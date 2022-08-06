Додано: Нед 20 сер, 2023 18:59

де зараз всього на 3 градуси спекотніше, ніж в Анталії...

USA: кредити на житло.

Türkiye Cumhuriyeti: кредити на житло.

Тільки глухий не чув моїх закликів вкладатися в нерухомість Туреччини.

А дійсно, куди?Хто може назвати країну в нашій буремні часи, ідеальну для інвестицій?Нерухомість якої країни не замацали гливкі руки інвесторів?Може учасники форуму запропонують щось цікаве десь в "теплих" європейских країнах?Хотілося б НЕ в спекотній Анталії, де сьогодні аж, не в Києві, де сьогодні теж +30,не в Тулузі, де сьогодні +37... Хіба в Бухаресті,Чи таких вже не залишилося?Якщо проаналізувати нові напрямки авіаперевезень лоукостів то іх очі спрямовані на щось на кшталт Марокко, В"єтнаму або Індонезії...Я проаналізував дві протилежності - США та Туреччину.Про США тільки вчора була розмова з батьком нашого колись мешканців обласного центра, але зараз - власника Green Card, який будує новий для своєї родини будинок. Скаржиться, що хитрі американці суттєво затримують будівництво - вже за Договором повинні були здати затишне гніздечко площею в 400 кв. м з власними плавальним басейном, але кінця і краю не видно. Ну і бюджет вже почали перевищувати: планувалося до 1 000 000 доларів, а вже вимальовуються 1 200 000 доларів США.А ставки за кредитом зростають...Згідно з новинами The New York Times (NYT), середня відсоткова ставка 30-річної іпотечної позики з фіксованою ставкою, яка є найпоширенішою позикою на житло в США, минулого тижня зросла до 7,09 відсотка. Минулого тижня цей показник становив 6,96 відсотка....Ставки за кредитами на житло, які у 2021 році, зросли протягом останніх двох років паралельно зі зростанням інфляції та процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС)....У новинах NYT зазначалося, що, високі процентні ставки та низьку пропозицію, і очікується, що ставки кредитів на житло залишаться на високому рівні найближчим часом....У Сполучених Штатах у червні продажі вживаних будинків скоротилися приблизно на 19 відсотків у річному обчисленні. За цей період продажі першого житла зросли на 24 відсотки.Незважаючи на низький попитз ефектом низької пропозиції.Середня ціна на житло в США становить, що близько до торішнього піку в 413 800 доларів.Goldman Sachs, один із провідних банків США, очікує зростання цін на житло в країні на 1,8% у 2023 році та на 3,5% у 2024 році.Джерело:Процентні ставки за житловими кредитами в Туреччині, в середньому 36,45 відсотка, знаходяться на піку за 20 років після вересня 2003 року.Кредит на житло в Туреччині надається максимум на 10 років, але останнім часом банки практично повністю перекрили кран кредитування житла.Мінімальні ставки - і я про це писав - були на початку літа року 2020: 0,64% в місяць, або 7,68% річних.На жаль, у вуха учасників форуму вливали відра брехні дивні персонажі, частина з яких опустилася дуже глибоко на дно соціально-економічного життя.Відсоткові ставки ціх днів привели до закономірного результату: продажі квартир по всій Туреччині в січні-червні знизилися на 22,1 відсотка в порівнянні з тим же періодом минулого року і склали 565 779 квартир/будинків.Згідно з даними CBRT (Центральний банк Турецької республіки), середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів зросла до 2 мільйонів 460 тисяч TL в середньому по Туреччині та окремо - до 3 мільйонів 722 тисяч TL у Стамбулі.Для довідки:2 460 000 TL = 91 100$3 722 000 TL = 137 850$До кінця року прогнозують курс ліра/долар 28,5.От вже і на острів Мауі не поїдеш - сотні загиблих, збитки сягають 5 міль"ярдів доларів, починаються судові позови до електрокомпанії, стовбури якої провалилися під час урагану та викликали пожежу, яка майже зруйнувала весь гавайський курорт... Рятувалися в Тихому океані...