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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:42

Більше заробляти чи дешево купувати?

Останнім часом досить багато реклами в мережі про купівлю нерухомості на Балі.
Ціни пропонують від 150 000 доларів.
Гадаю, бум цін викликаний росіянами: після того, як їх жорстоко турнули з Туреччини - поїхали в Таїланд, Індонезію та інші далекі країни.
...А що закордонні аналітики пишуть про нерухомість тієї країни, де я фактично проживаю з 7 серпня 2017 року і де з квітня 2018 року, базуючись на власному досвіді, рекомендував інвестувати всім форумчанам шалені кошти в сумі від 33 000 (куплена нашим форумчанином квартира 3+1 в будинку, якому - правда - 20 років, але 33 000$ та площа 150 кв.м - а на лоджії є власний камін від Забудовника) - до 170 000 доларів (куплені нашими форумчанам в комплексах Преміум-класу - на сьогодні ринкова ціна перевищує 400 000 доларів) ?

Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила країни з найбільшим зростанням цін на житло в першому кварталі 2023 року. У той час як Туреччина з великим відривом посіла перше місце серед 56 країн, Анкара, Ізмір і Стамбул посіли перше місце в рейтингу зростання цін на житло в іншому дослідженні, яке охопило 150 міст.

Якщо ціни на житло в Туреччині за 6 місяців зросли на 40,8 відсотка, то в першому кварталі 2023 року зростання склало 22,2 відсотка.
У той час як річне зростання було обмежено 11,3-18,8 відсотками в 10 країнах, де ціни на житло зросли найбільше, варто відзначити, що ціни в Туреччині зросли на 132,8 відсотка.

Другою країною з найбільшим зростанням цін на житло після Туреччини стала Північна Македонія з 18,8 відсотка.

За Македонією йшла Хорватія з 17,3 відсотка, а Угорщина була четвертою країною з найбільшим зростанням цін на житло з 16,6 відсотка. Литва слідувала за Угорщиною з ростом на 15,3 відсотка і посіла 5 місце.
Цікава табличка нижче допоможе з"ясувати, де на сьогодні ціни на нерухомість найнижчі (мені форумчани в приватному повідомлення задавали питання, куди в наш буремний час ще можна вкластися).
Зображення

Країною, де ціни на житло впали найбільше у світі, стала Південна Корея зі зниженням на 15,7 відсотка.
У Новій Зеландії (! - я на днях писав, що ця закрита щільно країна почала надавати українцям Вид на проживання) спостерігалося зниження на 13 відсотків, а в Гонконзі – на 10,3 відсотка.

Також наводиться список міст, в яких ціна на житло зросла найбільше в світі:
Анкара, Ізмір, Істанбул;
Загреб, Будапешт, Скоп"є;
Єрусалим, Ер-Ріяд, Афіни, Салоніки.

Джерело: https://www.knightfrank.com/
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Туреччина нове Монако - правда крім кацапів іранців і прочіх обізян про це ніхто в світі не знає)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:35

Не реклама. Просто для оцінки рівня цін.
Скопіював в Фейсбук. Є інформація про площі квартир та про ціни.
Зображення
Примітка: рієлторська контора трохи хитрить, не можна сказати, що обманює, але саме «хитрить»:
Справа в тому, что мікрорайон Altintaş («Золотий камінь») не відноситься до міста Анталія, а розташований в провінції Анталія та відноситься до сусіднього з Анталією міста Aksu. Але Покупець буде думати, що купує квартиру в Antalya.
За словами турецьких рієлторів можна там купувати квартиру, але тільки не дуже далеко від моря. Новий мікрорайон, який інтенсивно розвивається, в тому числі за рахунок підрядників з України (наші люди є Забудовниками).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:42

Бідному жениться - і дня мало...
Біля узбережжя індонезійського моря Балі стався землетрус магнітудою 7,1.
Геологічна служба США (USGS) оголосила, що епіцентр підземних поштовхів магнітудою 7,1 був біля моря Балі в Індонезії.
Жодних жертв або матеріальних загиблих під час землетрусу, який стався на глибині приблизно 515 кілометрів, поки не повідомляється. Після землетрусу попередження про цунамі не оголошувалося.

Отак спробуй знайти безпечне місце на Земній кулі.
Нагадаю, із-за ажіотажу, викликаного античмобіками з московії, ціни на нерухомість на Балі піднялися до рівня в 150 000 доларів за квартиру.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?
rgkmssm
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:53

  rgkmssm написав:доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?

Підтримую запитання - чекаємо на відповідь знавців.
На скільки мені відомо, на ринку нерухомості Іспанії працюють українські Забудовники. Деякі з них цілком влаштують оплату в Україні.
Щоправда, усі деталі узгоджуються в індивідуальному порядку.
akurt
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