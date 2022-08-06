akurt написав:Я розумію ваш особливий спосіб мислення, але я навів вам фотокопію листа з банку.
Мені цікаво читати про те, як ви у Празі купили квартиру у вї сні під 7% річних.
Але люблю точні цифри.
Можете легко порахувати, якщо є калькулятор:
- квартира в Ірландії куплено в кредит в 2015 році.
- поточна ціна тоді 75 000€
- перший внесок: 30 000€, з них 25000€ - за продану в Дніпрі квартиру у віддаленому спальному районі. Тільки пан Ігор і я знають, скільки мені нервів коштувало умовити його продати двушку на вул. Березинська в Дніпрі на Лівобережному. Це щось на кшталт ваших Позняків. Тільки гірше.
- Початкова відсоткова ставка була 4,5% річних. Потім банк її знизив до 2,9% річних.
- залишок в 45000€ - іпотека на 25 років.
Можете далі самі рахувати.
Примітки:
- та нерухомість в ці дні здається орендарю за 850€ на місяць. З травня 2024 буде підвищено до 900€ на місяць: інфляція, одначе. До 2021 року здавалася за 800€ на місяць.
- його сусід продає квартиру - копію - за 235 000€.
Можу надіслати скрін оголошення про продаж.
Але дуже приємно, що ви уважно все читаєте: вивчаєте як розумні люди роблять інвестиції. Це завжди корисно.
Калькулятор подправте. С 2015 тело бы тоже уменьшалось. К 2023 уже бы прошло 8 лет выплат тела+%. Моё особое мышление работает пока патриотично: Прага под 7% крона гораздо менее интересно, чем Украина под 7% гривна или с оборотов компании. Это не значит абсолютно что патриотизм безоговорочно победил, поэтому держим связь с бухами в Чехии и Германии, кто знает куда жизнь может завести)
И да, при з/п 4000 платить кредит под 2,9 или 4,5 на тело в 45 тыш. очень интересно. Но у Вас знакомые куда не плюнь "це скарб")))