Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Інвестуємо в

нерухомість закордоном Інвестуємо в нерухомість закордоном + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 759760761762 Додано: Чет 17 сер, 2023 21:48 akurt написав: Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить.

Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири.

Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами.

Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа).

Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці.

Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!» Огляд спробую зробити завтра: весь час зайнятий різними справами. Взагалі я вже майже місяць мандрую Європою - то особливо це питання не цікавить.Купівля квартир - переважно за готівку, але з суттєвою модифікацією: з початку цього або з минулого року в Державний кадастровий центр, який проводить оформлення операцій купівлі-продажу квартир, треба надавати довідку з одного з державних банків про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири.Наприклад, ринкова ціна квартири 4 000 000 лір (150 000$), оцінка Акта експертизи 2 700 000 лір (100 000$). Різницю в 50 000$ Продавець/Забудовник із задоволенням візьме готівкою, решту забере на свій рахунок турецькими лірами.Тут за домовленістю може бути у Продавця або у Покупця певна втрата за рахунок конвертації (маржа).Про походження грошей в Туреччині традиційно зайвих питань не задають: ні банки, ні податкова, ні Державний кадастровий центр, ні Продавці.Працює українське знамените: «Нам аби гроші і харчі хороші!»

Ну так інвестори іранці Іраку і росіяни ну і наші корупціонери - звісно готівка це їх вибір) Ну так інвестори іранці Іраку і росіяни ну і наші корупціонери - звісно готівка це їх вибір) cherchiltank

Заблокований Повідомлень: 706 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 14:10

Куди ж бідному приткнутися?

Зранку дзвонять із США, питають, чи не забув я острів Мауі, на якому не один раз пройшов знамениту «дорогу на Хану»?

Вже майже немає гавайського острова..,

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72ele47z50o.amp



Острів цікавий тим, що у багатьох громадян США там є приватні будинки, які здаються всім бажаючим через Booking або Airbnb в оренду.

Найкраще прилітати із Сан Францисько або Лос Анджелеса: хорошою вважається ціна в 400$ туди і назад…



Не встиг я переварити цю інформацію, тут надсилають фото із канадського міста Kelowna - це курортне містечко на схід від Ванкувера.

Все горить і підпис під фото: «Ще 2 місяці тому ми тут жили…»

А надіслав фото наш легінь, який зараз в Хорватії…

Не прижився в Канаді…



Де ж воно в світі краще, де ж бідному притулитися???? Там - трусить, там підкидає, там - горить, а там - вибухає… Блін, і де ж воно краще на Землі?Куди ж бідному приткнутися?Зранку дзвонять із США, питають, чи не забув я острів Мауі, на якому не один раз пройшов знамениту «дорогу на Хану»?Вже майже немає гавайського острова..,Острів цікавий тим, що у багатьох громадян США там є приватні будинки, які здаються всім бажаючим через Booking або Airbnb в оренду.Найкраще прилітати із Сан Францисько або Лос Анджелеса: хорошою вважається ціна в 400$ туди і назад…Не встиг я переварити цю інформацію, тут надсилають фото із канадського міста Kelowna - це курортне містечко на схід від Ванкувера.Все горить і підпис під фото: «Ще 2 місяці тому ми тут жили…»А надіслав фото наш легінь, який зараз в Хорватії…Не прижився в Канаді…Де ж воно в світі краще, де ж бідному притулитися???? Там - трусить, там підкидає, там - горить, а там - вибухає… akurt

Повідомлень: 8219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 18:59 Куди ж бідному приткнутися?



А дійсно, куди?

Хто може назвати країну в нашій буремні часи, ідеальну для інвестицій?

Нерухомість якої країни не замацали гливкі руки інвесторів?



Може учасники форуму запропонують щось цікаве десь в "теплих" європейских країнах?

Хотілося б НЕ в спекотній Анталії, де сьогодні аж +30, не в Києві, де сьогодні теж +30, не в Запоріжжі, де сьогодні +36, не в Тулузі, де сьогодні +37... Хіба в Бухаресті, де зараз всього на 3 градуси спекотніше, ніж в Анталії...



Чи таких вже не залишилося?

Якщо проаналізувати нові напрямки авіаперевезень лоукостів то іх очі спрямовані на щось на кшталт Марокко, В"єтнаму або Індонезії...



Я проаналізував дві протилежності - США та Туреччину.



