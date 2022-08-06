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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:30

Реально на гілці про інвестиції писав постійно про вивезення валюти в трусах один горе-спеціаліст форуму. Правда, самому не вдалося.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 19:06

Мешканці Анталії в ці дні із задоволенням роблять селфі на пляжі: на рейді порту Анталії зараз перебуває найбільший в світі та самий досконалий авіаносець:

Корабель ВМС США «Джеральд Р. Форд» – найновіший суперавіаносець ВМС США, найбільший і найтехнологічніше вдосконалений авіаносець у світі – здійснив нещодавно похід через Атлантичний океан у супроводі військових кораблів інших країн НАТО.

Особисто я не маю можливості споглядати особисто: з 28 липня перебуваю за кордоном.
Сподіваюся повернутися з подорожі Європою десь 5 вересня.
akurt
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  #<1 ... 760761762763
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