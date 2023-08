Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:21

Банківський рахунок за кордоном



Мати банківський рахунок за кордоном рекомендували на цьому форумі учасники ще в 2018-2020 роках.

Цьому заважали горе-хВахівці, які вчили провозити гроші на спині та в трусах.

Цікаво, що вони так і залишилися лежати на спині, але вже без трусів.

Що в Туреччині з тим?

В 2018-2020 роках не було проблем з відкриттям банківських рахунків: достатньо було прийти у відділення з перекладом українського закордонного паспорта на турецьку мову.

Далі вимоги було підвищено і вже практично неможливо було відкрити рахунок без наявності картки ВНП в Туреччині. Під час шаленого ажіотажу 2022 року можна було відкрити рахунок через посередників за 100-300$ «подяки».

Зауважу, що банки Туреччини надають весь спектр послуг, в тому числі приймають та видають SWIFT-перекази майже без обмежень (відправлення не більше еквівалента в 1 000 000 лір або близько 40 000$). Великі суми валюти варто замовляти ранок - на вечір, або сьогодні - на завтра.



Станом кінець липня 2023 українцям можуть відкрити рахунки у наступних банках (тримайте на увазі, що умови змінюються кожен день та у різних філіалах одного й того ж банку теж умови відрізняються):



1) Kuveyt Türk bank (з ВНЖ та пропискою)

TRY 11000 ($410) депозит на пів року

TRY 1080 ($40) комісія за відкриття

Online banking застосунок на англійській мові

Відкриття рахунку зайняло 2,5 години (чисто бюрократія)

Видають кредитку на суму депозиту та дебетову картку

Мультівалютний рахунок ($,€,₺)



В цьому банку найнижча комісія за зарахування безготівкової валюти, яка надійшла із-за кордону (0,1%).



2) Deniz bank

$3000-$5000 на 1-3 місяця депозит.

TRY 1200-3500 ($45-130) комісія за відкриття.

В цьому банку (належить ОАЕ) здається найвища комісія за зарахування безготівкової валюти, яка зайшла із-за кордону (0,45%).



3) Vakif bank

TRY 3600-5000 ($135-185) комісія за відкриття

0-$1000 депозит на 0-3 місяця



4) Is bank (відділення в районі Konyalti)

$1000 3 month deposit

₺4000 insurance (commission)

Passport + Kimlik



5) enpara (online) bank - без знання турецької мови не відкривають, це віртуальний банк. Заявку на відкриття рахунків подають в он-лайн режимі, картки та Договори привозять додому. Були випадки, коли відкривали рахунки украінцям і без знання мови.



6) Державні типу Ziraat, Garanti, Halk або одразу відмова, або робоча віза + депозит від $3000



Нехай щастить 🇺🇦