Про США тільки вчора була розмова з батьком нашого колись мешканців обласного центра, але зараз - власника Green Card, який будує новий для своєї родини будинок. Скаржиться, що хитрі американці суттєво затримують будівництво - вже за Договором повинні були здати затишне гніздечко площею в 400 кв. м з власними плавальним басейном, але кінця і краю не видно. Ну і бюджет вже почали перевищувати: планувалося до 1 000 000 доларів, а вже вимальовуються 1 200 000 доларів США.

А ставки за кредитом зростають...



USA: кредити на житло.

Згідно з новинами The New York Times (NYT), середня відсоткова ставка 30-річної іпотечної позики з фіксованою ставкою, яка є найпоширенішою позикою на житло в США, минулого тижня зросла до 7,09 відсотка. Минулого тижня цей показник становив 6,96 відсотка.

...Ставки за кредитами на житло, які у 2021 році були в діапазоні 2,5-3,00 відсотка, зросли протягом останніх двох років паралельно зі зростанням інфляції та процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС).

...У новинах NYT зазначалося, що придбання житла стає дедалі складнішим через високі ціни, високі процентні ставки та низьку пропозицію, і очікується, що ставки кредитів на житло залишаться на високому рівні найближчим часом.

...У Сполучених Штатах у червні продажі вживаних будинків скоротилися приблизно на 19 відсотків у річному обчисленні. За цей період продажі першого житла зросли на 24 відсотки.



Незважаючи на низький попит у США, високий курс цін на житло продовжується з ефектом низької пропозиції.



Середня ціна на житло в США становить 410 200 доларів, що близько до торішнього піку в 413 800 доларів.



Goldman Sachs, один із провідних банків США, очікує зростання цін на житло в країні на 1,8% у 2023 році та на 3,5% у 2024 році.

Джерело: https://www.nytimes.com/2023/08/17/busi ... arket.html



Türkiye Cumhuriyeti: кредити на житло.

Процентні ставки за житловими кредитами в Туреччині, в середньому 36,45 відсотка, знаходяться на піку за 20 років після вересня 2003 року.



Кредит на житло в Туреччині надається максимум на 10 років, але останнім часом банки практично повністю перекрили кран кредитування житла.

Мінімальні ставки - і я про це писав - були на початку літа року 2020: 0,64% в місяць, або 7,68% річних. Тільки глухий не чув моїх закликів вкладатися в нерухомість Туреччини.

На жаль, у вуха учасників форуму вливали відра брехні дивні персонажі, частина з яких опустилася дуже глибоко на дно соціально-економічного життя.



Відсоткові ставки ціх днів привели до закономірного результату: продажі квартир по всій Туреччині в січні-червні знизилися на 22,1 відсотка в порівнянні з тим же періодом минулого року і склали 565 779 квартир/будинків.



Згідно з даними CBRT (Центральний банк Турецької республіки), середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів зросла до 2 мільйонів 460 тисяч TL в середньому по Туреччині та окремо - до 3 мільйонів 722 тисяч TL у Стамбулі.

Для довідки:

2 460 000 TL = 91 100$

3 722 000 TL = 137 850$

До кінця року прогнозують курс ліра/долар 28,5.



Куди ж бідному приткнутися?

От вже і на острів Мауі не поїдеш - сотні загиблих, збитки сягають 5 міль"ярдів доларів, починаються судові позови до електрокомпанії, стовбури якої провалилися під час урагану та викликали пожежу, яка майже зруйнувала весь гавайський курорт... Рятувалися в Тихому океані... А дійсно, куди?Хто може назвати країну в нашій буремні часи, ідеальну для інвестицій?Нерухомість якої країни не замацали гливкі руки інвесторів?Може учасники форуму запропонують щось цікаве десь в "теплих" європейских країнах?Хотілося б НЕ в спекотній Анталії, де сьогодні аж, не в Києві, де сьогодні теж +30,не в Тулузі, де сьогодні +37... Хіба в Бухаресті,Чи таких вже не залишилося?Якщо проаналізувати нові напрямки авіаперевезень лоукостів то іх очі спрямовані на щось на кшталт Марокко, В"єтнаму або Індонезії...Я проаналізував дві протилежності - США та Туреччину.Про США тільки вчора була розмова з батьком нашого колись мешканців обласного центра, але зараз - власника Green Card, який будує новий для своєї родини будинок. Скаржиться, що хитрі американці суттєво затримують будівництво - вже за Договором повинні були здати затишне гніздечко площею в 400 кв. м з власними плавальним басейном, але кінця і краю не видно. Ну і бюджет вже почали перевищувати: планувалося до 1 000 000 доларів, а вже вимальовуються 1 200 000 доларів США.А ставки за кредитом зростають...Згідно з новинами The New York Times (NYT), середня відсоткова ставка 30-річної іпотечної позики з фіксованою ставкою, яка є найпоширенішою позикою на житло в США, минулого тижня зросла до 7,09 відсотка. Минулого тижня цей показник становив 6,96 відсотка....Ставки за кредитами на житло, які у 2021 році, зросли протягом останніх двох років паралельно зі зростанням інфляції та процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС)....У новинах NYT зазначалося, що, високі процентні ставки та низьку пропозицію, і очікується, що ставки кредитів на житло залишаться на високому рівні найближчим часом....У Сполучених Штатах у червні продажі вживаних будинків скоротилися приблизно на 19 відсотків у річному обчисленні. За цей період продажі першого житла зросли на 24 відсотки.Незважаючи на низький попитз ефектом низької пропозиції.Середня ціна на житло в США становить, що близько до торішнього піку в 413 800 доларів.Goldman Sachs, один із провідних банків США, очікує зростання цін на житло в країні на 1,8% у 2023 році та на 3,5% у 2024 році.Джерело:Процентні ставки за житловими кредитами в Туреччині, в середньому 36,45 відсотка, знаходяться на піку за 20 років після вересня 2003 року.Кредит на житло в Туреччині надається максимум на 10 років, але останнім часом банки практично повністю перекрили кран кредитування житла.Мінімальні ставки - і я про це писав - були на початку літа року 2020: 0,64% в місяць, або 7,68% річних.На жаль, у вуха учасників форуму вливали відра брехні дивні персонажі, частина з яких опустилася дуже глибоко на дно соціально-економічного життя.Відсоткові ставки ціх днів привели до закономірного результату: продажі квартир по всій Туреччині в січні-червні знизилися на 22,1 відсотка в порівнянні з тим же періодом минулого року і склали 565 779 квартир/будинків.Згідно з даними CBRT (Центральний банк Турецької республіки), середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів зросла до 2 мільйонів 460 тисяч TL в середньому по Туреччині та окремо - до 3 мільйонів 722 тисяч TL у Стамбулі.Для довідки:2 460 000 TL = 91 100$3 722 000 TL = 137 850$До кінця року прогнозують курс ліра/долар 28,5.От вже і на острів Мауі не поїдеш - сотні загиблих, збитки сягають 5 міль"ярдів доларів, починаються судові позови до електрокомпанії, стовбури якої провалилися під час урагану та викликали пожежу, яка майже зруйнувала весь гавайський курорт... Рятувалися в Тихому океані... akurt

Повідомлень: 8219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 21:55 Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном Когда будет обзор новостроек?) 5396669

Повідомлень: 374 З нами з: 17.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 08:33

Повернуся орієнтовно 5-10 вересня.

Поки що огляд цін.



Скільки грошей верба мати, щоби купити квартиру в Анталії в серпні 2023 року?



(огляд за даними сайту sahibinden - головний сайт з продажу нерухомості)



1. Квартири Преміум-класу.

Це квартири від декількох найпотужніших забудовників Анталії - в ці дні здають чергові ЖК: CasaStella, CasaPerla, CasaBella.

До цього було здано CasaBa та CasaMax та інші.

Жити в таких ЖК - це мати особливий статус та особливий комфорт: літні тим зимові плавальні басейни, майданчики для волейболу, тренажерні зали, сауни, дитячі ігрові кімнати, власне кафе на території, підземні паркінги для авто (по 1 паркінгу на квартиру).

Найвигідніше було вкладатися на етапі будівництва.

Восени 2020 року я давав свої рекомендації та наводив конкретні цифри:

- квартира 2+1 площею 100-110 кв. м - все готове все "під ключ" - 178 000 доларів США. Сплата відразу 50% ціни, залишок - фіксація в турецьких лірах до здачі ЖК в експлуатацію. За рахунок коливань курсу ліра/долар наші люди мали вигоду при остаточних розрахунках в 7000...8000 доларів США.

Те саме але інвестування в січні-лютому 2021 року - треба було сплатити 200 000 доларів готівкою.

Ну ось на сьогодні інвесторами виставлено на продаж 2 квартири (регулярно виставляють 2-3 квартири): одна за ціною в 11 000 000 лір або 407 000 доларів США.

Друга за 12 475 000 лір або 462 000 доларів США.

Орієнтир цін ва названих вище ЖК, які зараз в процесі здачі оформлення документів центів - такий самий.

На квартири 3+1 (175 кв. м) цікавий розбіг цін: 6 варіантів з цінами від 14 000 000 лір до 21 600 000 лір (а це вже 800 000 доларів).

Особисто я не можу пояснити таку різницю в цінах - хіба що за 21 600 000 квартира обладнання ексклюзивними меблями. Або хитрі ріелтори навмисне ставлять високу ціну щоби клієнт купив те саме але за більш привабливою ціною.



ВАЖЛИВО:

1. Всі ці ЖК не розташовані біля моря - вони в тихих престижних мікрорайонах орієнтовно в 3000...3500 м від Середземного моря.

2. Максимальна ціна на оренду таких квартиру була 40 000 лір в 2022 році, зараз стабілізувалася на рівні 20 000 лір (750 доларів).

Такі ЖК люблять наші українці - зазвичай біля такого ЖК паркується авто з українськими номерами.



2. Пристойний мікрорайоні за оптимальним співвідношенням ціна/якість/інфраструктура - не перша лінія але близько до моря - нові квартири.

Квартири 1+1: маємо близько 16 варіантів.

Тут фантасмагорія цін: і 2 650 000 лір і 6 500 000 лір.

Дл мене орієнтиром є той будинок, який би я оцінив на "5" за п’ятибальною шкалою: 5 500 000 лір або 200 000 доларів США.

Ех, на етапі будівництва була ціна 80 000 - і здавалося дорого.

Я згадував свого часу цей будинок - там навіть хотів купити квартиру один з форумчан - але не встиг: все викупили. Тепер продають: купив за 80 - продає за 200... Чудово...

Так, що ще цікавого: за 2 750 000 лір - обманюють трохи - це будинок іншого менш престижного мікрорайону, там дуже маленькі квартири по 45 кв. м. Забудовник дуже хороший. Це в нього реалізований проєкт на тему: "Срубить бабла побольше и побыстрее". Получилося...



Варіант, який би я помацав - ціна 3 950 000 лір (146 000 доларів) - має правда недолік - досить далеко від моря.

Незрозуміло високою є ціна для квартири в 6 500 000 лір - позиціонують як Concept Life House.

Ну не знаю... Якщо додати ще 1 000 000 лір то можна знайти на першій або майже першій лінії...



Квартири 2+1 - є 14 варіантів. Там зазвичай дуже великий діапазон цін.

Таку квартиру треба ретельно дивитися - якою там є друга спальня, та яке планування.

Орієнтир цін - найчастіше зустрічається - 6 500 000 лір або 240 000 доларів.

Є варіанти і за 5 300 000 лір і за 7 800 000 лір. Останній варіант - ще не добудовано, далеко від моря. Я би не дивився.

З 5 350 000 - вторинний ринок. Не нова квартира.





Квартира 1+1 - ВТОРИННИЙ РИНОК.

Тут можуть бути цікаві варіанти - з різних причин люди продають квартири.

В 2020 році приїхали приятелі на авто з Дніпра - мали готівкою 65 000 доларів за продану чудом в Сімеїзі квартиру. Не знали, куди прилаштувати: на шампанське "Вдовиця Кліко" чи на канхвєТи.

Я ім показував непогану квартиру 1+1 площею в 60 кв. м після свіжого оновлюючого ремонту в непоганому місці - - продавалася за 34000+2000 (ріелтору)=36 000 доларів.

З меблями. Не купили. Купили в Дніпрі хрущовку під орендарів. Зараз жалкують, хоча орендарі є: хрущовка майже в центрі Дніпра.

Ну ось: вторинний ринок, будинку не більше 4-х років.

Підкреслюю: мікрорайон оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура:

маємо 12 варіантів. Не густо.

3 000 000 - 4 160 000 лір (110 000 - 154 000 доларів).

Враження, що ціни трохи "присіли".

За 3 000 000 лір: ну непоганий варіант - правда є недолік: на краю мікрорайона під самими горами.

За 4 160 000 лір: дуже якісні меблі в середині, більш приємне розташування.

Я би помагав варіант за 3 300 000 лір: поверх 3 дуже гарна територія з шикарним плавальним басейном. 3 300 000 - 122 000 доларів США.



Поставлю фільтр так. щоби попали і будинки, яким не 4, а 5 років.

Ну ось: більше 50-ти варіантів з різницею цін від 3 000 000 до 4 450 000 лір або від 110 000 до 164 000 лір.

Вибір великий.



Загальний вердикт:

- Продавці знизили свої апетити, ціни на нерухомість стабілізувались і навіть трохи "присіли". Я оцінюю присідання цін на приблизно на 15...20%.

- простежується загальна тенденція, характерна і для ринку інших країн, і навіть США - я писав вище про США: продажі вторинного житла ЗНИЗИЛИСЯ і ціни ЗНИЗИЛИСЯ, але продажі НОВОГО збільшилися і ціни збільшилися.

- тримають високі ціни Забудовники в зовсім нових мікрорайонах, які розташовані за Міжнародним аеропортом "Анталія" - там квартири 1+1 в новобудовах мають ціну в діапазоні 115 000 - 135 000 ЄВРО і вище. Але ніякої інфраструктури зовсім немає.

https://ibb.co/fkxjQfY

- в порівняні з іншими країнами ціни на нерухомість в Туреччині є привабливими: можна взяти дуже хорошу квартиру 1+1 площею близько 55 кв. м за приблизно 140 000 доларів США або приблизно по 2 500$ за квадратний метр. А можна "поритися" та знайти і дешевше...



Огляд цін дав тільки для всесвітньовідомого курорту "Анталія". Я зараз не в Туреччині. Просто так - не дивлячись на об"єкти - писати не хочеться.Повернуся орієнтовно 5-10 вересня.Поки що огляд цін.(огляд за даними сайту sahibinden - головний сайт з продажу нерухомості)Це квартири від декількох найпотужніших забудовників Анталії - в ці дні здають чергові ЖК: CasaStella, CasaPerla, CasaBella.До цього було здано CasaBa та CasaMax та інші.Жити в таких ЖК - це мати особливий статус та особливий комфорт: літні тим зимові плавальні басейни, майданчики для волейболу, тренажерні зали, сауни, дитячі ігрові кімнати, власне кафе на території, підземні паркінги для авто (по 1 паркінгу на квартиру).Найвигідніше було вкладатися на етапі будівництва.Восени 2020 року я давав свої рекомендації та наводив конкретні цифри:- квартира 2+1 площею 100-110 кв. м - все готове все "під ключ" - 178 000 доларів США. Сплата відразу 50% ціни, залишок - фіксація в турецьких лірах до здачі ЖК в експлуатацію. За рахунок коливань курсу ліра/долар наші люди мали вигоду при остаточних розрахунках в 7000...8000 доларів США.Те саме але інвестування в січні-лютому 2021 року - треба було сплатити 200 000 доларів готівкою.Ну ось на сьогодні інвесторами виставлено на продаж 2 квартири (регулярно виставляють 2-3 квартири): одна за ціною в 11 000 000 лір або 407 000 доларів США.Друга за 12 475 000 лір або 462 000 доларів США.Орієнтир цін ва названих вище ЖК, які зараз в процесі здачі оформлення документів центів - такий самий.На квартири 3+1 (175 кв. м) цікавий розбіг цін: 6 варіантів з цінами від 14 000 000 лір до 21 600 000 лір (а це вже 800 000 доларів).Особисто я не можу пояснити таку різницю в цінах - хіба що за 21 600 000 квартира обладнання ексклюзивними меблями. Або хитрі ріелтори навмисне ставлять високу ціну щоби клієнт купив те саме але за більш привабливою ціною.ВАЖЛИВО:1. Всі ці ЖК не розташовані біля моря - вони в тихих престижних мікрорайонах орієнтовно в 3000...3500 м від Середземного моря.2. Максимальна ціна на оренду таких квартиру була 40 000 лір в 2022 році, зараз стабілізувалася на рівні 20 000 лір (750 доларів).Такі ЖК люблять наші українці - зазвичай біля такого ЖК паркується авто з українськими номерами.- не перша лінія але близько до моря - нові квартири.маємо близько 16 варіантів.Тут фантасмагорія цін: і 2 650 000 лір і 6 500 000 лір.Дл мене орієнтиром є той будинок, який би я оцінив на "5" за п’ятибальною шкалою: 5 500 000 лір або 200 000 доларів США.Ех, на етапі будівництва була ціна 80 000 - і здавалося дорого.Я згадував свого часу цей будинок - там навіть хотів купити квартиру один з форумчан - але не встиг: все викупили. Тепер продають: купив за 80 - продає за 200... Чудово...Так, що ще цікавого: за 2 750 000 лір - обманюють трохи - це будинок іншого менш престижного мікрорайону, там дуже маленькі квартири по 45 кв. м. Забудовник дуже хороший. Це в нього реалізований проєкт на тему: "Срубить бабла побольше и побыстрее". Получилося...Варіант, який би я помацав - ціна 3 950 000 лір (146 000 доларів) - має правда недолік - досить далеко від моря.Незрозуміло високою є ціна для квартири в 6 500 000 лір - позиціонують як Concept Life House.Ну не знаю... Якщо додати ще 1 000 000 лір то можна знайти на першій або майже першій лінії...Квартири 2+1 - є 14 варіантів. Там зазвичай дуже великий діапазон цін.Таку квартиру треба ретельно дивитися - якою там є друга спальня, та яке планування.Орієнтир цін - найчастіше зустрічається - 6 500 000 лір або 240 000 доларів.Є варіанти і за 5 300 000 лір і за 7 800 000 лір. Останній варіант - ще не добудовано, далеко від моря. Я би не дивився.З 5 350 000 - вторинний ринок. Не нова квартира.Квартира 1+1 - ВТОРИННИЙ РИНОК.Тут можуть бути цікаві варіанти - з різних причин люди продають квартири.В 2020 році приїхали приятелі на авто з Дніпра - мали готівкою 65 000 доларів за продану чудом в Сімеїзі квартиру. Не знали, куди прилаштувати: на шампанське "Вдовиця Кліко" чи на канхвєТи.Я ім показував непогану квартиру 1+1 площею в 60 кв. м після свіжого оновлюючого ремонту в непоганому місці - - продавалася за 34000+2000 (ріелтору)=36 000 доларів.З меблями. Не купили. Купили в Дніпрі хрущовку під орендарів. Зараз жалкують, хоча орендарі є: хрущовка майже в центрі Дніпра.Ну ось: вторинний ринок, будинку не більше 4-х років.Підкреслюю: мікрорайон оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура:маємо 12 варіантів. Не густо.3 000 000 - 4 160 000 лір (110 000 - 154 000 доларів).Враження, що ціни трохи "присіли".За 3 000 000 лір: ну непоганий варіант - правда є недолік: на краю мікрорайона під самими горами.За 4 160 000 лір: дуже якісні меблі в середині, більш приємне розташування.Я би помагав варіант за 3 300 000 лір: поверх 3 дуже гарна територія з шикарним плавальним басейном. 3 300 000 - 122 000 доларів США.Поставлю фільтр так. щоби попали і будинки, яким не 4, а 5 років.Ну ось: більше 50-ти варіантів з різницею цін від 3 000 000 до 4 450 000 лір або від 110 000 до 164 000 лір.Вибір великий.Загальний вердикт:- Продавці знизили свої апетити, ціни на нерухомість стабілізувались і навіть трохи "присіли". Я оцінюю присідання цін на приблизно на 15...20%.- простежується загальна тенденція, характерна і для ринку інших країн, і навіть США - я писав вище про США: продажі вторинного житла ЗНИЗИЛИСЯ і ціни ЗНИЗИЛИСЯ, але продажі НОВОГО збільшилися і ціни збільшилися.- тримають високі ціни Забудовники в зовсім нових мікрорайонах, які розташовані за Міжнародним аеропортом "Анталія" - там квартири 1+1 в новобудовах мають ціну в діапазоні 115 000 - 135 000 ЄВРО і вище. Але ніякої інфраструктури зовсім немає.- в порівняні з іншими країнами ціни на нерухомість в Туреччині є привабливими: можна взяти дуже хорошу квартиру 1+1 площею близько 55 кв. м за приблизно 140 000 доларів США або приблизно по 2 500$ за квадратний метр. А можна "поритися" та знайти і дешевше...Огляд цін дав тільки для всесвітньовідомого курорту "Анталія". akurt

Повідомлень: 8219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 09:04 Результати експансії російських та українських інвесторів в нерухомість Туреччини



Як всім відомо, в 2018-2021 роках на Фінансовому порталі України проводилася активна цілеспрямована та добре організована кампанія з введення в оману українських інвесторів - потенційних інвесторів в нерухомість Туреччини, яка в ті роки була найбільше привабливою і яка привела до найбільшого к.к.д. вкладення грошей за останні роки.



В цей час люди, які НЕ читали Фінансовий форум України, вкладалися саме в нерухомість Туреччини.

Орієнтир цін в Анталії був 900-1000 доларів за квадратний метр ГОТОВОГО ПІД КЛЮЧ житла.

Реально повністю готового: вселяйся і живи.

В курортній Аланії (2 години на авто від Анталії) - ще дешевше.



На сьогодні цікаві результати: величезна купа нерухомості є скупленою інвесторами з росії та дуже мала - з України - і все здається в оренду, що масштабами починає викликати занепокоєння Податківців Туреччини та турецьких готельєрів.



Згідно з даними Середземноморської туристичної асоціації готельєрів і операторів, на airbnb.com зареєстровано:

- 50 тисяч об’єктів нерухомості в Стамбулі;

- 30 350 об’єктів в Анталії;

- 11 тисяч 400 об’єктів в Ізмірі;

- 7 150 об’єктів нерухомості в Бодрумі.



