RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:30

Реально на гілці про інвестиції писав постійно про вивезення валюти в трусах один власник трьох (трьох, Карл!) золотих медалей цього форуму.
Дуже рекомендував мені вивозити валюту саме в трусах. Правда, самому не вдалося.
Я якось по-старовинному: SWIFT-перекази...
Не дуже швидко: від 12 до 24-х годин, але просто та надійно...
Ось меню прямо на смартфоні - SWIFT-переказ в нижній частині екрану (видно, тільки якщо натиснути на картинку):
Зображення
Це державний турецький банк ZIRAAT Bank.
До речі, в кого родичі виїхали або хто сам попав в Канаду - відкриваєте рахунок - проконтролюйте, щоби вам відкрили рахунок також в доларах США (на диво канадці не люблять долари США навіть згадувати), та отримайте докладну інформацію, як ви можете робити такі перекази - бо мій менеджер банку в Канаді сказав, що потрібно тільки особисто прибувати у відділення банку.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8229
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3243 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 760761762763
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 979, 980, 981
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9808 6124031
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 сер, 2023 18:58
budmix_org
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2412, 2413, 2414
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24136 16216719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 17:03
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374294
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2198)
25.08.2023 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.