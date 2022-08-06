Останнім часом досить багато реклами в мережі про купівлю нерухомості на Балі.
Ціни пропонують від 150 000 доларів.
Гадаю, бум цін викликаний росіянами: після того, як їх жорстоко турнули з Туреччини - поїхали в Таїланд, Індонезію та інші далекі країни.
...А що закордонні аналітики пишуть про нерухомість тієї країни, де я фактично проживаю з 7 серпня 2017 року і де з квітня 2018 року, базуючись на власному досвіді, рекомендував інвестувати всім форумчанам шалені кошти в сумі від 33 000 (куплена нашим форумчанином квартира 3+1 в будинку, якому - правда - 20 років, але 33 000$ та площа 150 кв.м - а на лоджії є власний камін від Забудовника) - до 170 000 доларів (куплені нашими форумчанам в комплексах Преміум-класу - на сьогодні ринкова ціна перевищує 400 000 доларів) ?
Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила країни з найбільшим зростанням цін на житло в першому кварталі 2023 року. У той час як Туреччина з великим відривом посіла перше місце серед 56 країн, Анкара, Ізмір і Стамбул посіли перше місце в рейтингу зростання цін на житло в іншому дослідженні, яке охопило 150 міст.
Якщо ціни на житло в Туреччині за 6 місяців зросли на 40,8 відсотка, то в першому кварталі 2023 року зростання склало 22,2 відсотка.
У той час як річне зростання було обмежено 11,3-18,8 відсотками в 10 країнах, де ціни на житло зросли найбільше, варто відзначити, що ціни в Туреччині зросли на 132,8 відсотка.
Другою країною з найбільшим зростанням цін на житло після Туреччини стала Північна Македонія з 18,8 відсотка.
За Македонією йшла Хорватія з 17,3 відсотка, а Угорщина була четвертою країною з найбільшим зростанням цін на житло з 16,6 відсотка. Литва слідувала за Угорщиною з ростом на 15,3 відсотка і посіла 5 місце.
Цікава табличка нижче допоможе з"ясувати, де на сьогодні ціни на нерухомість найнижчі (мені форумчани в приватному повідомлення задавали питання, куди в наш буремний час ще можна вкластися).
Країною, де ціни на житло впали найбільше у світі, стала Південна Корея зі зниженням на 15,7 відсотка.
У Новій Зеландії (! - я на днях писав, що ця закрита щільно країна почала надавати українцям Вид на проживання) спостерігалося зниження на 13 відсотків, а в Гонконзі – на 10,3 відсотка.
Також наводиться список міст, в яких ціна на житло зросла найбільше в світі:
Анкара, Ізмір, Істанбул;
Загреб, Будапешт, Скоп"є;
Єрусалим, Ер-Ріяд, Афіни, Салоніки.
Джерело: