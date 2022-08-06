Додано: Пон 21 сер, 2023 08:33

1. Квартири Преміум-класу.

2. Пристойний мікрорайоні за оптимальним співвідношенням ціна/якість/інфраструктура

Квартири 1+1:

Я зараз не в Туреччині. Просто так - не дивлячись на об"єкти - писати не хочеться.Повернуся орієнтовно 5-10 вересня.Поки що огляд цін.(огляд за даними сайту sahibinden - головний сайт з продажу нерухомості)Це квартири від декількох найпотужніших забудовників Анталії - в ці дні здають чергові ЖК: CasaStella, CasaPerla, CasaBella.До цього було здано CasaBa та CasaMax та інші.Жити в таких ЖК - це мати особливий статус та особливий комфорт: літні тим зимові плавальні басейни, майданчики для волейболу, тренажерні зали, сауни, дитячі ігрові кімнати, власне кафе на території, підземні паркінги для авто (по 1 паркінгу на квартиру).Найвигідніше було вкладатися на етапі будівництва.Восени 2020 року я давав свої рекомендації та наводив конкретні цифри:- квартира 2+1 площею 100-110 кв. м - все готове все "під ключ" - 178 000 доларів США. Сплата відразу 50% ціни, залишок - фіксація в турецьких лірах до здачі ЖК в експлуатацію. За рахунок коливань курсу ліра/долар наші люди мали вигоду при остаточних розрахунках в 7000...8000 доларів США.Те саме але інвестування в січні-лютому 2021 року - треба було сплатити 200 000 доларів готівкою.Ну ось на сьогодні інвесторами виставлено на продаж 2 квартири (регулярно виставляють 2-3 квартири): одна за ціною в 11 000 000 лір або 407 000 доларів США.Друга за 12 475 000 лір або 462 000 доларів США.Орієнтир цін ва названих вище ЖК, які зараз в процесі здачі оформлення документів центів - такий самий.На квартири 3+1 (175 кв. м) цікавий розбіг цін: 6 варіантів з цінами від 14 000 000 лір до 21 600 000 лір (а це вже 800 000 доларів).Особисто я не можу пояснити таку різницю в цінах - хіба що за 21 600 000 квартира обладнання ексклюзивними меблями. Або хитрі ріелтори навмисне ставлять високу ціну щоби клієнт купив те саме але за більш привабливою ціною.ВАЖЛИВО:1. Всі ці ЖК не розташовані біля моря - вони в тихих престижних мікрорайонах орієнтовно в 3000...3500 м від Середземного моря.2. Максимальна ціна на оренду таких квартиру була 40 000 лір в 2022 році, зараз стабілізувалася на рівні 20 000 лір (750 доларів).Такі ЖК люблять наші українці - зазвичай біля такого ЖК паркується авто з українськими номерами.- не перша лінія але близько до моря - нові квартири.маємо близько 16 варіантів.Тут фантасмагорія цін: і 2 650 000 лір і 6 500 000 лір.Дл мене орієнтиром є той будинок, який би я оцінив на "5" за п’ятибальною шкалою: 5 500 000 лір або 200 000 доларів США.Ех, на етапі будівництва була ціна 80 000 - і здавалося дорого.Я згадував свого часу цей будинок - там навіть хотів купити квартиру один з форумчан - але не встиг: все викупили. Тепер продають: купив за 80 - продає за 200... Чудово...Так, що ще цікавого: за 2 750 000 лір - обманюють трохи - це будинок іншого менш престижного мікрорайону, там дуже маленькі квартири по 45 кв. м. Забудовник дуже хороший. Це в нього реалізований проєкт на тему: "Срубить бабла побольше и побыстрее". Получилося...Варіант, який би я помацав - ціна 3 950 000 лір (146 000 доларів) - має правда недолік - досить далеко від моря.Незрозуміло високою є ціна для квартири в 6 500 000 лір - позиціонують як Concept Life House.Ну не знаю... Якщо додати ще 1 000 000 лір то можна знайти на першій або майже першій лінії...Квартири 2+1 - є 14 варіантів. Там зазвичай дуже великий діапазон цін.Таку квартиру треба ретельно дивитися - якою там є друга спальня, та яке планування.Орієнтир цін - найчастіше зустрічається - 6 500 000 лір або 240 000 доларів.Є варіанти і за 5 300 000 лір і за 7 800 000 лір. Останній варіант - ще не добудовано, далеко від моря. Я би не дивився.З 5 350 000 - вторинний ринок. Не нова квартира.Квартира 1+1 - ВТОРИННИЙ РИНОК.Тут можуть бути цікаві варіанти - з різних причин люди продають квартири.В 2020 році приїхали приятелі на авто з Дніпра - мали готівкою 65 000 доларів за продану чудом в Сімеїзі квартиру. Не знали, куди прилаштувати: на шампанське "Вдовиця Кліко" чи на канхвєТи.Я ім показував непогану квартиру 1+1 площею в 60 кв. м після свіжого оновлюючого ремонту в непоганому місці - - продавалася за 34000+2000 (ріелтору)=36 000 доларів.З меблями. Не купили. Купили в Дніпрі хрущовку під орендарів. Зараз жалкують, хоча орендарі є: хрущовка майже в центрі Дніпра.Ну ось: вторинний ринок, будинку не більше 4-х років.Підкреслюю: мікрорайон оптимальний за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура:маємо 12 варіантів. Не густо.3 000 000 - 4 160 000 лір (110 000 - 154 000 доларів).Враження, що ціни трохи "присіли".За 3 000 000 лір: ну непоганий варіант - правда є недолік: на краю мікрорайона під самими горами.За 4 160 000 лір: дуже якісні меблі в середині, більш приємне розташування.Я би помагав варіант за 3 300 000 лір: поверх 3 дуже гарна територія з шикарним плавальним басейном. 3 300 000 - 122 000 доларів США.Поставлю фільтр так. щоби попали і будинки, яким не 4, а 5 років.Ну ось: більше 50-ти варіантів з різницею цін від 3 000 000 до 4 450 000 лір або від 110 000 до 164 000 лір.Вибір великий.Загальний вердикт:- Продавці знизили свої апетити, ціни на нерухомість стабілізувались і навіть трохи "присіли". Я оцінюю присідання цін на приблизно на 15...20%.- простежується загальна тенденція, характерна і для ринку інших країн, і навіть США - я писав вище про США: продажі вторинного житла ЗНИЗИЛИСЯ і ціни ЗНИЗИЛИСЯ, але продажі НОВОГО збільшилися і ціни збільшилися.- тримають високі ціни Забудовники в зовсім нових мікрорайонах, які розташовані за Міжнародним аеропортом "Анталія" - там квартири 1+1 в новобудовах мають ціну в діапазоні 115 000 - 135 000 ЄВРО і вище. Але ніякої інфраструктури зовсім немає.- в порівняні з іншими країнами ціни на нерухомість в Туреччині є привабливими: можна взяти дуже хорошу квартиру 1+1 площею близько 55 кв. м за приблизно 140 000 доларів США або приблизно по 2 500$ за квадратний метр. А можна "поритися" та знайти і дешевше...Огляд цін дав тільки для всесвітньовідомого курорту "Анталія".