Кількість квартир, націлених на подобову оренду, швидко зростає.

Цій тенденції сприяє і обмеження у можливості підвищення орендної плати (Рішення Мінюста Туреччини) тільки на 25%.

Тут арифметика така:

- ціну на оренду для існуючого орендаря не можна підвищити більше, ніж на 25% у порівняні з ціною початку 2022 року. Наприклад, була орендна плата - стандартна цифра - в 4 500 лір за квартиру 2+1.

Максимальна нова припустима законом орендна плата: 4500+(20%х4500)=5400 лір.

В той же час той, хто НЕ здав в 2022 році квартиру або "брав паузу", може легко здати квартиру за ціну в середньому 15 000 лір (близько 550 доларів).

Помісячна/подобова виручка легко складає за місяць в середньому 1200 доларів (40 доларів і вище за добу).



Такі прибутки орендодавців починають дратувати готельєрів: експерт з питань оподаткування Махмут Айдогмуш зазначив, що такі короткострокові та регулярні операції з оренди слід вважати комерційною діяльністю та підлягають оподаткуванню, як і об’єкт розміщення, і звернувся до орендодавців зі словами: "Податкова може постукати у ваші двері будь-коли."

Айдогмуш заявив, що дохід, отриманий через Airbnb, слід розглядати як комерційний дохід у межах Закону про податок на прибуток і підлягати оподаткуванню податком на додану вартість (20%).



В Анталії, яка займає перше місце з продажу житла іноземцям, близько 30 500 квартир зареєстровано в компанії Airbnb, як такі, що надають подобову оренду будинків або кімнат. Як зазначили експерти SÖZCÜ на порядку денному, особливо в районі Аланії, росіяни займаються хостелами для громадян своєї країни. У цьому контексті стверджується, що росіяни орендують квартири через відповідну платформу або через створені ними групи в Whatsapp і Telegram.



Ну ось: дезінформація, яку розповсюджували на Фінансовому порталі України спрацювала проти українців та не завадила проявити комерційні навички московітам.

З чим всіх і поздоровляємо. akurt

Повідомлень: 8219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 10:42 Де ж вони, справжні товарищі?



Якщо зробити рейтинг країн, на які більше всього вилили бруду наші учасники форуму, то це безперечно буде Туреччина.

Я не дивуюся: в більшості випадків люди не були в Туреччині, не дивилися на мапу світу та не знають, що Туреччина - наднадійний та близький сусіда України.

Тільки за сьгодні в Турецькій пресі нарахував з десяток матеріалів, які стосуються України: ВСІ ПОЗИТИВНІ ІНФОРМАТИВНІ І ВСІ З ПІДТРИМКОЮ України у важкій боротьбі з агресором.



Серед матеріалів звернув у вагу на матеріал Турецької асоціації забудовників/підрядників (TMB).



Президент TMB Ердал Ерен сказав: «Ми готові взяти активну участь у відбудові України після війни, і ми тісно контактуємо з владою як України, так і нашої країни».

Деякі з наших членів навіть створили будівельні майданчики і почали працювати навіть в умовах війни, маючи настійні вимоги з боку України.

Зазначивши, що не було виявлено жодних пошкоджень у конструкціях, виготовлених за кордоном, Ерен сказав: «Хоча ми збільшили наші цілі щодо закордонних підрядних послуг до 30 мільярдів доларів на короткий термін, ми встановили його до 50 мільярдів доларів на середньостроковий період. Ми продовжуємо роботу в рамках цього доручення. Ми не сумніваємося, що в середньостроковій перспективі ми вийдемо на цільові показники».



Цікаві факти:

- планується побудувати тисчі нових будинків на нових ділянках землі поза зоною страшного землетрусу лютого 2023 року - за 14 місяців - та заселити в новозбудовані міста людей (Примітка моя: ось вам і терміни можливого відновлення України після війни).

- Турецькі підрядники зараз зосереджені на - як вони пишуть - "потужному потенціалі на Балканах";

- орієнтовна кількість будівельників Турецької республіки за кордоном наближається до 100 000 працівників;

- до списку "250 найкращих міжнародних підрядників світу" увійшли 10 компаній з Туреччини.

Серед проектів, виконаних компаніями з Туреччини, які увійшли до списку «250 найкращих міжнародних підрядників світу», проект RÖNESANS Gotthard Base, який є «найдовшим і найглибшим» у світі залізничним тунелем у Швейцарських Альпах, є Кувейтський міжнародний підрядник LIMAK з найбільшою вартістю контракту в галузі.

