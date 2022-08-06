Здається у Сергія Жданова в новому романі написано, що коли сидиш в селі під Броварами, та смалиш "цигарки", скручені з пожухлого листя, то сняться не тільки араби, а і Італія...
Мабуть письменник правий: бува...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 сер, 2023 17:49
Здається у Сергія Жданова в новому романі написано, що коли сидиш в селі під Броварами, та смалиш "цигарки", скручені з пожухлого листя, то сняться не тільки араби, а і Італія...
Мабуть письменник правий: бува...
Додано: Чет 17 сер, 2023 18:24
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Пан Акурт, когда будет обзор интересных новостроек?
Кстати, напомните - покупка за кэш возможна? Банки задают вопросы или наоборот только рады?
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:40
Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить.
Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири.
Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами.
Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа).
Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці.
Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!»
Додано: Чет 17 сер, 2023 21:48
Ну так інвестори іранці Іраку і росіяни ну і наші корупціонери - звісно готівка це їх вибір)
Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:23
Це ще Ви не жили на Шулявці-КПІ не знаю як після війни, але це на половину муслімський район. І давчат в паранджі теж постійно бачив, смішно було бачити в спортзалі)) А якесь кафе-ресторан нормальне знайти було важко - всюди hookah/shisha і контингент відповідний. Те саме з нічними клубами.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:45
Мрійники, яким вдень сниться Італія, а вночі - араби, які їх "ображають", корисна річ
для Фінансового форуму: тримають гілку в ТОП форуму.
Такі вже були: не обов"язково сидять в селі під Києвом, але найчастіше з російським корінням, інколи зятем-росіянином, і підкидають на Фінансовий форум України нацистські ідейки: і поляки вороги, і араби (яких, сидячі в Хабаровську, ніколи в житті не бачили), і інші народи Земноі кулі…
Хто хоче мати нерухомість в Італії, той діє, а не базікає.
Ось у вересні приятелі на авто виїжджають за маршрутом: Вроцлав - Aligen im Ennstal - Гальштат - Sappada (Italy) - Alleghe - Remini.
Люди діють, а не базікають які такі араби, яких ніколи в житті не бачили, підступні та погані.
Та й то сказати: я зараз живу вже тиждень на віллі, яка має вигляд музея етнографії, власник якої працює в Іспанії, вже отримав громадянство на себе та сина...
Каву нам зранку готує його жінка...
А мрійнику сняться араби... Миють ноги в Fontana di Trevi...
Якого він в житті не бачив...
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:10
Блін, і де ж воно краще на Землі?
Куди ж бідному приткнутися?
Зранку дзвонять із США, питають, чи не забув я острів Мауі, на якому не один раз пройшов знамениту «дорогу на Хану»?
Вже майже немає гавайського острова..,
Острів цікавий тим, що у багатьох громадян США там є приватні будинки, які здаються всім бажаючим через Booking або Airbnb в оренду.
Найкраще прилітати із Сан Францисько або Лос Анджелеса: хорошою вважається ціна в 400$ туди і назад…
Не встиг я переварити цю інформацію, тут надсилають фото із канадського міста Kelowna - це курортне містечко на схід від Ванкувера.
Все горить і підпис під фото: «Ще 2 місяці тому ми тут жили…»
А надіслав фото наш легінь, який зараз в Хорватії…
Не прижився в Канаді…
Де ж воно в світі краще, де ж бідному притулитися???? Там - трусить, там підкидає, там - горить, а там - вибухає…
Додано: Суб 19 сер, 2023 19:56
І що це я все про Туреччину та про Туреччину…
Звісно, той факт, що я сам сюди інвестував і тут живу з серпня 2017 року - не є аргументом.
На цій гілці панове пропонували інвестувати туди, куди їм наснилося в солодких снах: то в Еквадор, то в Швецію…
А що, якщо інвестувати в Індонезію?
Два аргументи «ЗА»:
- помірні ціни: готові під ключ апартаменти - від 210 000$.
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- досить легко дістатися: саме зараз чудові пропозиції: Авіаквитки з Європи в Сінгапур, Малайзію, Індонезію та Таїланд від €470 у два боки!
Що цікаво: обіцяють оформлення ВНП безкоштовно і без проблем.
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