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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759760761762
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:49

Здається у Сергія Жданова в новому романі написано, що коли сидиш в селі під Броварами, та смалиш "цигарки", скручені з пожухлого листя, то сняться не тільки араби, а і Італія...

Мабуть письменник правий: бува...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пан Акурт, когда будет обзор интересных новостроек?

Кстати, напомните - покупка за кэш возможна? Банки задают вопросы или наоборот только рады?
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:40

Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить.
Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири.
Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами.
Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа).
Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці.
Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!»
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:48

  akurt написав:Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить.
Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири.
Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами.
Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа).
Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці.
Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!»

Ну так інвестори іранці Іраку і росіяни ну і наші корупціонери - звісно готівка це їх вибір)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:23

  cherchiltank написав:Акурт скажіть чесно - що вас так тягнуть арабські та муслімські країни? Подобаються дівчата в паранджі? Чи кози?)

Це ще Ви не жили на Шулявці-КПІ не знаю як після війни, але це на половину муслімський район. І давчат в паранджі теж постійно бачив, смішно було бачити в спортзалі)) А якесь кафе-ресторан нормальне знайти було важко - всюди hookah/shisha і контингент відповідний. Те саме з нічними клубами.
BIGor
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