...Нова будівля терміналу аеропорту, високошвидкісна залізнична лінія, яка відкриє Східну Африку до Індійського океану і реалізована компанією YAPI MERKEZİ в Танзанії, яка спеціалізується на залізничних системах, електростанція комбінованого циклу Samawa побудований ENKA з її інженерним досвідом в Іраку та ANT YAPI (Моя примітка: ось вам і підрядник на відновлення і української енергосистеми).

...Una Residences, проект, який привертає увагу своїм видом на затоку та культовим зовнішнім виглядом у Маямі, вийшов на перший план.

...За ними послідували великі проекти TEKFEN, ONUR, ESTA, ALARKO і TAV. Видатний проект мосту ОНУРу був побудований як 20-річна мрія України в місті Запоріжжя, куди сьогодні прикута увага світу.

Una Residences можна подивитися тут:

https://www.dienerproperties.com/una-re ... ickell.htm



Ціни на апартаменти можна подивитися тут:

http://condos.dienerproperties.com/pdie ... esc&rpp=25 Якщо зробити рейтинг країн, на які більше всього вилили бруду наші учасники форуму, то це безперечно буде Туреччина.Я не дивуюся: в більшості випадків люди не були в Туреччині, не дивилися на мапу світу та не знають, що Туреччина -Тільки за сьгодні в Турецькій пресі нарахував з десяток матеріалів, які стосуються України: ВСІ ПОЗИТИВНІ ІНФОРМАТИВНІ І ВСІ З ПІДТРИМКОЮ України у важкій боротьбі з агресором.Серед матеріалів звернув у вагу на матеріал Турецької асоціації забудовників/підрядників (TMB).Президент TMB Ердал Ерен сказав: «Ми готові взяти активну участь у відбудові України після війни, і ми тісно контактуємо з владою як України, так і нашої країни».Деякі з наших членів навіть створили будівельні майданчики і почали працювати навіть в умовах війни, маючи настійні вимоги з боку України.Зазначивши, що не було виявлено жодних пошкоджень у конструкціях, виготовлених за кордоном, Ерен сказав: «Хоча ми збільшили наші цілі щодо закордонних підрядних послуг, ми встановили йогона середньостроковий період. Ми продовжуємо роботу в рамках цього доручення. Ми не сумніваємося, що в середньостроковій перспективі ми вийдемо на цільові показники».Цікаві факти:- планується побудувати тисчі нових будинків на нових ділянках землі поза зоною страшного землетрусу лютого 2023 року - за 14 місяців - та заселити в новозбудовані міста людей (Примітка моя: ось вам і терміни можливого відновлення України після війни).- Турецькі підрядники зараз зосереджені на - як вони пишуть - "потужному потенціалі на Балканах";- орієнтовна кількість будівельників Турецької республіки за кордоном наближається до 100 000 працівників;- до списку "250 найкращих міжнародних підрядників світу" увійшли 10 компаній з Туреччини.Серед проектів, виконаних компаніями з Туреччини, які увійшли до списку «250 найкращих міжнародних підрядників світу», проект RÖNESANS Gotthard Base, який єє Кувейтський міжнародний підрядник LIMAK з найбільшою вартістю контракту в галузі....Нова будівля терміналу аеропорту, високошвидкісна залізнична лінія, яка відкриє Східну Африку до Індійського океану і реалізована компанією YAPI MERKEZİ в Танзанії, яка спеціалізується на залізничних системах, електростанція комбінованого циклу Samawa побудований ENKA з її інженерним досвідом в Іраку та ANT YAPI (Моя примітка: ось вам і підрядник на відновлення і української енергосистеми)....Una Residences, проект, який привертає увагу своїм видом на затоку та культовим зовнішнім виглядом у Маямі, вийшов на перший план....За ними послідували великі проекти TEKFEN, ONUR, ESTA, ALARKO і TAV. Видатний проект мосту ОНУРу був побудований як 20-річна мрія України в місті Запоріжжя, куди сьогодні прикута увага світу.Una Residences можна подивитися тут:Ціни на апартаменти можна подивитися тут: akurt

Повідомлень: 8219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 759760761762 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 979 , 980 , 981

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21 9808 6123567

budmix_org Суб 19 сер, 2023 18:58 Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2412 , 2413 , 2414

rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52 24136 16215958

ihorkyiv Чет 17 сер, 2023 17:03 Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?

elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52 6 374293

Bolt Сер 10 сер, 2022 14:45