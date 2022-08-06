Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Останнім часом досить багато реклами в мережі про купівлю нерухомості на Балі. Ціни пропонують від 150 000 доларів. Гадаю, бум цін викликаний росіянами: після того, як їх жорстоко турнули з Туреччини - поїхали в Таїланд, Індонезію та інші далекі країни. ...А що закордонні аналітики пишуть про нерухомість тієї країни, де я фактично проживаю з 7 серпня 2017 року і де з квітня 2018 року, базуючись на власному досвіді, рекомендував інвестувати всім форумчанам шалені кошти в сумі від 33 000 (куплена нашим форумчанином квартира 3+1 в будинку, якому - правда - 20 років, але 33 000$ та площа 150 кв.м - а на лоджії є власний камін від Забудовника) - до 170 000 доларів (куплені нашими форумчанам в комплексах Преміум-класу - на сьогодні ринкова ціна перевищує 400 000 доларів) ?
Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила країни з найбільшим зростанням цін на житло в першому кварталі 2023 року. У той час як Туреччина з великим відривом посіла перше місце серед 56 країн, Анкара, Ізмір і Стамбул посіли перше місце в рейтингу зростання цін на житло в іншому дослідженні, яке охопило 150 міст.
Якщо ціни на житло в Туреччині за 6 місяців зросли на 40,8 відсотка, то в першому кварталі 2023 року зростання склало 22,2 відсотка. У той час як річне зростання було обмежено 11,3-18,8 відсотками в 10 країнах, де ціни на житло зросли найбільше, варто відзначити, що ціни в Туреччині зросли на 132,8 відсотка.
Другою країною з найбільшим зростанням цін на житло після Туреччини стала Північна Македонія з 18,8 відсотка.
За Македонією йшла Хорватія з 17,3 відсотка, а Угорщина була четвертою країною з найбільшим зростанням цін на житло з 16,6 відсотка. Литва слідувала за Угорщиною з ростом на 15,3 відсотка і посіла 5 місце. Цікава табличка нижче допоможе з"ясувати, де на сьогодні ціни на нерухомість найнижчі (мені форумчани в приватному повідомлення задавали питання, куди в наш буремний час ще можна вкластися).
Країною, де ціни на житло впали найбільше у світі, стала Південна Корея зі зниженням на 15,7 відсотка. У Новій Зеландії (! - я на днях писав, що ця закрита щільно країна почала надавати українцям Вид на проживання) спостерігалося зниження на 13 відсотків, а в Гонконзі – на 10,3 відсотка.
Також наводиться список міст, в яких ціна на житло зросла найбільше в світі: Анкара, Ізмір, Істанбул; Загреб, Будапешт, Скоп"є; Єрусалим, Ер-Ріяд, Афіни, Салоніки.
Не реклама. Просто для оцінки рівня цін. Скопіював в Фейсбук. Є інформація про площі квартир та про ціни. Примітка: рієлторська контора трохи хитрить, не можна сказати, що обманює, але саме «хитрить»: Справа в тому, что мікрорайон Altintaş («Золотий камінь») не відноситься до міста Анталія, а розташований в провінції Анталія та відноситься до сусіднього з Анталією міста Aksu. Але Покупець буде думати, що купує квартиру в Antalya. За словами турецьких рієлторів можна там купувати квартиру, але тільки не дуже далеко від моря. Новий мікрорайон, який інтенсивно розвивається, в тому числі за рахунок підрядників з України (наші люди є Забудовниками).
Бідному жениться - і дня мало... Біля узбережжя індонезійського моря Балі стався землетрус магнітудою 7,1. Геологічна служба США (USGS) оголосила, що епіцентр підземних поштовхів магнітудою 7,1 був біля моря Балі в Індонезії. Жодних жертв або матеріальних загиблих під час землетрусу, який стався на глибині приблизно 515 кілометрів, поки не повідомляється. Після землетрусу попередження про цунамі не оголошувалося.
Отак спробуй знайти безпечне місце на Земній кулі. Нагадаю, із-за ажіотажу, викликаного античмобіками з московії, ціни на нерухомість на Балі піднялися до рівня в 150 000 доларів за квартиру.
rgkmssm написав:доброго дня пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?
Підтримую запитання - чекаємо на відповідь знавців. На скільки мені відомо, на ринку нерухомості Іспанії працюють українські Забудовники. Деякі з них цілком влаштують оплату в Україні. Щоправда, усі деталі узгоджуються в індивідуальному порядку.
Можна. 60...70 тисяч євро це близько 2 000 000 лір. Пропозиції за такою ціною саме в SurYapi на сайті sahibinden є: Це квартири 1+1 площа брутто - так пишуть в оголошеннях десь 45...47 кв. м, нетто не більше 40 кв.м. Гадаю, що реальна площа там менша. Все "під ключ". Підземний паркінг є (входить у вартість - здається, не в кожному будинку і - можливо - треба паркуватися в сусідньому), але плавальних басейнів там немає. Як бюджетний варіант - може бути.
Як будемо живі, то будем і ситі (українська приказка)
На цій гілці ми раніше обговорювали інвестиції нахом"ячених важкою працею грошей в нерухомість різних країн світу. Важливе питання було про доцільність/недоцільність купівлі квартири в кредит. Щойно отримав фотокопію жахливого листа, який надійшов нашому легіню з приводу підвищення щомісячних платежів за його квартиру за кордоном - в Ірландії. На жаль, і його не минула важка доля: банк підвищив йому ставку з 2,90 відсотка річних до 3,90 відсотка річних. До цього дня він змушений був із своєї зарплатні в 4000 євро на місяць платити 189,63 євро. Тепер буде платити значно більше (всі цифри відкриваються при натисканні на картинку): Це на 19 (дев"ятнадцять, Карле!) євро в місяць більше: 208,45 євро. Один раз на місяць не купить пару Біг-маків.
Я в нього спитав, як він зможе пережити таку халепу. Вже придумав (цитую): "В мае 2024 я подниму ренту для арендатора на 50€. И будет 900€" (він здає ту квартиру в Ірландії в оренду на сьогодні за 850 євро на місяць).
Я розумію ваш особливий спосіб мислення, але я навів вам фотокопію листа з банку. Мені цікаво читати про те, як ви у Празі купили квартиру у вї сні під 7% річних. Але люблю точні цифри. Можете легко порахувати, якщо є калькулятор: - квартира в Ірландії куплено в кредит в 2015 році. - поточна ціна тоді 75 000€ - перший внесок: 30 000€, з них 25000€ - за продану в Дніпрі квартиру у віддаленому спальному районі. Тільки пан Ігор і я знають, скільки мені нервів коштувало умовити його продати двушку на вул. Березинська в Дніпрі на Лівобережному. Це щось на кшталт ваших Позняків. Тільки гірше. - Початкова відсоткова ставка була 4,5% річних. Потім банк її знизив до 2,9% річних. - залишок в 45000€ - іпотека на 25 років. Можете далі самі рахувати.
Примітки: - та нерухомість в ці дні здається орендарю за 850€ на місяць. З травня 2024 буде підвищено до 900€ на місяць: інфляція, одначе. До 2021 року здавалася за 800€ на місяць. - його сусід продає квартиру - копію - за 235 000€. Можу надіслати скрін оголошення про продаж. Але дуже приємно, що ви уважно все читаєте: вивчаєте як розумні люди роблять інвестиції. Це завжди корисно.