
Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!»

Ну так інвестори іранці Іраку і росіяни ну і наші корупціонери - звісно готівка це їх вибір)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 759760761762
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2412, 2413, 2414
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24136 16213882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 17:03
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 979, 980, 981
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9807 6122476
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 сер, 2023 13:53
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374278
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.