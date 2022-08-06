Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить. Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири. Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами. Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа). Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці. Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!»
Ну так інвестори іранці Іраку і росіяни ну і наші корупціонери - звісно готівка це їх вибір)
Острів цікавий тим, що у багатьох громадян США там є приватні будинки, які здаються всім бажаючим через Booking або Airbnb в оренду. Найкраще прилітати із Сан Францисько або Лос Анджелеса: хорошою вважається ціна в 400$ туди і назад…
Не встиг я переварити цю інформацію, тут надсилають фото із канадського міста Kelowna - це курортне містечко на схід від Ванкувера. Все горить і підпис під фото: «Ще 2 місяці тому ми тут жили…» А надіслав фото наш легінь, який зараз в Хорватії… Не прижився в Канаді…
Де ж воно в світі краще, де ж бідному притулитися???? Там - трусить, там підкидає, там - горить, а там - вибухає…
А дійсно, куди? Хто може назвати країну в нашій буремні часи, ідеальну для інвестицій? Нерухомість якої країни не замацали гливкі руки інвесторів?
Може учасники форуму запропонують щось цікаве десь в "теплих" європейских країнах? Хотілося б НЕ в спекотній Анталії, де сьогодні аж +30, не в Києві, де сьогодні теж +30, не в Запоріжжі, де сьогодні +36, не в Тулузі, де сьогодні +37... Хіба в Бухаресті, де зараз всього на 3 градуси спекотніше, ніж в Анталії...
Чи таких вже не залишилося? Якщо проаналізувати нові напрямки авіаперевезень лоукостів то іх очі спрямовані на щось на кшталт Марокко, В"єтнаму або Індонезії...
Я проаналізував дві протилежності - США та Туреччину.
Про США тільки вчора була розмова з батьком нашого колись мешканців обласного центра, але зараз - власника Green Card, який будує новий для своєї родини будинок. Скаржиться, що хитрі американці суттєво затримують будівництво - вже за Договором повинні були здати затишне гніздечко площею в 400 кв. м з власними плавальним басейном, але кінця і краю не видно. Ну і бюджет вже почали перевищувати: планувалося до 1 000 000 доларів, а вже вимальовуються 1 200 000 доларів США. А ставки за кредитом зростають...
США: кредити на житло. Згідно з новинами The New York Times (NYT), середня відсоткова ставка 30-річної іпотечної позики з фіксованою ставкою, яка є найпоширенішою позикою на житло в США, минулого тижня зросла до 7,09 відсотка. Минулого тижня цей показник становив 6,96 відсотка. ...Ставки за кредитами на житло, які у 2021 році були в діапазоні 2,5-3,00 відсотка, зросли протягом останніх двох років паралельно зі зростанням інфляції та процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС). ...У новинах NYT зазначалося, що придбання житла стає дедалі складнішим через високі ціни, високі процентні ставки та низьку пропозицію, і очікується, що ставки кредитів на житло залишаться на високому рівні найближчим часом. ...У Сполучених Штатах у червні продажі вживаних будинків скоротилися приблизно на 19 відсотків у річному обчисленні. За цей період продажі першого житла зросли на 24 відсотки.
Незважаючи на низький попит у США, високий курс цін на житло продовжується з ефектом низької пропозиції.
Середня ціна на житло в США становить 410 200 доларів, що близько до торішнього піку в 413 800 доларів.
Türkiye Cumhuriyeti: кредити на житло. Процентні ставки за житловими кредитами в Туреччині, в середньому 36,45 відсотка, знаходяться на піку за 20 років після вересня 2003 року.
Кредит на житло в Туреччині надається максимум на 10 років, але останнім часом банки практично повністю перекрили кран кредитування житла. Мінімальні ставки - і я про це писав - були на початку літа року 2020: 0,64% в місяць, або 7,68% річних. Тільки глухий не чув моїх закликів вкладатися в нерухомість Туреччини. На жаль, у вуха учасників форуму вливали відра помий та брехні дивні персонажі, частина з яких опустилася дуже глибоко на дно соціально-економічного життя. Цікаво, що цих персонажів підтримували та заохочували певні особи, яких я не буду називати.
Відсоткові ставки ціх днів привели до закономірного результату: продажі квартир по всій Туреччині в січні-червні знизилися на 22,1 відсотка в порівнянні з тим же періодом минулого року і склали 565 779 квартир/будинків.
Згідно з даними CBRT (Центральний банк Турецької республіки), середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів зросла до 2 мільйонів 460 тисяч TL в середньому по Туреччині та окремо - до 3 мільйонів 722 тисяч TL у Стамбулі. Для довідки: 2 460 000 TL = 91 100$ 3 722 000 TL = 137 850$ До кінця року прогнозують курс ліра/долар 28,5.