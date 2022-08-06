Додано: Пон 28 сер, 2023 12:42

зі зниженням

зниження

Останнім часом досить багато реклами в мережі про купівлю нерухомості на Балі.Ціни пропонують від 150 000 доларів.Гадаю, бум цін викликаний росіянами: після того, як їх жорстоко турнули з Туреччини - поїхали в Таїланд, Індонезію та інші далекі країни....А що закордонні аналітики пишуть про нерухомість тієї країни, де я фактично проживаю з 7 серпня 2017 року і де з квітня 2018 року,рекомендував інвестувати всім форумчанам шалені кошти в сумі від 33 000 (куплена нашим форумчанином квартира 3+1 в будинку, якому - правда - 20 років, але 33 000$ та площа 150 кв.м - а на лоджії є власний камін від Забудовника) - до 170 000 доларів (куплені нашими форумчанам в комплексах Преміум-класу - на сьогодні ринкова ціна перевищує 400 000 доларів) ?Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила країни з найбільшим зростанням цін на житло в першому кварталі 2023 року. У той час як, Анкара, Ізмір і Стамбул посіли перше місце в рейтингу зростання цін на житло в іншому дослідженні, яке охопило 150 міст.Якщо ціни на житло в Туреччині за 6 місяців зросли на 40,8 відсотка, то в першому кварталі 2023 року зростання склало 22,2 відсотка.У той час як річне зростання було обмежено 11,3-18,8 відсотками в 10 країнах, де ціни на житло зросли найбільше, варто відзначити, що ціни в Туреччині зросли на 132,8 відсотка.Другою країною з найбільшим зростанням цін на житло після Туреччини сталаз 18,8 відсотка.За Македонією йшлаз 17,3 відсотка, абула четвертою країною з найбільшим зростанням цін на житло з 16,6 відсотка.слідувала за Угорщиною з ростом на 15,3 відсотка і посіла 5 місце.Цікава табличка нижче допоможе з"ясувати, де на сьогодні ціни на нерухомість найнижчі (мені форумчани в приватному повідомлення задавали питання, куди в наш буремний час ще можна вкластися).Країною, де ціни на житло впали найбільше у світі, стала Південна Кореяна 15,7 відсотка.У Новій Зеландії (! - я на днях писав, що ця закрита щільно країна почала надавати українцям Вид на проживання) спостерігалосяна 13 відсотків, а в Гонконзі – на 10,3 відсотка.Також наводиться список міст, в яких ціна на житло зросла найбільше в світі:Анкара, Ізмір, Істанбул;Загреб, Будапешт, Скоп"є;Єрусалим, Ер-Ріяд, Афіни, Салоніки.Джерело: