Дуже рекомендував мені вивозити валюту саме в трусах. Правда, самому не вдалося.
Я якось по-старовинному: SWIFT-перекази...
Не дуже швидко: від 12 до 24-х годин, але просто та надійно...
Ось меню прямо на смартфоні - SWIFT-переказ в нижній частині екрану (видно, тільки якщо натиснути на картинку):
Це державний турецький банк ZIRAAT Bank.
До речі, в кого родичі виїхали або хто сам попав в Канаду - відкриваєте рахунок - проконтролюйте, щоби вам відкрили рахунок також в доларах США (на диво канадці не люблять долари США навіть згадувати), та отримайте докладну інформацію, як ви можете робити такі перекази - бо мій менеджер банку в Канаді сказав, що потрібно тільки особисто прибувати у відділення банку.